Погода в Москве 14 - 18 февраля: Рекордный снегодождь, гололед и долгая оттепель

Столица 13 февраля пережила рекордный снегопад. Точнее - снегодождь. Потому как началось ненастье еще вечером во вторник, 12 февраля, и как раз с дождя. Капало с неба всю ночь, а под утро капли сменились на снежинки - к Москве подошел холодный фронт циклона (а принес все эти осадки южный циклон с Балкан).

- За ночь выпало 11 мм осадков, днем в среду еще 5 - 6 см. В итоге побит суточный рекорд по количеству осадков для 13 февраля. Прежний держался с 2007 года, тогда выпало 10,5 мм, - поделилась с «КП» подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Уточним, что рекорд — именно для конкретной даты, метеорологи фиксируют их для каждого дня. В принципе, конечно, бывали в столице снегопады и помощнее.

- Кстати, нам повезло, что ночью шел дождь. Если бы сразу зарядил снег, к утру прирост снега составил бы 10 — 15 см, это сильно осложнило бы обстановку на дорогах, - продолжает наш эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691689" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда в Москве буксуют машины.

Впрочем, улицы столицы и без того оставили массу впечатлений. Смотришь из окна - красота, деревья в белом и пушистом, как на открытках. Выходишь -а там лужи по колено!

- Ночью подморозит до -7...-9 градусов, днем в четверг, 14 февраля, температура тоже будет ниже ноля, -1...-3 градуса. Лужи превратятся в настоящие катки. На дорогах надо быть очень осторожными и водителям, и пешеходам. Будет очень скользко, сильнейший гололед. Проезжую часть обработают реагентом, но дворы и многие тротуары просто не успеют. Зато снег прекратится, выглянет солнце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691537" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

Что дальше? Снова оттепель. В пятницу, субботу и воскресенье днем до +3 градусов, в начале следующей недели около ноля. И каждый день небольшой снег, мокрый снег или снег с дождем. Но уже без рекордов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691567" frameborder="0"></iframe> Видео потопа на МКАДе.

Может, и не будет больше морозно, сразу весна придет?

- Будут-будут! До конца февраля нас ждет как минимум еще одна волна холодов, - прогнозирует Позднякова.