Российских моряков ждет африканский суд за контрабанду 9,5 тонны кокаина

У берегов островного государства Кабо-Верде, в 600 км от западного побережья Африки, 31 января развернулась спецоперация в стиле сериалов о жизни колумбийских наркобаронов. Морская полиция задержала грузовое судно ESER с российской командой: капитаном и 11 моряками. На борту - рекордная партия кокаина в 9,5 тонны. Сейчас россияне уже две недели ждут суда в тюрьме города Прая (столица Кабо-Верде). «КП» побеседовала с экспертами: действительно ли экипаж может быть причастен к трафику «белой смерти»? И кому она могла предназначаться?

1. Что это за корабль: моряки - русские, флаг - панамский, владельцы - турки?

ESER построен в Германии еще в 1985 году. С 2013 года им владеет турецкая компания Gemiciler Denizciliki. Но при задержании над судном реял флаг Панамы.

- Морской регистр Панамы позволяет владельцам судна уйти от налогов и сохранять анонимность: в госреестре этой страны указывается только имя директора компании (который может быть просто подставным лицом - Ред.). По сути, выходов на реальных владельцев нет, этим и пользуются контрабандисты! - поясняет «КП» координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов.

- В ноябре прошлого года у ESER меняется юрлицо - на подозрительную панамскую компанию Step Shipping Corp. Уже в декабре новые хозяева внезапно перегоняют сухогруз через Атлантику. А в конце месяца в Панаму прилетает российский экипаж, который полностью сменяет старый, и 29 декабря берет курс на Танжер, - сказал нам главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Это признанный эксперт в морских перевозках, имеющий доступ к непубличной информации.

2. Моряки знали, что у них на борту?

- Перед погрузкой фирма-отправитель заявляет о товаре и предоставляет в таможенную службу накладную, где сообщает, что везут. Например, стиральный порошок. Таможенники проводят выборочную проверку, вскрывают один-два контейнера. Никто не будет досматривать весь груз - 150 контейнеров. Так очень легко транспортировать и наркотики, - поясняет Сергей Фишов. - Далее, капитан получает на руки накладную и опломбированные контейнеры, которые должен доставить в целостности и сохранности. Что же до моряков, то они могли не знать, что перевозят. Их могли использовать втемную.

- Для перевозок маленьких партий в несколько килограммов контрабандисты обращаются к морякам напрямую. Этим славится Колумбия. Некоторые капитаны жаловались, что к ним на берегу подходили люди и просили доставить небольшую сумочку. «Капитан, ты разве не хочешь денег?» - таков аргумент. Многие россияне, кстати, принимают решение не спускаться на берег, а находиться до отправки судна на борту. Отказ перевозить наркотики может вызвать агрессию со стороны просил, - замечает Михаил Войтенко.

9,5 тонны кокса - именно столько вмещается в стандартный судовой контейнер длиной 12 метров. Наркобандиты надеялись, что он затеряется среди десятков безобидных «собратьев» на борту корабля. Фото: youtube.com

3. Куда могли везти дурь?

По официальным данным, о контейнерах с наркотиками узнала полиция Кабо-Верде. Действовала она по наводке Европейского центра слежения за морским наркотрафиком (находится в Лиссабоне).

- Отследить контрабанду наркотиков из Южной Америки достаточно просто. Ведь схема хорошо известна, - рассказывает Войтенко. - Левая фирма, зарегистрированная в офшоре, нанимает старое судно наподобие ESER. Его перегоняют через всю Атлантику в Южную или Центральную Америку. Там на борт грузят, например, контейнеры с бананами и вдобавок тюки с наркотиками.

- Если задержанное судно шло в Марокко, это не означает, что это был конечный пункт, - говорит генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Марокко - не потребитель, а страна-транзитер. Эта партия, скорее всего, предназначалась для Европы. Нет ничего удивительного в том, что для перевозки крупных партий наркотиков контрабандисты выбирают морской путь. Это самый безопасный, простой и дешевый вариант.

4. Откуда в команде наши соотечественники?

Квалификация у россиян достаточно высокая, и они востребованы - инженерами, старпомами или даже капитанами.

- Но то, что команда ESER полностью состояла из россиян - 12 человек (9 жителей Мурманска, двое петербуржцев и нижегородец. - Ред.), вызывает вопросы, говорит Войтенко. - Мононациональные экипажи встречаются очень редко, чаще многонациональные - филиппинцы, украинцы. Поэтому следует разобраться, через кого велся найм моряков. Возможно, эти «вербовщики» связаны с отправителями наркотиков.

«Кокаиновый рейс» с самого начала сопровождали странности. В конце января на борту ESER неожиданно умер старший помощник капитана. Его имя и причины смерти в интересах следствия не называют. Как выяснила «КП», старпом - житель Мурманска. Чтобы отправить его тело домой, сухогруз совершил тот самый заход на Кабо-Верде 30 января, а на следующий день на борт нагрянула полиция.

5. Что их ждет?

Доказать непричастность российских моряков к контрабанде будет сложно, уверен адвокат Игорь Трунов (специализируется в том числе на международных делах):

- Сомневаюсь, что сыщики другого государства будут вести тщательное расследование, доказывая невиновность наших моряков. У следователей есть подтвержденный факт транспортировки кокаина. А знали ли об этом россияне или нет, уже никого не волнует. Для установки отправителя груза нужно делать международные запросы в Панаму, Турцию, а это вопрос межгосударственных соглашений. Ситуация может измениться, если наша страна сама инициирует собственное расследование.

Странный маршрут судна

6. Помогает ли МИД?

Сейчас поиском адвоката для задержанных моряков занимается российское посольство в Кабо-Верде. Дипломаты регулярно навещают россиян в тюрьме.

- Состояние у них нормальное. Мы пообщались с каждым по отдельности, - рассказали «КП» в посольстве.

Пока никаких официальных обвинений власти Кабо-Верде российским морякам не предъявили. Следствие продолжается. Впрочем, основные улики полиция уже уничтожила: 2 февраля вся партия кокаина - 9570 кг - была сож­жена.