Ученые придумали диету, которая спасет мир от глобального потепления

2 МИЛЛИАРДА ЗЕМЛЯН ПЕРЕЕДАЮТ

«Тщательно переживывая пищу, ты помогаешь обществу» и «Мясо – вредно!». Лозунги из «Двенадцати стульев» вполне могли бы стать эпиграфом к свежему докладу ученых из 16 стран, опубликованному в престижном западном медицинском журнале «Ланцет».

Его авторы - из Гарварда и Оксфорда, а также еще трех десятков университетов и исследовательских центров Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Индии... И они разработали, пожалуй, первую в истории диету, которая заботится не о нашей с вами фигуре или здоровье, а о... самочувствии планеты Земля. То есть об экологии, климате, устойчивом развитии. Точнее, о том и о другом сразу: это диета для здоровья как планеты, так и людей, на ней живущих.

Глобальный подход! И неожиданный. И опять же цитата тут как тут: «Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?» И даже все народы мира. Мир далек от справедливости, признают ученые: на земле 820 миллионов человек голодают - и при этом 2 миллиарда явно переедают или питаются вредными продуктами. «Доминирующие в наше время диеты плохи как для нашего здоровья, так и для планеты», - признают авторы доклада Тамара Лукас и Ричард Хортон. Поэтому и решили разработать диету альтернативную. Для всех полезную.

Как вообще наши сосиски и яичницы связаны с глобальным потеплением? Вы удивитесь - напрямую: вся пищевая индустрия, от сельского хозяйства до ресторанов молекулярной кухни, отвечает за 30% выбросов парниковых газов. А они, напомню, считаются главными виновниками климатических изменений.

А есть еще транспорт, которым перевозят продукты из села в город, со склада в ресторан, из одной страны в другую и даже между континентами - мало ли у нас в супермаркетах аргентинской говядины и чилийской рыбы! Супермаркеты, мясокомбинаты, птицефабрики и пекарни используют электричество, отопление, воду - в общем, все природные ресурсы.

Между прочим, 40% всей земли в мире занято полями, бахчами, грядками и пастбищами. «То, как мы питаемся, вносит очень большой вклад в изменения климата», - подчеркивают авторы доклада.

Но также очевидно, что есть-то мы все равно будем. Так что давайте к конкретным советам из доклада.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СПАСИ ПЛАНЕТУ ЛОЖКОЙ И ВИЛКОЙ!

Как изменением диеты вы можете предотвратить экологическую катастрофу:

1. Меньше красного мяса - говядины и свинины. Совет не для всех, конечно. В бедных странах, особенно в Африке и Азии, люди справедливо сочли бы его издевательством. Но вот жители США и Канады съедают в 6 раз больше бургеров, стейков и прочих барбекю, чем необходимо (ну во всяком случае, по мнению авторов доклада). Европейцы и жители Средней Азии - в 4 - 5 раз больше. В среднем же потребление мяса в мире желательно снизить вдвое.

Почему? Оказывается, коровы и овцы по части выхлопов парниковых газов конкурируют с автомобилями, заводами и самолетами. Про углекислый газ, главный из всех парниковых (80% выбросом именно на CO2 приходятся), вы в курсе. Но он не единственный. У коров и других жвачных животных система пищеварения устроена так, что один из побочных продуктов - метан - тоже парниковый газ. Буренки его выдыхают и, пардон, выпускают в виде газов. Животноводство ответственно за 14% всех выбросов парниковых газов в атмосферу. Конечно, это не только коровы с их метаном, но и сами фермы, и переработка.

2. Треть (35%) всех калорий в день хорошо бы получать из зерновых (в цельном виде, а не в выпечке или макаронах).

Почему? Все зеленые растения поглощают из атмосферы углекислый газ, а выделяют кислород. Чем больше вы едите зерновых, тем больше их высаживают. Соответственно воздух становится чище. Более того, существует точка зрения, согласно которой высокая концентрация углекислого газа для растений повышает урожайность зерновых.

3. Овощей, фруктов, зелени, ореховых и бобовых в меню должно быть вдвое больше, чем сейчас (опять же речь о среднем потреблении).

Почему? Эти продукты должны вытеснить с нашего стола лишние мясные блюда. Растениеводство с точки зрения вредных выбросов экологически более чистое производство, чем животноводство.

4. Рыбы и морепродуктов желательно есть больше, чем мяса.

Почему? Рыболовы меньше загрязняют атмосферу по сравнению с производителями мяса.

5. Вообще любые сильно переработанные продукты - это не здорово. Колбаса, например. Или переработанные злаки.

Почему? Любая переработка - это дополнительные выбросы вредных веществ, а также расход электроэнергии и топлива на транспортировку продуктов к месту производства, а затем к месту реализации.

6. Хорошо бы рассчитывать покупку продуктов и порции так, чтобы не выбрасывать испорченную или недоеденную еду в мусор.

Почему? Согласно докладу ООН около 40 процентов пищевых продуктов, производимых в США, оказывается на помойке. Это значит, что все израсходованные на производство этой еды ресурсы,потрачены на приближение экологической катастрофы.

Такая диета поможет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, не распахивать под поля новые земли и не вырубать ради этого леса, бережнее использовать воду и другие ресурсы, меньше пользоваться химикатами для удобрений и консервирования.

Что есть, чтоб не портить климат

ГРЕЧКА С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Вернемся к климатическо-экологической диете. Ее можно приспособить для любой кухни, уверяют создатели, хоть китайской, хоть итальянской, хоть русской. Да, у кого-то главным будет рис, у кого-то - гречка или пшеница. Но главная формула «минимум красного мяса - максимум зерна и зелени» универсальна.

Кроме пользы для планеты, она способна предотвратить около 11 миллионов преждевременных смертей в год - от тех болезней, что связаны с неправильным питанием, в первую очередь это сердечно-сосудистые недуги и диабет.

Кстати, ближе всего к эко-идеалу средиземноморская диета, напоминают исследователи. Не то чтоб греки, испанцы и итальянцы не ели мяса. Но у них и правда изобилие овощей и оливкового масла, много рыбы и морепродуктов.