Елена Яковлева: Все мужчины трусоваты. Это у них от природы

14 февраля на экраны выходит романтическая комедия «Семь ужинов» - о супружеской паре, чьи отношения исчерпали себя. Завяли помидоры страсти, детишек нет, обиды копятся. Но муж - психолог по профессии - совершает последнюю попытку спасти брак: предлагает жене семь свиданий-ужинов. Главные роли исполняют молодые актеры Роман Курцын и Полина Максимова. Особым украшением картины стала Елена Яковлева, которая играет тещу героя. Накануне премьеры «Комсомолка» пообщалась с народной артисткой.

«У молодых нет нашей закалки»

- Елена Алексеевна, чем можно сегодня вас привлечь в картину? Сценарий? Режиссер?

- В каждой картине - что-то свое. В «Семи ужинах» это, конечно, Кирилл Плетнев, который, будучи востребованным артистом, стал еще и режиссером. Мне всегда было интересно: как люди, которые находились по другую сторону камеры, умудряются и сниматься в кино, и управлять процессом. Нужно полностью поменять свою актерскую психологию. Потом я его просто уважаю как артиста. В общем, согласилась из любопытства.

- Как вам работалось с артистами молодого поколения? Они отличаются от вас?

- Конечно! У них все есть, у них нет таких трудностей, к которым у нас была закалка - и человеческая, и актерская. Мы были все очень дружны: не сидели в разных вагончиках, у нас не было райдеров...

- В одном интервью рассказывали, как в студенческие годы ели макароны с «Вегетой» - в общежитии.

- Я до сих пор люблю макароны!

В фильме «Семь ужинов», который только вышел на экраны, Яковлева - мама главной героини.

- Но нечасто их себе позволяете, судя по фигуре.

- Почему? Если есть время, я их с удовольствием варю и ем.

Ребенок - проверка на прочность

- Как вы считаете, могут люди помириться за семь ужинов?

- Мне кажется, психолог - это очень сложная профессия. Здесь важно верить в методику. Если веришь, что ужиная можно наладить отношения с любимым человеком и прожить вместе долго и счастливо, то можно помириться и после первого ужина.

- У героев фильма нет детей. А ведь многие люди так считают: если у пары нет детей, то это не семья.

- Сейчас у людей совершенно другой образ жизни. Раньше стремились родить как можно быстрее. В мое время женщина, которая рожала в 31 (именно в этом возрасте актриса родила сына Дениса. - Авт.), уже называлась старородящей. А сейчас набираются смелости и рожают даже в 50. Может быть, действительно, при том энергичном образе жизни, какой женщины ведут сейчас, не нужно спешить обременять себя детьми. (Это приятная проблема, но она все же будет испытанием для неокрепших отношений.) Для молодой семьи ребенок - это скорее проверка, чем способ укрепить любовь.

- В «Елках Последних», которые вышли на экраны в декабре, ваш любимый в исполнении Дмитрия Нагиева чудит без гармошки. Кольцо, вместо того, чтобы вам вручить, в солонку спрятал, сбежал от вас на дачу, сидит там, пьет и переживает, что он вас не достоин.

- Дурак, да? Скажите! Нагиеву очень хорошо удаются такие роли. Посмотришь, как он ведет передачу: с бабочкой, в очках, с часами - такой уверенный в себе мачо. Откуда он познал сущность такого мужичка? Наверно, вытащил то, что в нем сидит очень глубоко. Бабочки с часами - это он играет.

По мнению артистки, и в жизни Нагиев только играет мачо, а сам простой русский мужик. Фото: Кинокомпании Bazelevs

- А сам прячет в себе типичного российского мужика!

- Вообще мужчины трусоваты. Это от природы. Может быть, именно поэтому они и совершают большие подвиги - чтобы преодолеть свои страхи.

Четыре собаки и дача

- Несколько лет назад вы собирались посадить на даче апельсины и лимоны. Получилось?

- Я очень хотела, но не получилось. Прочитала статью, как ухаживать за цитрусовыми и поняла, что не смогу положиться на кого-то другого в доме, кто их будет поливать в мое отсутствие. Их же нужно все время поливать!

- Я помню, у вас была куча собак. Сколько их у вас сейчас?

- Четыре. Лабрадор, дворянин и два йорика.

- Пока вы на съемках, кто с ними гуляет?

- Сейчас они на даче. С ними муж.

- Вы сутками работаете. А как вы отдыхаете?

- Вот сейчас, если вы меня отпустите, я приму ванну. Намажу лицо толстым слоем крема, потому что целый день на свету, и пудрят без конца... И лягу спать.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Нагадала себе славу

- На выпускном вечере в школе вы написали себе записку: «У меня есть мечта. Я стану знаменитой артисткой...»

- И добавила: «Разобьюсь, но стану». Меня больше всего потрясает, что ко мне эта записка вернулась. Лет через 10 - 15 после выпуска наш класс встречался, и они вскрыли эти конвертики. Я приехать не смогла, но один из моих одноклассников, Юра Бычков, мою записку взял и привез зимой в Киев, где у меня был спектакль.