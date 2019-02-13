Вероника Скворцова специально для «КП»: Чтобы стать долгожителем, нужно соблюдать 4 принципа

Политики, бизнесмены, ученые и врачи всего мира сейчас признают: одна из главных целей для человечества - это продление здоровой жизни, активное долголетие. Такие же задачи стоят перед нашей страной. Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года дал ориентиры: увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, до 80 лет - к 2030. Как добиться таких результатов? Чтобы обсудить это, в Сочи организуют форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Мы попросили ключевых экспертов - участников форума рассказать: что, на их взгляд, требуется и уже делается в России для здорового долгожительства?

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова:

Продолжительность жизни на 60% зависит от соблюдения 4 принципов

- Сейчас международные эксперты сходятся во мнении, что около 60% вклада в продолжительность жизни и уровень смертности вносят факторы риска, связанные с поведением самого человека. Хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не умаляет и не принижает роли медицины, современных подходов к лечению заболеваний.

Сегодня мы оперативно оказываем помощь пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Машина Скорой подъезжает в течение 20 минут, больного оперативно доставляют в реанимацию, бесплатно проводятся дорогостоящие высокотехнологичные операции по стентированию, спасающие жизнь. Но сложное и небезопасное хирургическое вмешательство могло бы не понадобиться, если бы в течение 20 - 30 лет до сердечного приступа человек соблюдал самые элементарные правила здорового образа жизни.

Есть четыре главных принципа, выполнение которых вносит тот самый 60-процентный вклад в здоровое долголетие. Первое - отказ от табака. Уже через 2 - 3 года после этого в организме курильщика происходят существенные изменения в пользу здоровья. Второе - максимальное сокращение употребления алкоголя. Третье - здоровое питание и четвертое - повышение уровня физической активности.

Направления работы Минздрава сейчас определяются Указом Президента РФ, где ставится задача не просто продления жизни, а именно увеличения ее здорового периода. Когда человек бодр, активен, может обслуживать себя, полноценно общаться со своими близкими. Для выполнения такой задачи требуется комплексный, системный подход.

С одной стороны, нужно внедрять технологии общественного здоровья. Что это значит? Речь идет о программах и мерах, призванных снижать наблагоприятную роль факторов риска. То есть - сокращать уровень курения, употребления алкоголя, неправильного питания, развивать физическую активность.

С другой стороны, одновременно мы продолжаем укреплять и совершенствовать медицинскую составляющую. Чтобы своевременно и эффективно оказывать медпомощь тем, у кого факторы риска уже привели к развитию тяжелых заболеваний. Для этого предназначена сосудистая программа, благодаря которой в России уже удалось существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. На повестке дня новая национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. А также другие меры.

Если говорить о личном опыте, то для здоровья и продления жизни я стараюсь выполнять все то, что советуют всем ведущие эксперты. Отказ от курения, минимум алкоголя, побольше движения. Если вы привыкли проходить одну остановку по дороге на работу, увеличьте дистанцию ходьбы до двух остановок, а когда станет потеплее - еще дольше. В питании важно повышать количество овощей и фруктов. Последние научно-медицинские исследования подтверждают, что пищевые волокна, входящие в состав овощей и фруктов, при регулярном употреблении ощутимо снижают заболеваемость сердечно-сосудистыми, онкологическими болезнями, диабетом и в целом помогают в продлении жизни.

Так что придерживайтесь правил и будьте здоровы!

Петр Глыбочко.

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко:

Мы развиваем в России медицину будущего

- Средняя продолжительность жизни в нашей стране в 2018 году составила 73,5 года, тогда как еще год назад – 72,7. И перед правительством стоит глобальная цель войти в клуб стран «80+». При этом преклонный возраст должен быть не возрастом дожития, а, наоборот, активного долголетия.

Сегодня здравоохранение – одна из самых динамично развивающихся отраслей. В России активно внедряются методы регенеративной медицины, идут процессы цифровизации и информатизации здравоохранения. На передний план выходит направление биомедицинских технологий.

