Российский инвестиционный форум посвящен реализации нацпроектов

Эксперты подтверждают: Российский инвестиционный форум – ключевое мероприятие года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов.

«Национальные проекты: от стратегии к действию» – обобщающая тема всего форума. Основная программа форума состоит из трех насыщенных тематических блоков: «Региональная политика: отвечая на вызовы», «Новая социальная повестка», «Деловой климат в России. На пути к росту».

Лейтмотив всего февральского собрания – поиски новых возможностей для экономического роста регионов.

В дни работы форума пройдет выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний.

Будет работать кейс-зона – коммуникационная площадка, где участники выставки продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. Опыт 2018 года показал высокую востребованность такого формата.

В рамках Инвестиционного форума 13 февраля пройдет дополнительный форум: «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Он также станет площадкой для обсуждения нацпрограмм и федеральных проектов, связанных с увеличением продолжительности активной и здоровой жизни россиян.

В этот же день состоится и традиционный для февральского конгресса в Сочи День молодежного предпринимательства.

Темы форума вплотную связаны с задачами всех 12 нацпроектов России:

1. «Демография»

2. «Здравоохранение»

3. «Образование»

4. «Жилье и городская среда»

5. «Экология»

6. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

7. «Производительность труда и поддержка занятости»

8. «Наука»

9. «Цифровая экономика»

10. «Культура»

11. «Малое и среднее предпринимательство»

12. «Международная кооперация и экспорт»

– С каждым годом мы видим рост количества участников, в том числе иностранных, рост объема заключенных сделок. В 2018 году форум в Сочи посетили более 6 тысяч участников из 63 стран (количество участников по сравнению с форумом 2017 года увеличилось на 27%). Тогда было заключено 538 соглашений более чем на 794 мил-

лиарда рублей, – прокомментировал предстоящую программу советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. – В этом году программа мероприятий расширилась, добавлены новые форматы. Форум предоставляет широкий спектр возможностей для регионов продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность инвесторам, обсудить совместные проекты и межрегиональное сотрудничество. Площадку форума необходимо использовать для стимулирования региональной работы не только в экономике, но в социальной и других сферах.

15 февраля 2018 г., Сочи. В дни работы форума проходит выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний

Дмитрий Медведев, председатель правительства России

Актуальные изменения

НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ РОССИИ, ДОСТИГАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ

– В ходе Российского инвестиционного форума планируется обсудить специфику реализации национальных проектов в регионах РФ с главами субъектов, экспертным и бизнес-сообществом. Наша задача заключается в том, чтобы уже в 2019 году граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему, чтобы именно в этом году уже были позитивные изменения по всем национальным проектам. Чтобы наметилось движение к достижению национальных целей развития.

Программы форума

Деловая программа

1. «Региональная политика: отвечая на вызовы»

Лидеры политики и бизнеса займутся поиском решений, какая бюджетная политика необходима для экономического прорыва страны. Обсудят возможности умного регулирования в цифровой экономике, выпуск региональных облигаций, инфраструктурного развития городов, привлечения инвестиций в высокотехнологичные компании России, повышение качества медицинских услуг, партнерства бизнеса и государства.

2. «Новая социальная повестка»

Важными темами станут обсуждение лучших практик социально-экономического развития регионов, возможности повысить качество жизни россиян, развитие массового спорта, регулирование рынка здорового питания, внедрение инновационных решений

в городскую инфраструктуру, улучшение работы системы социальных лифтов, подготовка кадров для реализации нацпроектов, новые возможности на рынке труда, развитие науки, экологических, волонтерских, образовательных и других проектов.

3. «Деловой климат в России. На пути к росту»

Развитие особых экономических зон и мер господдержки инвесторов должно особенно интересовать бизнес-сообщество. Эксперты обсудят создание инновационных научно-технологических центров, стратегии развития экспорта и цифровой трансформации регионов.

Программы форума

Культурная и спортивная программа

14 февраля

19.00 – 21.00 Зимний театр

(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)

Гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета

19.30 – 22.30 Ресторан «Байкал» (г. Сочи, Олимпийский пр-т, д. 2а)

Нетривиальная игра с Александром Друзем

15 февраля

19.00 – 21.00 Зимний театр

(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)

Спектакль «Не покидай свою планету»

16 февраля

19.00 – 21.30 Зимний театр

(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)

Гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Артистический директор Юрий Башмет.

В дни проведения форума участников и гостей ждет насыщенная спортивная программа. Традиционно это хоккейные матчи, массовый забег и корпоративные игры

Погода в Сочи в дни проведения форума

14 февраля: +11… +13,

солнечно

15 февраля: +13… +15,

солнечно

Открытая студия «КП»

Справка

Генеральный партнер

Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» выступает информационным партнером форума

Для освещения его работы Издательский дом использует все свои медиаресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

– В 2019 году Оргкомитет Российского инвестиционного форума присвоил «Комсомольской правде» статус Генерального информационного партнера. «Комсомолка» – крупнейший мультимедийный холдинг в стране, нас читают и слушают миллионы людей в России и за рубежом. На форуме будут подниматься важнейшие для страны вопросы, и наша задача рассказывать о них в максимально понятной, доступной, наглядной форме, – рассказал заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – В этом году на форуме в Сочи мы снова разместим Открытую радиостудию «Комсомольской правды». Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о событиях важнейших мероприятий в реальном времени.

Гостями студии «Комсомолки» (она расположена на 2-м этаже Главного медиацентра Олимпийского парка) станут ключевые спикеры Сочи-2019: члены правительства, губернаторы, топ-менеджеры банков и крупнейших корпораций. Журналисты экономического отдела «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, а комментарии озвучены на Радио «Комсомольская правда».

Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, со спортивной и культурной программ, видеосюжеты публикуем на сайте kp.ru в разделе «Сочи-2019» в онлайн-режиме.