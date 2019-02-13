Шагаю к цели! Но еле-еле

Сколько людей пытается начать новую жизнь - например, с понедельника. Увы, запала обычно хватает ненадолго. Разработчики онлайн-приложений придумали виртуальные пряники, которые помогут не забывать свои цели. Мы протестировали самые известные программы.

1. Лучшая живая поддержка: SmartРrogress

Говорят же, хочешь быстрее достичь цели - расскажи о ней друзьям. Smart Рrogress создан как раз по этому принципу.

Как это работает? Это социальная сеть, где публикуются цели, предлагается помощь и подсказки, можно следить за мечтами других и даже подключать наставника. Пользователи могут собираться в команды и вместе работать над общими целями. Прикольно, что вы и сами можете стать тренером, что, согласитесь, неплохой способ прокачать себя.

SmartРrogress

Я решила научиться чеканить футбольный мяч. С детства мечтала. Ого, сколько подключилось советчиков, когда я назвала свою цель! Подсказывали, как соблюдать равновесие, рассчитать силу удара, концентрироваться на процессе... Я даже записала маленькое видео и закинула его тем, кто больше всего переживал за меня. За мной подключились другие. Вроде глупость, но сколько радости мы получили! И хотя обращаться с мячом я толком не научилась, веселилась от души! А еще поняла, что нам, взрослым, иногда очень не хватает глупых целей...

Из плюсов: возможность писать отчеты и прорабатывать ситуацию, стройные графики, интуитивно понятный интерфейс.

Из минусов: в Smart Progress действуют лимиты на количество целей и участников в одной команде. Чтобы отключить ограничения, нужно оформить платную подписку за 1090 рублей в год.

Где скачать: мобильное приложение есть на Android, на IOS имеется аналогичная программа - Smart Рrogress. А по адресу smartprogress.do вы можете открыть программу на комьютере или в браузере телефона.

Оценка: 4*

2. Journey: ведем дневник

Психологи называют письменные практики эффективным способом достичь результата. Мол, то, что уже написано, на ментальном уровне как бы сбылось.

Как это работает? По сути, это онлайн-ежедневник. Ведешь дневник, потом перечитываешь и анализируешь, в какой сфере вдруг образовался провал. Но в отличие от бумажного более развлекателен: есть возможность добавлять к записи фото, отмечать настроение, геолокацию. Разработчики Jorney советуют обратить внимание, уделяете ли вы достаточно времени важным вещам - для этого есть раздел «Интересы», где можно отметить, получилось ли заняться хобби сегодня (радостный смайлик) или нет (грустный смайлик). В конце недели приложение предлагает дать прошедшим дням общую оценку. Кроме того, здесь есть временная напоминалка, которая расскажет, что вы чувствовали, скажем, год назад в этот же день.

Journey

Я такой дневник веду уже больше полугода, и те цели, которые я ставила прошлым летом, стали реальностью. Звучит как магия, но это правда. Просто, проанализировав однажды свои записи, я поняла, что меня делают счастливой… танцы. Сначала казалось, что это сложно, нужно куда-то ехать, нашлось и много других но. Но по мере ведения дневника пришло осознание: мне не надо быть лучшей, я просто хочу научиться танцевать хоть как-нибудь. Счастье просто в движении. Нашла студию без понтов по соседству. Третий месяц хожу и чувствую себя счастливой под ритмы румбы.

Из плюсов: данные хранятся в облаке и синхронизируются на разных устройствах - так что можно не переживать за дневник, если решите сменить телефон. Понятный интерфейс, несложный дизайн, сильная защита-кодировка, возможность автоматически делиться в соцсетях.

Из минусов: расширенный функционал только в премиум-версии, медленная загрузка страницы при написании большого объема текста, только горизонтальный режим записи на телефон.

Оценка: 4

3. MyMegaPlans: сплошной расчет

Для тех случаев, когда нет времени на раскачку и хочешь быстро достичь желаемого.