Система высшего медицинского образования работает таким образом, чтобы обеспечить качественный прорыв в подготовке современного специалиста. В том числе - идти на опережение, видеть ситуацию в перспективе. Стратегия нашего университета — это развитие наук о жизни (life sciences+). В ее основе – life-long health management — концепция управления здоровьем от зачатия до активного долголетия. Именно это направление является драйвером научно-исследовательской деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, объединяющего вокруг себя ученых, клиницистов и предпринимателей.

Здравоохранению будут нужны врачи новой формации, способные использовать современные прорывные научные достижения для помощи каждому конкретному больному. Поэтому на протяжении нескольких лет наш университет развивает «медицину будущего». В ее основе - прочный академический фундамент клинической медицины, но с более широкими возможностями за счет проведения мультидисциплинарных исследований в партнерстве с зарубежными лидерами в области инженерии, технологий, естественных наук.

Каждый год в свою образовательную программу мы внедряем новые специальности, отвечающие запросам времени. Например, с этого учебного года в Сеченовском университете ведется подготовка по новым направлениям «профессий будущего»: сетевой врач, IT-медик, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем «умной доставки лекарств», молекулярный диетолог, специалист по управлению геномом.

Главной чумой XXI века по-прежнему останется онкология. В 2019 году у нас появится геномный центр, где будут изучать наследственные мутации и геномику рака. Центр даст возможность на генном уровне владеть диагностикой: на его базе будет проводиться полногеномное секвенирование, то есть «прочтение» всей информации, заложенной в человеческом геноме, и выявление наследственных синдромов в онкологии и мутаций, приводящих к развитию рака. А уже сейчас в нашей Клинике управления здоровьем используется уникальная научная разработка учёных Сеченовского университета: биостатистическая платформа для ранней диагностики и оценки риска развития злокачественных заболеваний. Благодаря этой платформе можно оценить риск развития самых распространённых опухолей: рака легкого, молочной железы, кишечника, предстательной железы и рака яичников. Эти данные позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и сформулировать индивидуальные рекомендации по профилактике рака.

Андрей Каприн.

Главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн:

Наша задача - сделать онкопомощь доступной, своевременной и эффективной.

- У нас есть мощный враг, который ежегодно уносит жизни 9 млн людей во всем мире. Рак не щадит никого, но точно известно, что риск заболеть серьезно повышается в пожилом возрасте. Поэтому, когда мы ставим цель продлить жизнь, добиться здорового долголетия, борьба против рака выходит на одно из первых мест.

В России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В нем установлены цели, к которым нужно стремиться. Основные из них: к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63% (сейчас это в среднем около 30 - 40%). Напомню: чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение. Еще один важный показатель, которого мы должны достичь - снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек (сейчас 197,9 случаев). А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас это 53,9%).

Цели не просто поставлены, а подкреплены беспрецедентной государственной поддержкой и выделением средств для реализации программы. В частности, в 2019 году на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в бюджете заложено около 150 млрд рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на выравнивание региональных тарифов. Проще говоря - на закупки фармпрепаратов, чтобы больные по всей России независимо от места жительства имели равные возможности на современное лечение в полном объеме.

Наша задача - сделать онкопомощь доступной, своевременной и эффективной. Для этого, в том числе, будут задействованы передовые цифровые технологии. Мы знаем, что на местах существует кадровый голод, нехватка специалистов новых направлений, связанных с физикой, биологией, программным обеспечением. Но полностью покрыть этот дефицит в короткие сроки не получится - наши женщины просто не родят столько онкологов, радиологов, морфологов. Для их подготовки будут внесены изменения в учебные программы, приняты многие другие меры. В то же время широкие возможности открывает телемедицина. У районных врачей-терапевтов и онкологов первого звена будет возможность с помощью телемостов консультироваться с ведущими онкологами регионов и федеральных центров. Будет вводиться электронный контроль за соблюдением протоколов лечения - чтобы во всех регионах пациент мог получить стандартное лечение.

