Антарктиду открыли заново

20:1 - так полярники оценивали шансы на успех экспедиции, поддерживаемой «ЛУКОЙЛом», Первым каналом и Русским географическим обществом «Антарктида. 200 лет открытий». Но ребята утерли морозной варежкой нос всем!

- Это первый в истории трансантарктический автономный автомобильный пробег через три полюса. От берега до берега, без всякой дозаправки - все только с собой, - признался в эфире программы Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM) Валдис Пельш. - Никто никогда на такое не решался, потому, когда мы стартовали с аэродрома Новолазаревской, нам говорили: «Скоро увидимся. Думаем, дня через три вас будем эвакуировать». Это вызвало такую спортивную злость, что мы дошли сначала до одного полюса, потом до второго... А потом - и до финиша! И у нас даже осталось топливо - где-то 300 литров.

20:1 - так полярники оценивали шансы на успех экспедиции. Фото: rd-studia.com

- А еда осталась?

- Ага! 15 килограммов сала. Почему-то не пошло оно у нас. В отличие от сублимированных продуктов. Они легкие, не содержат химии. Заливаешь водой и получаешь все что угодно - начиная от сметаны и омлета и заканчивая ленинградским рассольником, харчо, свежими помидорами и огурцами. Сублиматы тоже остались, и мы сделали там на конечной станции полярный подгон...

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- Это такой подарок?

- Это больше чем подарок - это целый ритуал, который нельзя нарушать. Вот если поедете по трассе «Прогресс» - «Восток», то где-то за 250 километров до станции будет стоять сотрудник ГИБДД...

- Шутите?

- Нет! Реально - манекен с палкой. И из кармана у него торчит бутыль со спиртом. Кто-то подогнал. Надо было и нам сделать подгон. А мы засуетились... Поэтому за 54 километра до финальной точки у нас грохнулся редуктор. И мы чуть не встали на сутки.

- Но чудом обошлось!

- Не чудом. С нами шли замечательные механики, создавшие уникальные вездеходы «Емеля». Вот они могут починить что угодно и где угодно!

Вот если поедете по трассе «Прогресс» - «Восток», то где-то за 250 километров до станции будет стоять сотрудник ГИБДД. Фото: rd-studia.com

- Ну а цель путешествия какая была все-таки? Очередной рекорд?

- Не только. Это часть съемок фильма «Антарктида. 200 лет открытий». Лента расскажет про существование этого материка - с момента, когда человечество благодаря россиянам открыло его. В январе 1820 года Лазарев и Беллинсгаузен на шлюпах «Восток» и «Мирный» достигли берега нового континента. Расскажем еще про великую гонку Амундсена, про крейсер Бэрда, потерянный там, про оазис Ширмахера, где фашисты якобы прятали свои летающие тарелки...

Валдис Пельш на Южном полюсе. Этот шар и символизирует то место, откуда выходит небесная ось. Фото: rd-studia.com

- Признайтесь - нашли хоть одну?

- А это вы узнаете осенью, посмотрев наш фильм!

- А вашу программу «Угадай мелодию» мы увидим еще?

- Самое интересное, что когда мы приехали на станцию «Прогресс» и зашли в столовую, там показывал только Первый канал. И первое, что я увидел, была программа «Угадай мелодию». Ее смотрели полярники. И они немного удивленно перевели взгляд с экрана на меня, потом на экран. Я опередил их вопрос и сказал: «Представляете, до чего человеку денег охота? Он ночью летает на ракете в Москву, пишет программы, а потом возвращается в Антарктиду».

Нет, программа существует. Она выходит, как правило, в январе. На новогодние праздники много выпусков. И потом впадает в анабиоз. И у меня появляется время для съемок наших фильмов.

- Ремонтировались часто?

- Два раза. На несколько часов остановки. Мы понимали, что можем здесь застрять надолго. Но к чести замечательных механиков и водителей, это Владимир Обиход, Алексей Макаров, Василий Елагин – изобретатель наших вездеходов «Емеля», мы справлялись со всем. И у нас был момент, когда у нас разорвался автопоезд на снежных застругах. Это такие снежные наносы… проще говоря - очень высокие природные лежачие полицейские, которые лежат через метр. И у нас улетели волокуши в прицеп. Сам прицеп ушел в снег. И мы думали, что все, в хлам. И за час починились.