Как это работает? Фиксируем цель, срок ее достижения и пути, как к ней идти. Здесь психологически хорошо работает наглядность. Когда мечта написана и ты осознаешь, сколько времени и усилий нужно для ее достижения, как будто срабатывает внутренний таймер. Удачная находка разработчиков и функция «Расчет». Особенно если цель финансового толка.

MyMegaPlans

Я забила цель: увидеть чудесный французский город Кольмар. Ввела вводные по билетам, отелям и транспорту, он мне тут же подытожил стоимость поездки. Вышло дорого. Переделала маршрут с билетами и ценами на более дешевые аналоги, и приложение скалькулировало, сколько нужно отложить, чтобы через три недели оказаться в городе мечты. Получилось по 1,5 тысячи рублей в день. Не очень много, если учесть, что все вокруг говорили, что придется продать почку ради жемчужины Эльзаса. В итоге я до Кольмара добралась - там и правда чудесно! Вывод: само приложение можно отнести скорее к разряду дисциплинирующих.

Из плюсов: удобный интерфейс, возможность указать время выполнения задач, планирование на недели и месяцы вперед в виде графиков. Возможность создания коллективных чатов и функция распределения задач.

Из минусов: много скрытых функций за дополнительные деньги, низкий автоматизм.

Где скачать: мобильных приложений на Android и IOS нет, зато по адресу mymegaplan.com есть отличная веб-версия.

Оценка: 3

4. Осознанность: хронограф рабочего времени

Если большинство приложений-«целей» сосредоточены на том, чтобы развить в человеке концентрацию и усидчивость, то «Осознанность» показывает, сколько времени человек спускает на всякую ерунду.

Как это работает? Пользователь заводит 11 - 12 занятий-шаблонов, которые он делает в течение дня, а приложение через заданный интервал времени опрашивает его, каким из дел он занимается сейчас. В конце дня пользователь видит, эффективно ли прошел день, много ли времени ушло на рутину и зависание в соцсетях.

«Осознанность»

Результаты поразили. За три дня тестирования оказалось, что на соцсети я трачу по пять часов в день! Понятно, что это частично связано с моей работой, но все равно безбожно много. Вторым вором времени оказался раздел «Рутина» - приготовление еды, ежедневная легкая уборка, приготовление одежды к следующему дню (еще три часа). Я вдруг ясно поняла, что мне катастрофически недостает времени на то, чтобы жить. Так вот почему я никак не могу пойти на вождение и начать учить французский, а ведь это давняя мечта. Итог: рутину я сократила до минимума за две недели и пошла учиться на права. Спасибо «Осознанности»!

Из плюсов: очень понятный интерфейс, возможность ставить задачи на день, используя опыт (и ошибки) на предыдущих этапах движения к цели. Функция планирования на недели и месяцы вперед. Регулярные напоминалки.

Из минусов: пользователи жаловались на ошибки при обновлении приложения, но разработчики клянутся, что их устранили. Невозможность работы в офлайн-режиме.

Где скачать: IOS, Android.

Оценка: 4

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Что бы вы ни делали, главное - делайте!»

- Недавно ехала мимо ресторана в центре Москвы и увидела над входом табло с обратным отчетом времени, - рассказывает психолог Ольга Афанасьева. - Так владельцы кафе решили рассказать клиентам, когда оно откроется после ремонта. А я подумала, что такой счетчик времени висит над каждым из нас. Просто мы его не видим. И главный принцип всех приложений по мотивации и достижению целей - научиться эти самые часы и минуты ценить, уметь концентрироваться в моменте и главное - выработать дисциплину. Что бы вы ни делали, главное - делайте!

Виртуальный помощник как раз и помогает вам собраться. Но бывало, ко мне приходили на прием люди, которые так увлекались самосовершенствованием, что вообще не могли ценить счастье момента. Поэтому, осваивая новые цели, не забывайте про баланс между «надо» и «лучше потом».

*По пятибалльной системе.