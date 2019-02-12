Андрей Коровин: "Мы живем во времена, когда литературная эпоха закончилась»

Любителям поэзии не нужно объяснять, кто такой Андрей Коровин. Популярный поэт, подвижник, организатор литературных премий и фестивалей. Благодаря Коровину каждую неделю в "Булгаковском доме" проводятся встречи с классиками нашей литературы. Много лет Андрей курирует литературную Волошинскую премию в Коктебеле, куда съезжаются со всего мира лучшие русскоязычные поэты.

Что происходит с поэзией в наше время? Легко ли "заведовать" поэтической премией? Мы поговорили с Андреем.

- Андрей, мы подводим литературные итоги ушедшего года. Как по-твоему, что самое важное в поэтической жизни произошло?

- Список смертей мэтров-классиков, которые создавали поле современной литературы, превысил критический максимум. Главная поэтическая утрата – смерть Наума Коржавина. В юности мы пели песни на его стихи под гитару, а однажды в ночной зимней Москве я неожиданно встретил его возле ЦДХ и предложил выступить в Булгаковском Доме. И он согласился! Потом было несколько встреч с ним и разговоров в семейном кругу. И я благодарен судьбе за эти встречи.

Черту под целой эпохой ставит для меня уход Андрея Битова. Мало кто знает, что Битов не только прозаик, но и поэт. Кстати, было бы хорошо, если бы кто-то взялся издать поэтическую книгу Битова.

- Как по-твоему, какая поэтическая премия сегодня самая важная?

- Мне кажется, такой сейчас нет. Была знаковой и действительно главной поэтической премией страны премия "Поэт". Но она закрылась, причем, неозвученная причина её закрытия в том, что классиков среди живущих поэтов больше нет. Это, конечно, не так.

Сейчас остались премии пафосные, государственные, есть «за выслугу лет», есть «самая продажная», есть менее продажные, есть тусовочные, есть клановые. Для каждого поэта самая важная премия – это та, которую дают лично тебе. А другие шипят за спиной: им дали не за стихи, а за то, что… переспала с организатором, поцеловал спонсора в нужное место и так далее (нужное подчеркнуть). Самая важная премия – посмертная. Это книги поэта, которые читают, несмотря на премии или их отсутствие.

Любителям поэзии не нужно объяснять, кто такой Андрей КоровинФото: Личный Архив

- У тебя есть неожиданная точка зрения, что мы живем в период, когда литературная эпоха закончилась. Поясни, что ты подразумеваешь под «литературной эпохой»?

- Я имел ввиду, что закончилась эпоха литературной вольницы, когда сами поэты и писатели, энтузиасты организовывали литературные журналы, сайты, литературные площадки, фестивали. В стране были деньги, которые люди побогаче с лёгкостью давали на литературные проекты. Сегодня всё ушло в государственный сектор. Бывшие вольные культуртрегеры стали служащими в государственных организациях – музеях, библиотеках, свободных денег не осталось, бизнес перестал финансировать культуру без приказа власти, кто-то уехал из страны, кто-то закрыл свои проекты, закрылись премии, журналы, интернет-сайты. Литература становится огосударствленной и управляемой. Пока ещё не создан единый союз писателей, но это, мне кажется, дело времени.

- Много лет ты проводишь Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» в Коктебеле. Каковы его итоги?

- Итоги печальные. Волошинский фестиваль потерял огромное количество участников – украинских и не только. Раньше наш фестиваль открывался при участии первых лиц Крыма, представителей власти Украины и России, сегодня на него не приезжает даже крымский министр культуры, хотя Волошинский форум – один из старейших и известнейших культурных форумов, он давно стал литературной легендой. И это я не от зазнайства говорю.

- Рассказывали, что на твой фестиваль приезжал даже Саша Соколов из Америки.

- И не только. У нас побывали живые классики от Америки и Австралии. Назову несколько фамилий: это и Юрий Кублановский, и Анатолий Ким, и Алексей Цветков, и Бахыт Кенжеев и ещё сотни уникальных людей. Однако власти Крыма «Волошинский сентябрь» фактически игнорируют, федеральные власти тоже относятся к нему как к чему-то совершенно непонятному. Вместо того, чтобы поддерживать уже существующие, известные в мире фестивали, в Крыму создаётся и поддерживается за государственный счёт множество фестивалей-однодневок сомнительного литературного качества и смысла. Поэтому у проекта «Волошинский сентябрь» – два пути: закрыться, чтобы окончательно стать легендой, или выйти на совершенно иной уровень.