Это первый в истории трансантарктический автономный автомобильный пробег через три полюса. Фото: rd-studia.com

- Вопрос от читателей: «Как справляли естественные надобности?».

- О, я ждал его. В Антарктиде же нельзя мусорить. Весь мусор вы везете с собой, потом вы его должны сдать, чтобы его вывезли на материк.

- Даже естественный.

- Ага, за исключением жидких отходов. А все серьезные отходы человеческой жизнедеятельности пакуются в пакет и грузятся в мусорный контейнер. Везете с собой. Это все замерзает и никаких проблем.

Экспедиция в цифрах

- Какие самые опасные животные вам встречались на пути?

- Конечно же - белые медведи…

- … которых там не бывает!

- Ну это не все знают. Я задавал вопрос многим: почему белые медведи не едят пингвинов? Моржей едят, тюленей едят. Людей едят. И ответ, как правило: наверное, пингвины не вкусные…

- Так что – не было опасных моментов?

- Был… Очень опасный момент был… Мы уже покинули Южный полюс, шли в сторону станции «Восток», в сторону Полюса холода. И до ближайшего берега было минимум полторы тысячи километров. И вдруг водитель говорит: «Ребят, смотрите, птица!» И мы понимаем, у нас «уехал» механик-водитель! Галлюцинация… Но выяснилось, что это была настоящая птица. Поморник. Не знаю, каким образом он там оказался. Вышли его покормить. Обычно поморники – страшные попрошайки. Но этот нас сильно чурался. Удалось покормить сухарями. А когда мы пошли варить ему мясо, он взял и улетел. Это был самый опасный зверь, который нам встретился в путешествии.

Вид из кабины "Емели". Фото: rd-studia.com

- Воду как добывали?

- Воду мы добывали лопатой. Выпрыгиваешь из машины, ровно один шаг, выкапываешь снег, закладываешь его в контейнер, который стоял близко от двигателя. И от тепла за 5-6 часов снег таял и мы получали в день 10 литров чистой воды. Там надо пить обязательно. Влажность ноль. Мы обеспечивали нашу норму два с половиной – три литра воды в день на человека минимум.

- А лед?

- Лед там тоже был. И главное, какой! Мы посетили станцию «Восток», присутствовали при бурении. Мы внесли свою колоссальную лепту в науку. Буровиков очень интересовало, как там стыки между трубами на глубине в сто метров. Мы взяли камеру, пришпандорили ее к буру. И опустили ее в шахту. Ребята увидели все, что их интересовало. А мы впервые услышали звук. Он же спиралеобразно распространяется по трубе. И мы услышали звук шахты «Восток». Я думаю, что канал РЕН ТВ сейчас разродится фильмом…

Валдис Пельш на полюсе. Фото: rd-studia.com

- Об инопланетянах!

- Надо сказать, что на американской станции «Скотт Амундсен», которая находится на Южном полюсе, в начале зимовки обязательно смотрят фильм «Нечто». Это про то, как инопланетяне уничтожают весь состав как раз полярной базы. А в середине зимовки они смотрят фильм с Джеком Николсоном «Сияние», когда он сходит с ума и гоняется за всеми во время зимовки с топором.

Вездеход "Емеля"

- А в конце, что они смотрят, теряюсь в догадках?

- В конце прилетает самолет, и они понимают, что зимовка закончилась.

- Хорошо, а наши чего смотрят?

- У наших на «Востоке» кинотеатра нет. У нас есть интернет, но он чудовищный. На станции «Восток» самые жесткие условия проживания, потому что станция занесена снегом полностью. Несколько лет назад у них еще не было нормального входа в станцию, был выход через пожарный люк. Вы лезете три-четыре метра снега наружу, наверх…

- А если завалит?

- Будем откапываться. И один из полярников Владимир, он за зимовку прокопал тоннель сорокаметровый на станцию. И сейчас там есть нормальный вход. Очень красиво. Потому что от дыхания, а в тоннеле где-то минус сорок, образовываются снежинки-сталактиты, которые осыпаются при малейшем касании. Как лапник еловый, но только из белого снега.

- Мы это тоже увидим в фильме?

- Да. Мы покажем керны, лед, которому миллион триста тысяч лет. Я его держал в руках. Все знают, что лед, который спрессован под таким давлением, если его бросить, допустим, в стакан с виски, то он будет трещать и пузыриться как шампанское. Это керн нам, конечно, не дали. Но кое-что мы смогли в клювике унести. Мы этот лед, что называется, испытали на себе.

