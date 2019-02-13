Больше всего хочется в отпуск в среду

Вас когда сильнее всего тянет на теплое море? Наверняка ж зимой, когда солнца и ласковой воды уж очень не хватает! Вот так же и в отпуск нас тянет посреди рабочей недели: уже и подустать успели, а до выходных еще пахать и пахать.

Интернет-пользователи чаще всего ищут авиабилеты и присматривают отели в Сети в среду, поделились с «КП» своими наблюдениями аналитики туристического сервиса Туту.ру.

А на втором месте по силе желания сбежать от реальности в виртуальное путешествие - понедельник. Что тоже объяснимо: после выходных переключаться на рабочее настроение сложно, так и тянет позависать в сети и помечтать о дальних странах.

Ну а меньше всего авиабилеты, туры и гостиницы интересуют россиян по субботам. Все сходится: в субботу и так либо дача, либо кино-телевизор.