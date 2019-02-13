2019-02-13T18:39:16+03:00
Наука

Ученые выяснили: мужской или женский мозг изнашивается быстрее

А вы как думаете, кому повезло больше?
Ольга АНТОНОВА
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Женщины очень легко адаптируются к переменам, легче перестраиваются на новую работу и в зрелом возрасте приобретают новые знанияЖенщины очень легко адаптируются к переменам, легче перестраиваются на новую работу и в зрелом возрасте приобретают новые знанияФото: EAST NEWS
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Группа нейрофизиологов из Университета Вашингтона больше пяти лет трудилась над разрешением вопроса, чей мозг стареет быстрее: мужской или женский и выяснила, что меньше повезло мужчинам. Их мозги «изнашиваются» на 4 года быстрее, чем у представительниц прекрасного пола.

В эксперименте, которые организовали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе приняли участие 200 человек в возрасте от 20 до 82 лет. Анализ результатов проведенной им позитронно-эмиссионной томографии показал, что мозг женщин в среднем на 3,8 лет моложе, чем их фактический возраст.

Что касается мозга мужчин, то здесь картина получилась иная: мозг представителей сильной половины человечества оказался в среднем на 2,4 года старше фактического возраста участников эксперимента.

При этом ученые отмечают, что такие различия отмечались не только у людей пожилого возраста, но и у самых молодых респондентов. Это объясняет тот факт, почему, например, женщины очень легко адаптируются к переменам, легче перестраиваются на новую работу и в зрелом возрасте приобретают новые знания. А вот мужчины с возрастом становятся все консервативнее и не стремятся к познанию нового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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