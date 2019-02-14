Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы

Мы решили вспомнить знаменитые пары, которые выбрали эту дату для помолвки или свадьбы - и посмотреть, как сложились их судьбы.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Она - самая эпатажная певица рубежа десятилетий. Он - модель и актер, известный по нескольким сериалам (например, «Дневникам вампира»). Познакомились они в 2011-м - Тейлор снимался в клипе Гаги «You and I», - и вскоре начали встречаться. А 14 февраля 2015-го Тейлор официально сделал своей знаменитой подруге предложение. Сейчас пара разбежалась - но расставание сопровождалось большими нежностями. Судя по последним сплетням, они до сих пор разговаривают по телефону чуть ли не каждый день, Тейлор в каждом интервью расхваливает актерскую работу бывшей невесты в фильме «Звезда родилась»… В общем, может быть, не все еще потеряно.

Леди Гага и Тейлор КинниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева

Звезда сериала «Бригада» и сотрудница нефтяной компании познакомились на московском концерте Мадонны осенью 2006 года. Летом 2007-го на фестивале «Кинотавр» актер сделал избраннице предложение. А в следующем году, в день св. Валентина, их отношения зарегистрировали в московском Грибоедовском ЗАГСе - первом московском Дворце бракосочетаний, открывшемся в 1961 году. Летом они обвенчались, а 08.08.08 на свет появился первенец, сын Иван (имя ему отец выбирал по святцам). Второй сын, Дмитрий, родился в январе 2015-го. Пара, судя по всему, и через 11 лет после свадьбы счастлива, как в медовый месяц: они исправно посещают «Кинотавры» и целуются перед камерами на радость светским фотографам.

Дмитрий Дюжев и Татьяна ЗайцеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Харрисон Форд был женат трижды. Первый брак длился 15 лет, второй, со сценаристкой Мелиссой Мэтисон - 17. Отношения с нынешней супругой, актрисой Калистой Флокхарт, тоже длятся 17 лет - с того момента, как пара познакомилась на церемонии вручения «Золотых глобусов». Предложение своей суженой Форд (один из самых скрытных голливудских актеров, ненавидящий делиться с журналистами подробностями личной жизни) сделал 14 февраля 2009 года. Информация просочилась в прессу, но целых шесть месяцев актер отказывался ее подтверждать или опровергать; в конце концов, в эфире телешоу буркнул в ответ на прямой вопрос ведущего «Да, обручились, спасибо за поздравления!» В июне 2010-го они официально поженились. Своих детей у них нет, но они вместе воспитывают приемного сына Калисты, Лиама, которому в этом году стукнет 18.

Харрисон Форд и Калиста ФлокхартФото: GLOBAL LOOK PRESS

Салма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Франсуа-Анри Пино, сын миллиардера Франсуа Пино и сам миллиардер - большой человек в мире моды и дорогущих аксессуаров. Он возглавляет компанию Kering, которой принадлежит множество знаменитых брендов: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni… Еще он знает толк в прекрасных женщинах: в 2006 году у него родился сын от супермодели Линды Евангелисты, а меньше чем через год - дочка от мексиканской актрисы Салмы Хайек. 14 февраля 2009-го они поженились в Париже. Причем роман был непростым: Франсуа-Анри и Салма сначала объявили о помолвке, потом попытались расстаться, а потом все же воссоединились. И теперь уже одной свадьбы им показалось мало: через два с небольшим месяца, в апреле, они устроили еще одну церемонию - в Венеции, в здании оперного театра. Среди гостей были певец Боно, бывший президент Франции Жак Ширак, актрисы Шарлиз Терон и Пенелопа Крус. Всем гостям было предписано носить венецианские карнавальные маски. А на невесте было шикарное платье Balenciaga - модного дома, который по счастливому совпадению принадлежит жениху (вообще, надо думать, проблему «что надеть» Хайек после этого бракосочетания решила раз и навсегда).

Салма Хайек и Франсуа-Анри ПиноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Звезда сериала «Шерлок» и номинант на «Оскар» Камбербэтч женился 14 февраля 2015 года на театральном режиссере и бывшей актрисе Софи Хантер. Их обвенчали в средневековой церкви св. Петра и Павла на острове Уайт, расположенном в проливе Ла-Манш. Невеста в момент бракосочетания была основательно беременна (через четыре месяца у них с Бенедиктом родился сын Кристофер), но это не помешало ей надеть на свадьбу роскошное платье Valentino. Второй сын, Хэл, родился в марте 2017-го.

Звезда сериала «Шерлок» и номинант на «Оскар» Камбербэтч женился 14 февраля 2015 года на театральном режиссере и бывшей актрисе Софи ХантерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун и Фил Бронштейн

39-летняя звезда «Основного инстинкта» и 47-летний главный редактор газеты The San Francisco Examiner поженились 14 февраля 1998-го. Их роман к тому моменту длился девять месяцев. Свадьба проходила в принадлежащем актрисе особняке стоимостью 4 миллиона долларов; на нее собралось 120 гостей. Говорили, что Стоун и Бронштейн очень хотели завести детей - но из-за проблем со здоровьем не получилось. В 2000-м они усыновили мальчика по имени Роан Джозеф. А в 2003-м Бронштейн подал на развод, утверждая, что между ним и супругой возникли «непримиримые разногласия». Сначала суд решил, что у них будет совместная опека над мальчиком - но к тому моменту Стоун и Бронштейн жили в разных городах, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, ребенок был вынужден каждые три недели летать от одного приемного родителя к другому и посещать разные детские сады. В итоге пришли к соглашению: на протяжении учебного года Роан будет жить с отцом (тот к тому моменту уже женился снова). Стоун же в скором времени усыновила еще двоих мальчишек, которых воспитывает одна - больше она замуж не вышла.