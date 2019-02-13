На Чулпан Хаматову хотели завести уголовное дело за хранение гранатомета «Муха»

Актриса написала книгу «Время колоть лед», которая на днях вышла в свет. Она построена как диалог Чулпан Хаматовой с ее подругой, документалистом Катериной Гордеевой. Публикуем самые интересные фрагменты.

В детстве предрекали скорую смерть

У меня болела спина, с самого детства, но к десятому классу стала болеть невыносимо. Потом выяснится, что эта боль была последствием неудачного падения, травмы позвоночника, но об этом ни я, ни мои родители не знали. И мы с мамой отправились в нескончаемый поход по врачам, точкой невозврата которого стало только что появившееся тогда в Казани ультразвуковое исследование. Один из первых казанских светил-узистов сказал моей маме, причем я стояла рядом: «Что вы с ней бегаете, смиритесь. У нее, видите, уже отсохла почка, она умрет».

На лице мамы не дрогнул ни один мускул... Началась погоня за новым светилом, которому все время было некогда. В конце концов мы поймали его в лифте. Он смотрит мои снимки и спокойно говорит маме: «Ну, все ясно: в двадцать пять лет у нее отсохнут ноги. Ничего не поделаешь - это очевидный инвалид».

И мама опять сохраняет непроницаемое выражение лица. Она продолжала таскать меня по врачам, заставляя их искать причину моей боли «методом тыка». Оказалось, что это межпозвоночная грыжа, связанная с падением в детстве, идет воспалительный процесс, который провоцирует боль, онемение и все остальное.

«Глаза втяни!»

...Тогда (в 1996 году. - Ред.) на всю страну снимались два фильма: «Вор» Павла Чухрая и «Время танцора» Вадима Абдрашитова. У меня нет шансов сняться ни в одном из них: я учусь на третьем курсе, живу в общаге. Вахтер там принимает звонки и оставляет записочки на столе: «Просьба такой-то позвонить по такому-то телефону». Некоторые злющие люди эти записки брали и уничтожали. Но мне повезло, моя важная записка уцелела. Там было написано: «Позвоните на «Мосфильм». И я отправилась на пробы к Абдрашитову.

Еще до проб мне прислали сценарий, из которого я выяснила, что в свои 18 должна играть 28-летнюю героиню. Это меня напугало. Я же вообще не про это, у меня не было никакой модной женственной одежды; даже косметики почти не было. Меня всем общежитием наряжали. Была противная весна: грязь с наледью; производственный корпус «Мосфильма» находился на пригорке, и я стала на каблуках карабкаться в гору. Я упала раз десять, порвала юбку, испортила прическу и размазала стрелки, и в такой каше из грязи и косметики ввалилась к Абдрашитову.

Надо отдать ему должное, он не стал разглядывать пятна на одежде и лице, а сразу приступил к делу.

Перед очередными пробами я решила придать себе женственности и томности и купила автозагар. Намазавшись, легла спать. Наутро половина моего лица была темно-коричневая, а вторая - белая, но Абдрашитов и это простил. Меня взяли.

Наконец наступает первый съемочный день. Оператор Юра Невский выстраивает кадр. Я волнуюсь до тошноты. Вдруг Невский командует: «Глаза втяни!» И я отчетливо понимаю, что моей кинокарьере не бывать, потому что я не умею втягивать глаза, никто мне не объяснял, как их втягивать. Ну, я втянула глаза как могла.

Невский отодвинулся от камеры и серьезно так повторяет: «Глаза втяни». Я поняла, что мои попытки втянуть глаза бесполезны, и на втянутых глазах у меня выступили слезы, сквозь которые я услышала, как Невский говорит Абдрашитову: «Какая-то ненормальная. Я ей говорю, чтоб вышла на свет, потому что у нее глаза в тени, а она не двигается, объясните ей как-то».

Актриса написала книгу «Время колоть лед», которая на днях вышла в свет.

Чернокожая Снегурочка

На съемках я познакомилась с Сережей Говорухиным (сыном режиссера Станислава Говорухина. - Ред.). Сережа поехал военным корреспондентом на все войны, которые полыхали в то время в нашей стране и в мире. Где он только не был! И в Таджикистане, и в Афганистане, и в Чечне. В Грозном он был серьезно ранен, потерял ногу. Но продолжал снимать.

На картине «Время танцора» Говорухин помогал мне готовиться к съемкам, понять, что чувствуют герои. Это ведь история про посттравматический синдром, про людей, которые не могут научиться жить без войны. Но наши отношения начинаются совсем с другого: в одну из первых встреч, на кухне у Сережи и его жены Инны вдруг выясняется, что у их сына Стасика проблемы в садике - нет Снегурочки для новогоднего спектакля. Ребята просят меня выручить. А я - студентка третьего курса, деньги, конечно, нужны, в общем - соглашаюсь.

В назначенный день у меня с утра в «Театре Луны» «Робинзон Крузо», я там, обмазанная темно-коричневой морилкой, играю Пятницу. Времени между спектаклем и садиком - впритык, я понимаю, что никакую морилку я уже не успеваю с себя смыть. Несусь в метро, а люди вокруг на меня как-то прямо нехорошо посматривают. Приезжаю в садик, кое-как смываю морилку с лица, на тело нет времени. «Ничего, - думаю, - остальное закроет костюм». И тут выносят костюм. Он еле-еле прикрывает задницу. К нему прилагаются белые туфли на высоченных каблуках, и все! К тому же до своего внезапного, по сценарию, появления я должна прятаться за крошечным - метр высотой - картонным домиком. Я кое-как за ним прячусь. Тут выходит Дед Мороз, и все начинают кричать: «Сне-гу-роч-ка!» - а до меня доходит, что выбраться из-за домика я могу только двумя способами: либо голой коричневой задницей вперед, либо коричневыми же ногами.

