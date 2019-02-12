Волочкова обвинила бывшего мужа в хищении 100 миллионов

В минувший понедельник, со слов представителей столичной полиции, балерина Анастасия Волочкова сообщила стражам порядка, что у неё украли 100 миллионов рублей.

По словам артистки, ее бывший муж, отец ее дочери Ариадны Игорь Вдовин втянул ее в мошенническую схему: попросил одолжить ему 100 миллионов рублей, вложил их в строительство астраханского жилого комплекса, но так эти деньги и не вернул.

План квартир жилого комплекса в Астрахани, в строительство которого вложилась Волочкова.

Напомним: «КП» уже писала о том, что в 2009 году балерина и Игорь Вдовин составили финансовое соглашение.

«Ты выступила инвестором в проекте строительства элитного жилого дома в Астрахани. Все документы оформлены и находятся у тебя на руках, - обращается в неофициальном письме к балерине Вдовин. - Сегодня построено примерно 20 процентов строительного объема. Строительство будет продолжено в ближайшее время, и ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30 процентов годовых. Ты можешь потребовать выкупа в любой день через 24 месяца с даты подписания этого письма...»

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин в 2011 году.Фото: Мила СТРИЖ

Правда, по словам артистки деньги ей не вернули и про судьбу жилого комплекса ей тоже ничего неизвестно.

volochkova_art Решили на летней кухне обед семейный праздничный.

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