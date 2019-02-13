2019-02-14T01:20:32+03:00
Общество

Погода в Москве 14 - 18 февраля: Рекордный снегодождь, гололед и долгая оттепель

А может, морозов и не будет больше, сразу весна? Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 14 - 18 февраля [видео]
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывали в столице снегопады и помощнееБывали в столице снегопады и помощнееФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Столица 13 февраля пережила рекордный снегопад. Точнее - снегодождь. Потому как началось ненастье еще вечером во вторник, 12 февраля, и как раз с дождя. Капало с неба всю ночь, а под утро капли сменились на снежинки - к Москве подошел холодный фронт циклона (а принес все эти осадки южный циклон с Балкан).

- За ночь выпало 11 мм осадков, днем в среду еще 5 - 6 см. В итоге побит суточный рекорд по количеству осадков для 13 февраля. Прежний держался с 2007 года, тогда выпало 10,5 мм, - поделилась с «КП» подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Уточним, что рекорд — именно для конкретной даты, метеорологи фиксируют их для каждого дня. В принципе, конечно, бывали в столице снегопады и помощнее.

- Кстати, нам повезло, что ночью шел дождь. Если бы сразу зарядил снег, к утру прирост снега составил бы 10 — 15 см, это сильно осложнило бы обстановку на дорогах, - продолжает наш эксперт.

Из-за гололеда в Москве буксуют машины.

Впрочем, улицы столицы и без того оставили массу впечатлений. Смотришь из окна - красота, деревья в белом и пушистом, как на открытках. Выходишь -а там лужи по колено!

- Ночью подморозит до -7...-9 градусов, днем в четверг, 14 февраля, температура тоже будет ниже ноля, -1...-3 градуса. Лужи превратятся в настоящие катки. На дорогах надо быть очень осторожными и водителям, и пешеходам. Будет очень скользко, сильнейший гололед. Проезжую часть обработают реагентом, но дворы и многие тротуары просто не успеют. Зато снег прекратится, выглянет солнце.

Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

Что дальше? Снова оттепель. В пятницу, субботу и воскресенье днем до +3 градусов, в начале следующей недели около ноля. И каждый день небольшой снег, мокрый снег или снег с дождем. Но уже без рекордов.

Видео потопа на МКАДе.

Может, и не будет больше морозно, сразу весна придет?

- Будут-будут! До конца февраля нас ждет как минимум еще одна волна холодов, - прогнозирует Позднякова.

Дерево рухнуло на два авто в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity