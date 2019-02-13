2019-02-13T18:48:59+03:00
Звезды

Как выглядит 21-летняя красавица-дочь Тильды Суинтон

Наследница известной актрисы давно не появлялась на публике и за это время заметно похорошела
Ольга АНТОНОВА
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Онор Бирн- Суинтон появилась вместе со знаменитой матерью на премьере картины «Сувенир»Онор Бирн- Суинтон появилась вместе со знаменитой матерью на премьере картины «Сувенир»Фото: REUTERS
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Несмотря на всю публичность профессии матери, дочь Тильды Суинтон не любит привлекать к себе внимание прессы, поэтому если и появляется на публике, то в рамках рабочей договоренности. Вот именно такая необходимость представилась на Берлинском кинофестивале, где Онор Бирн- Суинтон появилась вместе со знаменитой матерью на премьере картины «Сувенир», где обе исполнили главные роли. Репортеры не могли не отметить, как резко похорошела наследница исполнительницы роли «Выживут только любовники».

Наследница известной актрисы давно не появлялась на публике и за это время заметно похорошела Фото: REUTERS

Наследница известной актрисы давно не появлялась на публике и за это время заметно похорошелаФото: REUTERS

Надо отметить, что Тильда Суинтон вырастила сына Ксавье и дочь Онор. В прошлом актриса подчеркивала, что ее дети — творческие натуры, но с киноиндустрией профессиональную жизнь связывать не планируют. Но, похоже, близнецы передумали. Онор закончили актерские курсы Лондоне, прошла пробы на «Сувенир», если публика встретит картину хорошо, то девушку, не исключено, что ждет большая дорога в кино. А вот брат- близнец Онор, Ксавье Онор- Бирн мечтает стать пилотом коммерческих авиалиний.

Напомним, что близнецов Ксавье и Онор Тильда родила в 1997 году от шотландского художника и драматурга Джона Бирна. Гражданские супруги разошлись в 2005-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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