- Попробовали?

- Да. Он пузырится. Он как шампанское играет. И трещит. Но для этого давление, под которым этот лед был сформирован, должен быть не менее 152 атмосфер.

На станции «Восток» самые жесткие условия проживания. Фото: rd-studia.com

- Как вела себя съемочная техника на таком морозе?».

- Мы получили новые экспериментальные камеры от Canon. В кернохранилище было - 60. Они работали.

- Как вас встречали на станциях?

- Как родных. Американцы были предупреждены о нашем визите. Они нас очень вежливо встретили, устроили нам экскурсию. Показали станцию. А потом сказали – все! Мы стояли у станции и к нас пришел в гости менеджер по зимовке.

- Это официальная должность?

- Да. Замечательный дядька, бывший морпех, седовласый. Причем, увлекается историей. Он пришел в костюме амундсеновской экспедиции 1911-го года. Меховая парка, шерстяные свитера, брюки, сапоги. Он принес нам с собой сувениры. И литр американской дистиллированной водки. И мы поняли, что найдем с ним общий язык. Мы рассказали ему о нашей экспедиции, он интересовался и с огромным удовольствием спрашивал про Россию. Потому что собирается ехать по делам. Мы научили его есть воблу. Ему понравилось. И стереотип о том, что вобла – это только россиянину понятный продукт, это ошибка. Он искренне оценил. Мы его научили еще есть сало с сухарями...

- Ну под литр-то дистиллированной водки!

- Секундочку! Кто ему литр даст? Мы ему чуть-чуть налили. По законам русского гостеприимства. Было милое общение. Но на этом радушие американской стороны закончилось.

А вот на станции «Восток» нас встречали все! Мы с ними встретили новый год. Мы пришли на станцию 30-го декабря. Нас спросили - чего вам хочется? Мы ответили: оливье! Но не было всех ингредиентов. Картошка, мясо, соленые огурцы были...

- Яйца вы привезли с собой.

- Да. Но не было майонеза, морковки, колбасы и горошка.

- И как выкрутились?

- А мы сделали его на судне «Академик Федоров». Нас пригласили. Он пришел на станцию «Прогресс», привезл грузы, новую смену полярников. И мы посетили корабль. И вместе с капитаном, с начальником экспедиции откушали великолепного оливье!

- Как встречают новый год на станции? С шампанским?

- Там нет шампанского. Было некоторое количество спиртосодержащих напитков. Станция сейчас находится в плачевном состоянии. Под потолком в каждой комнате висит два-три ведерка. Станция течет. Она завалена снегом. Столовая вмещает человек 10. Но мы все 27 вписались. И очень весело встретили Новый год. Встречали сначала по восточному времени, у них время совпадает с новосибирским, потом по екатеринбургскому, потому что это время станции «Прогресс», следующей цели нашего путешествия. Потом переключились на Москву. Потом я не все помню…

- Калининград был?

- Было очень здорово! Я, конечно, подзуживал руководство станции пойти пострелять. Несмотря на то, что там полярный день, там нет понятия ночи, пойти и пострелять из ракетницы. Но выяснилось, что ракетница сломана.

Команда на Южном полюсе. Фото: rd-studia.com

- А елка?

- Ну, какая елка? Не было ее… Все представляли елку в мечтах.

- Когда дошли до конечной точки, чтобы почувствовали?

- Дальше дня четыре-пять мы не могли понять, что мы это сделали. Мы несколько лет назад снимали фильм про Эверест, мы знаем, какими люди спускаются с горы. Они спускаются чистым листом. И где-то неделю они не от мира сего. Они себе говорят, что я был на вершине Эвереста. Но не понимают этого…

Это произошло с нами. К нам подходили, говорили, ну, вы дали, ребята! Они ставки принимали двадцать к одному. Полярники. Что мы не дойдем. Нам говорили об этом на «Новолазаревской», на «Востоке», на «Прогрессе».

А мы этого не понимали. Мы отвечали: «Да, мы дошли, мы орлы». Но до конца не понимали…

- А сейчас пришло понимание?

- Пока я понял только то, что нельзя снимать фильм про Антарктиду, если ты не влез в шкуру тех людей, которые не пересекали этот континент.

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