Много лет Андрей курирует литературную Волошинскую премию в КоктебелеФото: Личный Архив

- В своем ФБ ты бьешь тревогу по поводу так называемой "коктебелочки". Как-то ты даже писал о том, что боишься приглашать писателей на фестиваль из-за нее. Что за зверь?

- Это кишечный грипп. Дело в том, что каждый год десятки, если не сотни, участников фестиваля становятся жертвой этой коктебелочки, в реанимацию попадали и участники нашего фестиваля, и просто отдыхающие, в том числе дети. Заболевание давно приобрело форму эпидемии, но поскольку все лечатся самостоятельно, не обращаются к врачам, то и официальной статистики фактически нет. К распространению коктебелочки приводит отсутствие канализации и сброс отходов в море. Особо об этом не говорят: не будет туристов – не будет доходов. Но разве не легче навести порядок и построить канализацию? Люди ведь по-прежнему едут отдыхать в легендарный Коктебель.

- Во времена, когда Крым был еще украинским, в Коктебеле возле моря находился "писательский поселок". Какова его судьба? Что стало с писательскими домиками?

- Ты имеешь в виду территорию бывшего Литературного фонда, вероятно. Так «писательских домиков» там давно не осталось. Их снесли арендаторы, которым Союз письменников Украины раздал писательскую землю в бессрочное пользование. Они понастроили там гостиниц, фактически уничтожив писательский посёлок. В украинском Крыму была правовая анархия, законы фактически не работали. По большому счёту большую часть этого «самостроя» надо снести, но рука ни у кого не поднимается, все боятся. Даже после указания главы Крыма Аксёнова снести эллинги на берегу никто этого не сделал. Так что судьба Литфонда и его юридически непонятных застроек покрыта мраком.

- А правда, что украинские поэты до сих пор стремятся попасть в Москву, чтобы провести презентацию своих книг?

- Украинские поэты приезжают в Россию, в основном, инкогнито, без широкой огласки. Но есть и исключения. Недавно в "Булгаковском Доме" был творческий вечер Ирины Евсы. Это смелая женщина и потрясающий силы поэт. В прошлом году поэт Александр Ратнер, живущий на Украине, презентовал свою книгу – первую полную биографию знаменитой советской девочки-вундеркинда Ники Турбиной. Оказывается, фактически её образ как поэта был создан её родными и Евгением Евтушенко, что в конечном счёте привело к трагедии – её ранней гибели. Это очень поучительная история для тех, кто любит открывать «молодые дарования». И в завершение года у нас состоялся уникальный вечер – презентация книги поэта Александра Кабанова, живущего в Киеве. Вечер прошел без участия автора, стихи читали друзья и поклонники Кабанова, но зал был полон. Редко какой поэт даже при личном участии собирает полный зал в Москве.

- Посоветуй, кого читать.

- Читайте Бориса Слуцкого. Он по-прежнему очень актуален и до сих пор не прочитан. Пару лет назад был найден пропавший архив Бориса Слуцкого, в котором оказались ещё сотни неопубликованных прекрасных стихотворений, которые сейчас выходят во многих литературных журналах.

Кстати, в мае грядёт столетие Слуцкого. Надеюсь, на эту дату отзовётся наше государство и мероприятия, связанные с юбилеем, пройдут по всей стране. Хорошо, если бы кто-то из чиновников от культуры проявил политическую волю, и в России появились бы музей и памятник Борису Слуцкому.

Читайте Валерия Прокошина. На мой взгляд, это поэт, который лучше всех написал о русской провинции, о его любимом Боровске. Известный писатель и издатель Александр Житинский когда-то предрёк ему славу Твардовского и Рубцова.

Читайте Леонида Губанова. Это гениальный поэт.

Читайте Юрия Кублановского, Александра Тимофеевского, Олега Хлебникова, Марию Ватутину. Россия богата прекрасными поэтами. Стихи помогают выживать в трудные времена при самых невозможных обстоятельствах. Может быть, именно поэзия – и есть русская национальная идея?!