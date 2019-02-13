Российский инвестиционный форум посвящен реализации нацпроектов
Эксперты подтверждают: Российский инвестиционный форум – ключевое мероприятие года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов.
«Национальные проекты: от стратегии к действию» – обобщающая тема всего форума. Основная программа форума состоит из трех насыщенных тематических блоков: «Региональная политика: отвечая на вызовы», «Новая социальная повестка», «Деловой климат в России. На пути к росту».
Лейтмотив всего февральского собрания – поиски новых возможностей для экономического роста регионов.
В дни работы форума пройдет выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний.
Будет работать кейс-зона – коммуникационная площадка, где участники выставки продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. Опыт 2018 года показал высокую востребованность такого формата.
В рамках Инвестиционного форума 13 февраля пройдет дополнительный форум: «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Он также станет площадкой для обсуждения нацпрограмм и федеральных проектов, связанных с увеличением продолжительности активной и здоровой жизни россиян.
В этот же день состоится и традиционный для февральского конгресса в Сочи День молодежного предпринимательства.
Темы форума вплотную связаны с задачами всех 12 нацпроектов России:
1. «Демография»
2. «Здравоохранение»
3. «Образование»
4. «Жилье и городская среда»
5. «Экология»
6. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
7. «Производительность труда и поддержка занятости»
8. «Наука»
9. «Цифровая экономика»
10. «Культура»
11. «Малое и среднее предпринимательство»
12. «Международная кооперация и экспорт»
– С каждым годом мы видим рост количества участников, в том числе иностранных, рост объема заключенных сделок. В 2018 году форум в Сочи посетили более 6 тысяч участников из 63 стран (количество участников по сравнению с форумом 2017 года увеличилось на 27%). Тогда было заключено 538 соглашений более чем на 794 мил-
лиарда рублей, – прокомментировал предстоящую программу советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. – В этом году программа мероприятий расширилась, добавлены новые форматы. Форум предоставляет широкий спектр возможностей для регионов продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность инвесторам, обсудить совместные проекты и межрегиональное сотрудничество. Площадку форума необходимо использовать для стимулирования региональной работы не только в экономике, но в социальной и других сферах.
15 февраля 2018 г., Сочи. В дни работы форума проходит выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний
Дмитрий Медведев, председатель правительства России
Актуальные изменения
НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ РОССИИ, ДОСТИГАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ
– В ходе Российского инвестиционного форума планируется обсудить специфику реализации национальных проектов в регионах РФ с главами субъектов, экспертным и бизнес-сообществом. Наша задача заключается в том, чтобы уже в 2019 году граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему, чтобы именно в этом году уже были позитивные изменения по всем национальным проектам. Чтобы наметилось движение к достижению национальных целей развития.
Программы форума
Деловая программа
1. «Региональная политика: отвечая на вызовы»
Лидеры политики и бизнеса займутся поиском решений, какая бюджетная политика необходима для экономического прорыва страны. Обсудят возможности умного регулирования в цифровой экономике, выпуск региональных облигаций, инфраструктурного развития городов, привлечения инвестиций в высокотехнологичные компании России, повышение качества медицинских услуг, партнерства бизнеса и государства.
2. «Новая социальная повестка»
Важными темами станут обсуждение лучших практик социально-экономического развития регионов, возможности повысить качество жизни россиян, развитие массового спорта, регулирование рынка здорового питания, внедрение инновационных решений
в городскую инфраструктуру, улучшение работы системы социальных лифтов, подготовка кадров для реализации нацпроектов, новые возможности на рынке труда, развитие науки, экологических, волонтерских, образовательных и других проектов.
3. «Деловой климат в России. На пути к росту»
Развитие особых экономических зон и мер господдержки инвесторов должно особенно интересовать бизнес-сообщество. Эксперты обсудят создание инновационных научно-технологических центров, стратегии развития экспорта и цифровой трансформации регионов.
Программы форума
Культурная и спортивная программа
14 февраля
19.00 – 21.00 Зимний театр
(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)
Гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета
19.30 – 22.30 Ресторан «Байкал» (г. Сочи, Олимпийский пр-т, д. 2а)
Нетривиальная игра с Александром Друзем
15 февраля
19.00 – 21.00 Зимний театр
(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)
Спектакль «Не покидай свою планету»
16 февраля
19.00 – 21.30 Зимний театр
(г. Сочи, Театральная ул., д. 2)
Гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Артистический директор Юрий Башмет.
В дни проведения форума участников и гостей ждет насыщенная спортивная программа. Традиционно это хоккейные матчи, массовый забег и корпоративные игры
Погода в Сочи в дни проведения форума
14 февраля: +11… +13,
солнечно
15 февраля: +13… +15,
солнечно
Открытая студия «КП»
Справка
Генеральный партнер
Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» выступает информационным партнером форума
Для освещения его работы Издательский дом использует все свои медиаресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.
– В 2019 году Оргкомитет Российского инвестиционного форума присвоил «Комсомольской правде» статус Генерального информационного партнера. «Комсомолка» – крупнейший мультимедийный холдинг в стране, нас читают и слушают миллионы людей в России и за рубежом. На форуме будут подниматься важнейшие для страны вопросы, и наша задача рассказывать о них в максимально понятной, доступной, наглядной форме, – рассказал заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – В этом году на форуме в Сочи мы снова разместим Открытую радиостудию «Комсомольской правды». Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о событиях важнейших мероприятий в реальном времени.
Гостями студии «Комсомолки» (она расположена на 2-м этаже Главного медиацентра Олимпийского парка) станут ключевые спикеры Сочи-2019: члены правительства, губернаторы, топ-менеджеры банков и крупнейших корпораций. Журналисты экономического отдела «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, а комментарии озвучены на Радио «Комсомольская правда».
Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, со спортивной и культурной программ, видеосюжеты публикуем на сайте kp.ru в разделе «Сочи-2019» в онлайн-режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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