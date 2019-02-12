2019-02-13T15:12:53+03:00
Звезды

Певица Анастасия и певец Юлиан готовятся к свадьбе

Для него это брак станет первым, а вот звезда 90-х пойдет в ЗАГС в седьмой раз
Ольга АНТОНОВА
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Анастасии в этом году исполнилось 53 года и она уже была замужем шесть раз, а вот жених ни разу не слышал марш МендельсонаАнастасии в этом году исполнилось 53 года и она уже была замужем шесть раз, а вот жених ни разу не слышал марш МендельсонаФото: скриншот видео
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Удивили так удивили своим заявлением две звезды 90-х певец Юлиан и певица Анастасия, которые вдруг объявили о том, что они женятся. Парочка стала гостями программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где признались, что недавно их накрыла любовь. Мол, они дружили много лет, но постепенно между ними вспыхнуло чувство. Ну а раз любовь, то нужно идти в ЗАГС. Стоит отметить, что Анастасии в этом году исполнилось 53 года и она уже была замужем шесть раз, а вот жених ни разу не слышал марш Мендельсона. Но волнуются они одинаково. Поэтому прежде чем устроить свадьбу, приняли решение похудеть и омолодиться. Пара уже несколько месяцев посещает спортзал и косметологов, чтобы выглядеть в важную дату на все сто.

В ходе передачи гости студии не раз восхищались внешним видом Анастасии - за последние месяцы артистка действительно помолодела. Как и ее жених. «Я могу сказать точно, что любовь творит чудеса», — отметил Юлиан.

«На самом деле я бью все рекорды. Раньше я выпивал по 5-6 бутылок в день газировки, энергетика. Хочу дать совет, чтобы похудеть, нужно совсем отказаться от газировки и перейти на воду», — добавил певец.

Анастасия практически никогда не бывала у косметолога, но теперь решила сделать нитевую подтяжку лица Фото: скриншот видео

Анастасия практически никогда не бывала у косметолога, но теперь решила сделать нитевую подтяжку лицаФото: скриншот видео

Как выяснилось, Анастасия практически никогда не бывала у косметолога, но теперь решила сделать нитевую подтяжку лица. Конечно, ее будущий супруг тоже решился на эту процедуру ради возлюбленной.

Хейтеры в сети уже негативно высказались в адрес «такой любви», заявив, чего только не сделаешь ради пиара. Но, похоже, влюбленной парочке на любую критику наплевать. Свадьбу они планируют сыграть в середине весны и сейчас все мысли только о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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