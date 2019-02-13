Поняла, что потеряла? Джоли в шоке из-за того, что Брэд Питт пошел на день рождения к Энистон

Брэд Питт тайно пришел на день рождения к Дженнифер Энистон – и вызвал настоящий переполох в Голливуде. До сих пор считалось, что Джен ненавидит бывшего мужа, ведь он ушел от нее к Анджелине Джоли. Но, оказалось, что ничего подобного: Энистон не только прислала Питту приглашение, но и очень мило пообщалась с ним во время вечеринки. Говорят, это обстоятельство особенно разозлило Анджелину. Как сообщил источник американского портала Hollywood Life, Джоли в шоке от того, что Брэд пошел на день рождения к Энистон. Такого она точно не ожидала!

Дженнифер с размахом отметила 50-летие в минувшие выходные. Голливудская звезда закатила шикарную вечеринку в банкетном зале отеля Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Поздравить именинницу приехал весь цвет Голливуда, от Джорджа и Амаль Клуни до Сандры Баллок, Деми Мур и Барбары Стрейзанд. Среди гостей вечеринки оказался и Брэд Питт. Папарацци сфотографировали, как Брэд вышел из машины и зашел в отель, куда к тому времени уже начали стекаться звездные гости.

Дженнифер сделала селфи с подругами Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон. Фото6 Инстаграм.

По словам источника, во время вечеринки Брэд и Джен тепло поболтали друг с другом. Питт поздравил бывшую жену с днем рождения и даже обнял ее. Во время праздника они несколько раз пересекались друг с другом, но в основном Брэд проводил время со своим другом Джорджем Клуни и его женой Амаль. Актер также общался с другими звездными коллегами, в том числе с Орландо Блумом, с которым они вместе снимались в фильме "Троя". Орландо пришел на день рождения Энистон вместе со своей девушкой, певицей Кэти Перри.

Дженнифер Энистон с друзьями, среди них - Орландо Блум, Кортни Кокс, Дерек Бласберг, Кэти Перри. Фото: Инстаграм.

- Брэд хотел поддержать Дженнифер, потому что последние несколько лет они в дружеских отношениях, - сообщил источник. - Они общались несколько раз после того, как оба подали на развод. Они не близки и не встречаются, но они друзья. Дженнифер послала ему приглашение несколько недель назад, и так счастливо совпал, что он в это время был в городе и смог прийти на ее праздник.

Инсайдер также добавил, что Брэд не весь вечер оставался на дне рождения бывшей жены и довольно рано ушел.

Виновница торжества приехала на вечеринку в черном комбинезоне с открытой спиной.Фото: EAST NEWS

На вечеринке была еще одна бывшая девушка Питта – актриса Гвинет Пэлтроу. Брэд и Гвинет были вместе почти три года, из них четыре месяца пара была официально помолвлена. Они расстались в 1997 году и с тех пор остаются друзьями. Похоже, из всех «бывших» Брэда воевать с ним намерена только Анджелина Джоли.

Джордж и Амаль Клуни.Фото: EAST NEWS

Дженнифер Энистон для вечера выбрала шелковый комбинезон с очень открытой спиной, который подчеркнул ее стройную фигуру. Судя по снимкам, которые просочились в соцсети, день рожденья удался: гости пили и ели, делали селфи в специально установленной фотобудке и веселились напропалую. Гостей угощали мини-бургерами, тако, коктейлями на основе мартини и большим слоеным тортом с ванильным кремом, ягодами и сливками. Кое-кто из гостей ушел сильно под шофе. Риз Уизерспун, например, не смогла совладать со своими высокими каблуками, споткнулась на лестнице и упала. К счастью, персонал отеля вовремя пришел ей на помощь