И тогда дети и их родители видят, как из-за домика выдвигается коричневая нога в белой туфле. И я слышу такое взрослое: «О-о-ох!» И тишина, в которой я постаралась крабиком выползти и прилипнуть к Деду Морозу, спрятаться за ним. Все представление я так и жалась к Деду, придерживая двумя руками коротенькое платьице.

Подарок из Чечни

Сережа Говорухин все время дарил мне какие-то подарки, привезенные с войны. Однажды я ушла от него со стреляным гранатометом «Муха». И с этой «Мухой» доехала на метро до своей станции, где меня встречал мой муж Ваня (актер Иван Волков - см. «Справку «КП»). Я показала гранатомет Ване, мы на трамвае доехали до дома Ваниного папы, где мы тогда жили, где по квартире носилась куча детей, показали гранатомет младшим Ваниным братьям. И дальше он преспокойным образом забылся.

Через несколько лет на нижнем этаже этого дома взрывают банк. Приходят милиционеры: «Здравствуйте, мы бы хотели…» И тут они запинаются, потому что первое, что они видят, - валяющийся в прихожей стреляный гранатомет «Муха». И они просто немеют. Потом начинается допрос: откуда этот гранатомет. А прошло лет семь, Сережи уже нет в живых. Я им сбивчиво объясняю, что снималась в фильме про войну, мой друг-режиссер считал, что гранатомет может пригодиться в качестве реквизита… Милиционер смотрит на меня глазами, в которых написано, что он не верит ни одному моему слову, и только повторяет: «Вы понимаете, что это уголовное дело, эта «Муха» на учете, она не могла просто так попасть из Грозного в Москву. Это само по себе уже преступление». Ну а я, видимо, так невнятно мямлила в ответ, что он понял, что со мной каши не сваришь. Дело не завели. Но гранатомет Говорухина отобрали.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

О «Ледниковом периоде»

Я оказалась внутри проекта и познакомилась с Ромой Костомаровым, который готовил меня как на Олимпиаду, не меньше. И это захватило меня настолько, что я совершила ошибку: чтобы меня выгнали с проекта, надо было кататься плохо. А с Костомаровым плохо не получалось.

Мы сделали с Ромой несколько программ, после которых мне надо было уезжать. И вдруг выясняется, что никто меня не собирается отпускать, потому что рейтинги - неотменяемая вещь. Вся надежда на режиссера Алексея Германа, который должен был сказать: «Ребята, извините, у нас деньги, контракт. Отпустите артистку на съемки». Но фильм «Бумажный солдат» был отчасти и проектом Первого канала. С Германом, видимо, кто-то поговорил. И Леша сказал: «Хорошо, пусть она катается. В свободное от кино время».

Когда все ударили по рукам, никто не подумал о том, как это будет технически организовано. На деле все выглядело так: в те несколько дней, когда я прилетала в Москву помыться из Нижнего Баскунчака, где снимали «Бумажного солдата», мне приходилось бежать на лед, где за несколько дней, забыв, что я не каталась месяц, выучивать сразу несколько программ для нескольких передач.

В паре с Романом Костомаровым Чулпан Хаматова выиграла в популярнейшем шоу «Ледниковый период».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жаловаться на все это некому и незачем. Конечно, я не могу быть в форме, если встаю на лед раз в месяц. Но вот наступает тот миг, когда мы в «Ледниковом периоде» выходим на раскатку, - через десять минут начнется шоу. И тут Костомаров смотрит на меня и говорит: «Ты - корова. Ты не умеешь кататься, ты все забыла. Иди, знаешь, снимайся лучше в своем кино». Я пытаюсь удержать лицо, чтобы не расплакаться, выхожу за бортик, и тут звонит телефон. Это Леша Герман. Он только что посмотрел отснятый материал «Бумажного солдата» и говорит: «Вы очень плохая артистка, весь отснятый с вами материал - говно. Идите катайтесь на своем телевидении». И кладет трубку.

Я вытерла нос и вернулась на лед. Не знаю, как я выдержала. У меня в нескольких местах вывихнуты обе руки, по всему телу - синяки, пальцы на ногах гноятся от долгого стояния на коньках. Я колю антибиотики, чтобы воспаление не пошло дальше. Но к концу проекта с этими нагноениями уже ничего нельзя было сделать: меня прооперировали, заморозили и отправили на лед. Это телевидение. Ничего нельзя остановить или отменить. У Миши Галустяна во время проекта выходили камни из почек. Его положили в реанимацию, забрали из реанимации, поставили на коньки и отправили кататься.

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

«Время танцора» (1997)

«Страна глухих» (1998)

«72 метра» (2004)

«Дети Арбата» (2004)

«Доктор Живаго» (2006)

СПРАВКА «КП»

Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани. Народная артистка России, одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». В 2007 году в паре с фигуристом Романом Костомаровым победила в проекте Первого канала «Ледниковый период». С 2005 по 2006 год вела программу «Жди меня».

Первый муж (1995 - 2002) - актер Иван Волков, сын актрисы Ольги Волковой. В этом браке родились дочки Арина и Ася. Второй муж - актер и режиссер Александр Шейн. В этом браке родилась дочь Ия.