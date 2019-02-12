А в Подмосковье водится медведь: Корреспонденты «КП» изучили новое издание Красной книги Московской области

- Да, Миш, нам с тобой эти названия вовек не запомнить! Голопедий Горбатый, Камнеломка Болотная, Паутинник Превосходный...

Миша, профессиональный грибник, вынужден признать, что больше половины видов, занесённых в Красную книгу Подмосковья, ему и, правда, неизвестны (в этом году вышло третье издание).

Мы листаем увесистый талмуд, напечатанный на цветной глянцевой бумаге. И, словно дети, с интересом рассматриваем картинки. В книгу вошло 675 растений, животных и птиц. Если выразиться просторечиво, то они теперь блатные и подлежат особой охране. Их добывание и продажа запрещены.

А принёс нам эту книгу (и подарил!) начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов. В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы с ним обсудили не только редких зверушек и рыб, но и экологическую обстановку в области.

А в Подмосковье водится медведь: «КП» изучила новое издание Красной книги Московской области 00:00 00:00

О КНИГЕ

- Даниил Сергеевич, расскажите немного о Красной книге Подмосковья. В чем ее особенности?

- Она издаётся раз в 10 лет (по заданию Правительства Московской области). Первая книга была выпущена в 1998 году. Сегодня у нас уже третье издание. В него, как обычно, вошли животные, растения, грибы, лишайники, рыбы, птицы. В общем, все, что растёт и живет в Подмосковье. Всего 675 объектов. Это немного меньше, чем в предыдущем издании (было 737).

- Получается, есть виды, чья популяция разрослась? Наверняка какие-нибудь грызуны.

- Нет. Это только растения. Они, в отличие от животных, меньше подвержены антропогенному влиянию.

- А это правда, что в Подмосковье живут бурые медведи?

- Да. Причём они тоже есть в Красной Книге, потому как у нас их мало. Всего 10 особей. Обитают они на границе с Тверской и Ярославской областями. Это Талдомский, Дмитровский, Волоколамский районы.

Начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов и журналист "КП" Павел Клоков.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А кто решает, кого заносить в список, а кого нет?

- Есть комиссия, которая создана при Министерстве. Она так и называется - комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Московской области. В неё входят научные сотрудники МГУ, Всероссийского научно-исследовательского института природы, Института проблем экологии и эволюции им. Северцева и многие другие эксперты.

- А как обстоят дела у пернатых?

- Для целого ряда видов птиц ситуация улучшилась. У нас, допустим, черный аист несколько десятилетий отсутствовал в границах Московской области. Он был в Красной Книге, но его никто не видел. И вот в прошлом году мы обнаружили место его гнездования. И перенесли его из нулевой категории в первую.

- Из-за чего вообще сокращается популяция?

- Увы, но человеческий фактор никто не отменял. Реки засоряем, леса вырубаем, населенные пункты расширяем, строим новые дачные товарищества и так далее. Хотя и есть животные, которые сами поддерживают свою численность. И весьма успешно. Те же лось, кабан, косуля.

- Самый грустный вопрос. Кто полностью исчез?

- На территории Московской области когда-то обитал северный олень. Это было ещё в XVIII-XIX веках. Из птиц можно вспомнить серого гуся, который до 1870 года гнездовался на территории Дмитровского района. Исчезла чернозобая гагара. Обо всех исчезнувших видах, кстати, можно почитать в Красной книге (в конце). Из рыб… Всем известная ручьевая форель. Русский осетр, белуга, севрюга. Все это когда-то жило на территории области.

О ЗАСТРОЙКЕ

- Мы уже коснулись темы стремительной застройки. Без этого никак. Но получается, что мы жертвуем природой. Скоро уже деревья будут заносить в Красную книгу.

- Может быть, я вас расстрою, но они уже там есть. Бороться с развитием региона - это точно не выход. Мы стараемся сохранить те места, которые еще остались нетронутыми. Для этого создаются особо охраняемые природные территории. В позапрошлом году (в Год экологии) появилось 11 новых ООПТ общей площадью 20 тыс. га. Всего в Подмосковье сейчас 244 ООПТ (их суммарная площадь составляет более 200 тыс. га). Среди них есть несколько видов. У людей на слуху Приокско-Террасный заповедник или всем известный нацпарк «Лосиный остров». Или озеро Киово в Лобне. Это федеральные объекты. Я же говорю о региональных территориях. Это заказники, памятники природы, особо охраняемые водные объекты, прибрежные рекреационные зоны. Для каждой территории установлен свой режим охраны. Где-то запрещена весенняя охота, где-то нельзя срывать растения, где-то перемещаться на машине. Но чаще всего запрещают строительство и распашку земель.

- Но у нас такого не бывает, чтобы правила не нарушали. И частники так и норовят что-нибудь построить в этих райских уголках.

- За последние два года министерство несколько раз уже выходило с исками в суд. Самый известный эпизод - это судебное дело по заказнику в Истринском районе, когда в границах территории размежевали 60 участков под индивидуальное жилищное строительство. Министерство вышло в суд с иском о снятии этих участков с кадастрового учета. Мы выезжали на место с экспертами и сотрудниками прокуратуры. По делу провели две экспертизы (для того, чтобы установить, входят эти участки в заказник или нет). На месте там болото, воды по щиколотку. Дело дошло до Верховного суда. И министерство его выиграло. Участки сняли с кадастрового учета, а землю вернули заказнику.

ОБ ОЧИСТКЕ РЕК

- В круг ваших обязанностей входит экореабилитация рек. По названию понятно, что это некое оздоровление, спасение. Каким рекам в Подмосковье требуется эта самая реабилитация, и почему?

- На сегодня в Московской области существует более четырех тысяч водных объектов. И каждый год министерство их обследует. Смотрит, насколько они заросшие и грязные. Около половины водоемов нуждаются в принятии каких-либо мер. Это не обязательно экологическая реабилитация. Возможно, просто санитарная очистка, когда из русла убираются водоросли, наносы. Где-то проводится зарыбление. Исключительно распространенными видами рыб. Как правило, это карась.

- Что уже удалось почистить?

- Например, Пехорка в городском округе Балашиха. Ведутся работы на реке Яуза в Мытищах. В планах - реабилитация рек Пахра в Подольске, реки Банька в Красногорске и Альба в Солнечногорском районе. Реабилитация позволяет реке в дальнейшем самоочищаться. Основное загрязнение убирается, восстанавливается проточность, вносятся какие-то биологические объекты для дальнейшего самовосстановления речки. После этого она продолжает течь так, как она текла до момента загрязнения. До того, как она начала зарастать.

- А за рекой впоследствии кто следит?

- В первую очередь, муниципалитеты. Администрация Балашихи регулярно проверяет всех, кто может что-то сливать в Пехорку. Если кто-то делает это незаконно, то тут уже подключается надзор нашего министерства и принимает все необходимые меры. Но как бы там ни было, самое главное, чтобы люди относились к рекам по-человечески. И вообще к природе. Состояние лесов и водоёмов по большей части зависит от нас самих.