Государство будет предпринимать и другие меры. Но хочу подчеркнуть, что очень важно также менять отношение общества к теме онкологических заболеваний. Нужно воспитать у людей привычку вовремя сдавать анализы, обращаться к врачам, когда есть тревожные симптомы, строго соблюдать рекомендации по лечению. Вот вам яркий пример эффективности диспансеризации. После введения повсеместной маммографии для женщин, ранняя диагностика рака молочной железы (РМЖ) резко пошла вверх. В итоге доля случаев успешного лечения РМЖ сейчас достигает 95%.

Виктор Тутельян. Фото ion.ru

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, эксперт Лиги здоровья нации, академик РАН Виктор Тутельян:

Правильное питание - это вопрос жизни и смерти

- Если оценивать, от чего наше здоровье и долголетие зависит в первую очередь, то не менее 50% я отвожу правильному питанию. А что такое «правильное питание»? Правильное питание – это соответствие нашего ежедневного рациона и системы нашего питания (каждого индивидуума), законам природы. Эти биологические законы не должны быть нарушены. Какие это законы? По крайней мере, можно назвать два основных. Первый – соответствие энергетической ценности рациона энерготратам организма. И второй – закон соответствия химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в пищевых веществах, макро-и микронутриентах, биологически активных соединениях. Мы это все должны получать ежедневно с пищей.

Питание играет важнейшую роль в течение всей жизни человека. Есть периоды, когда важность этой роли возрастает еще больше. Прежде всего - первая тысяча дней жизни, то есть 9 месяцев в утробе матери и два года после рождения. В это время закладываются основы здоровья человека, правильное питание матери и младенца - вопрос жизни и смерти. Следующий особенный период - время бурного развития детей и подростков, до 16 - 18 лет. От полноценного питания зависит и физическое, и умственное развитие. Дальше идет период, когда нужно просто поддерживать свое здоровье. Значение питания здесь уже не настолько фатально, но питание по-прежнему играет определяющую роль в сохранении здоровья. Значение которой все равно не снижается менее 50%. И, наконец, пожилой возраст, когда стоит задача достичь здорового долголетия. Питанию снова следует уделять повышенное внимание. Система обмена веществ организма в преклонном возрасте ослаблена, для ее поддержки требуется особое питание.

Задача здорового питания заключается в том, чтобы каждая наша клетка получала необходимое ей количество энергии, пластического материала и микронутриентов, биологически активных веществ. Но как этого достичь, если современный человек значительно снизил свою физическую активность? И вместо прежних (в начале прошлого века) 4 000-5 000 кКал сегодня женщинам требуется в среднем 1 800 - 2000 кКал, мужчинам - 2 200 кКал в сутки. Те, чей рацион превышает эти уровни - более 50% россиян сейчас имеют избыточный вес. Если же пытаться снизить калорийность рациона до рекомендуемой нормы, то возникает другая острая проблема: из 2 000 кКал сегодня крайне сложно получить все необходимые организму витамины и микроэлементы. Решить данную проблему можно несколькими способами. Включать в рацион обогащенные продукты. Я считаю, что российской пищевой промышленности нужно активнее заниматься обогащением продуктов. Как, например, в США и в Европе выпускают молоко, обогащенное витамином D. В России из-за климатических особенностей дефицит этого витамина наблюдается у 90% населения. Другой путь – ежедневный прием витаминно-минеральных комплексов.

В настоящее время на российском рынке представлены витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки не только зарубежного производства, но и инновационные высококачественные отечественные продукты, разработанные на основании индивидуальных потребностей организма в зависимости от пола и возраста.

В целом же россиянам для повышения своих шансов на здоровое долголетие нужно не только надеяться на медицину и пищевую, фармацевтическую промышленность, но и самостоятельно заботиться о своем питании. Структура рациона зависит от нас. Главные принципы грамотного пищевого поведения - снизить соль, сахар, животные жиры, употреблять больше овощей и фруктов. Кстати, наши специалисты разработали специальную компьютерную программу, которая проводит тестирование и подбирает персональные рекомендации конкретному человеку. Это называется «Кабинет здорового и спортивного питания». Мы считаем, что такую разработку было бы полезно внедрить в поликлиниках и центрах здоровья по всей стране.