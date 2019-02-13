2019-02-13T17:21:37+03:00
В мире

Российских моряков ждет африканский суд за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Куда и зачем плыло судно, под завязку набитое наркотиками
Мария БЕРК
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История у 100-метрового судна такая же мутная, что и у его груза: за последние 20 лет ESER шесть раз менял названия и владельцев. Фото: youtube.comИстория у 100-метрового судна такая же мутная, что и у его груза: за последние 20 лет ESER шесть раз менял названия и владельцев. Фото: youtube.com
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У берегов островного государства Кабо-Верде, в 600 км от западного побережья Африки, 31 января развернулась спецоперация в стиле сериалов о жизни колумбийских наркобаронов. Морская полиция задержала грузовое судно ESER с российской командой: капитаном и 11 моряками. На борту - рекордная партия кокаина в 9,5 тонны. Сейчас россияне уже две недели ждут суда в тюрьме города Прая (столица Кабо-Верде). «КП» побеседовала с экспертами: действительно ли экипаж может быть причастен к трафику «белой смерти»? И кому она могла предназначаться?

1. Что это за корабль: моряки - русские, флаг - панамский, владельцы - турки?

ESER построен в Германии еще в 1985 году. С 2013 года им владеет турецкая компания Gemiciler Denizciliki. Но при задержании над судном реял флаг Панамы.

- Морской регистр Панамы позволяет владельцам судна уйти от налогов и сохранять анонимность: в госреестре этой страны указывается только имя директора компании (который может быть просто подставным лицом - Ред.). По сути, выходов на реальных владельцев нет, этим и пользуются контрабандисты! - поясняет «КП» координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов.

- В ноябре прошлого года у ESER меняется юрлицо - на подозрительную панамскую компанию Step Shipping Corp. Уже в декабре новые хозяева внезапно перегоняют сухогруз через Атлантику. А в конце месяца в Панаму прилетает российский экипаж, который полностью сменяет старый, и 29 декабря берет курс на Танжер, - сказал нам главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Это признанный эксперт в морских перевозках, имеющий доступ к непубличной информации.

2. Моряки знали, что у них на борту?

- Перед погрузкой фирма-отправитель заявляет о товаре и предоставляет в таможенную службу накладную, где сообщает, что везут. Например, стиральный порошок. Таможенники проводят выборочную проверку, вскрывают один-два контейнера. Никто не будет досматривать весь груз - 150 контейнеров. Так очень легко транспортировать и наркотики, - поясняет Сергей Фишов. - Далее, капитан получает на руки накладную и опломбированные контейнеры, которые должен доставить в целостности и сохранности. Что же до моряков, то они могли не знать, что перевозят. Их могли использовать втемную.

- Для перевозок маленьких партий в несколько килограммов контрабандисты обращаются к морякам напрямую. Этим славится Колумбия. Некоторые капитаны жаловались, что к ним на берегу подходили люди и просили доставить небольшую сумочку. «Капитан, ты разве не хочешь денег?» - таков аргумент. Многие россияне, кстати, принимают решение не спускаться на берег, а находиться до отправки судна на борту. Отказ перевозить наркотики может вызвать агрессию со стороны просил, - замечает Михаил Войтенко.

9,5 тонны кокса - именно столько вмещается в стандартный судовой контейнер длиной 12 метров. Наркобандиты надеялись, что он затеряется среди десятков безобидных «собратьев» на борту корабля. Фото: youtube.com

9,5 тонны кокса - именно столько вмещается в стандартный судовой контейнер длиной 12 метров. Наркобандиты надеялись, что он затеряется среди десятков безобидных «собратьев» на борту корабля. Фото: youtube.com

3. Куда могли везти дурь?

По официальным данным, о контейнерах с наркотиками узнала полиция Кабо-Верде. Действовала она по наводке Европейского центра слежения за морским наркотрафиком (находится в Лиссабоне).

- Отследить контрабанду наркотиков из Южной Америки достаточно просто. Ведь схема хорошо известна, - рассказывает Войтенко. - Левая фирма, зарегистрированная в офшоре, нанимает старое судно наподобие ESER. Его перегоняют через всю Атлантику в Южную или Центральную Америку. Там на борт грузят, например, контейнеры с бананами и вдобавок тюки с наркотиками.

- Если задержанное судно шло в Марокко, это не означает, что это был конечный пункт, - говорит генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Марокко - не потребитель, а страна-транзитер. Эта партия, скорее всего, предназначалась для Европы. Нет ничего удивительного в том, что для перевозки крупных партий наркотиков контрабандисты выбирают морской путь. Это самый безопасный, простой и дешевый вариант.

4. Откуда в команде наши соотечественники?

Квалификация у россиян достаточно высокая, и они востребованы - инженерами, старпомами или даже капитанами.

- Но то, что команда ESER полностью состояла из россиян - 12 человек (9 жителей Мурманска, двое петербуржцев и нижегородец. - Ред.), вызывает вопросы, говорит Войтенко. - Мононациональные экипажи встречаются очень редко, чаще многонациональные - филиппинцы, украинцы. Поэтому следует разобраться, через кого велся найм моряков. Возможно, эти «вербовщики» связаны с отправителями наркотиков.

«Кокаиновый рейс» с самого начала сопровождали странности. В конце января на борту ESER неожиданно умер старший помощник капитана. Его имя и причины смерти в интересах следствия не называют. Как выяснила «КП», старпом - житель Мурманска. Чтобы отправить его тело домой, сухогруз совершил тот самый заход на Кабо-Верде 30 января, а на следующий день на борт нагрянула полиция.

5. Что их ждет?

Доказать непричастность российских моряков к контрабанде будет сложно, уверен адвокат Игорь Трунов (специализируется в том числе на международных делах):

- Сомневаюсь, что сыщики другого государства будут вести тщательное расследование, доказывая невиновность наших моряков. У следователей есть подтвержденный факт транспортировки кокаина. А знали ли об этом россияне или нет, уже никого не волнует. Для установки отправителя груза нужно делать международные запросы в Панаму, Турцию, а это вопрос межгосударственных соглашений. Ситуация может измениться, если наша страна сама инициирует собственное расследование.

Странный маршрут судна

Странный маршрут судна

6. Помогает ли МИД?

Сейчас поиском адвоката для задержанных моряков занимается российское посольство в Кабо-Верде. Дипломаты регулярно навещают россиян в тюрьме.

- Состояние у них нормальное. Мы пообщались с каждым по отдельности, - рассказали «КП» в посольстве.

Пока никаких официальных обвинений власти Кабо-Верде российским морякам не предъявили. Следствие продолжается. Впрочем, основные улики полиция уже уничтожила: 2 февраля вся партия кокаина - 9570 кг - была сож­жена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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