2019-02-12T15:54:59+03:00
Общество

Чаепитие по-советски: От сливочной помадки до вафельного торта

Любимые традиции детства, которые мы вспоминаем с ностальгией
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Надежда Румянцева в роли Тоси Кислициной (фильм «Девчата»). Одно из самых доступных лакомств - бутерброд с вареньем. Фото: Кадр из фильмаНадежда Румянцева в роли Тоси Кислициной (фильм «Девчата»). Одно из самых доступных лакомств - бутерброд с вареньем. Фото: Кадр из фильма
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Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом. Веселыми и грустными, трогательными и по-прежнему яркими. Ведь без прошлого нет настоящего. В одной из последних программ мы вспомнили, как любили пить чай в СССР.

Советское чаепитие начиналось даже не с кухни, а с магазина, в котором нужно было купить чай. Ну и сахар, само собой. Кто-то предпочитал песок, а кто-то рафинад. Рафинад был двух видов - обычный и спрессованный. Последний мог спокойно лежать на дне чашки и не растворяться до получаса.

Индийский и цейлонский чай советские хозяйки обычно припасали для дорогих гостей.

Индийский и цейлонский чай советские хозяйки обычно припасали для дорогих гостей.

Нельзя сказать, что выбор чая был большим. Стандартно - это купить зеленую упаковку черного грузинского чая. Не очень стандартно - заварить «чай со слоном», то есть индийский. Между этими двумя вариантами еще находился чай краснодарский. И на отдельной ступеньке чайной эволюции был черный пакет с вытесненными буквами «Бодрость». При ближайшем рассмотрении это оказывалось смесью чаев - индийского, грузинского и краснодарского. Так как сам процесс чаепития в нашей стране уважали, то и охота за хорошим чаем велась нешуточная.

Из «Чебурашки гнали самогон

Дальше - конфеты. Самый бюджетный вариант - накупить сосалок, или сосучек. «Театральная», «Дюшес», «Мятная», «Барбарис» и «Золотистая» покупались сразу килограммами. Но и съедались быстро. Главный минус - конфеты царапали щеки и небо.

На фантике Чебурашка выглядел устрашающе. Может, пытался предупредить, что много сладкого вредно?

На фантике Чебурашка выглядел устрашающе. Может, пытался предупредить, что много сладкого вредно?

Ириски. Они же - пломбодер. От молочного «Золотого ключика», «Ледокола» и «Кис-Кис» до «Тузика», который был темнее остальных ирисок. В первые добавлялось какао, а в «Тузика» клали кофе. Главное было купить относительно свежие конфеты, а не залежалые, которые твердели так, что вылетали не только пломбы, но и молочные зубы.

Карамель «Чебурашка», «Гусиные лапки» и «Снежок» не были дефицитом, но за «Лапками» или «Раковыми шейками» иногда приходилось постоять в очереди. А вот «Чебурашка» лежал свободно и исчез с витрин только в конце 80-х, когда из-за дефицита сахара народные умельцы приспособили карамельки для самогоноварения.

Любимые советские конфеты.

Любимые советские конфеты.

Самые дорогие - «Трюфели»

«Трюфель», «Осенний вальс», «Золотая нива» считались элитными сортами конфет. В свободной продаже их практически невозможно было найти, но иногда их выдавали в праздничных подарочных наборах. Да и цены кусались. Килограмм «Трюфелей» в 80-е годы стоил 11 рублей 40 копеек!

Если за столом собиралась вся семья, не грех было и тортик достать. Например, самую дешевую «Сказку» или вафельный торт.

Иногда к чаю подавался тортик - например вафельный.

Иногда к чаю подавался тортик - например вафельный.

Ну а в отсутствие тортов чай пили с «Соломкой», стандартным советским печеньем и пряниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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