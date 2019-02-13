Самые известные рыжие актеры и актрисы из сериалов

Это сегодня рыжие волосы считаются красивыми и сексуальными. Но так было далеко не всегда - в Средние века копна рыжих волос ассоциировалсь с адским пламенем, и ее обладателей сжигали на кострах инквизаторы.

Но страшные времена ушли, и сегодня можно совершенно без страха быть рыжим и жить при этом припеваючи. Многие так и делают, пользуясь своим небольшим преимуществом. Мы собрали самых популярных рыжих сериальных актеров. Их ни с кем не спутаешь!

Дэмиэн Льюис ("Родина")

Дэмиэн Льюис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировую известность британскому актеру Дэмиэну Льюису принес сериал "Родина", хотя это не первая его работа в кино и на телевидении. За исполнение роли сержанта Николаса Броуди в телесериале Льюис был номинирован на престижную премию "Золотой глобус" и удостоился премии "Эмми". Один из самых известных рыжих актеров на ТВ.

Дэмиан говорит, что он весьма польщен тем, что его считают рыжеволосым секс-символом.

"В Англии происходят странные вещи: если вам нравятся рыжеволосые люди, вы, должно быть, немного странны. То, что я рыжий, думаю, оказывает влияние на мою карьеру. Людям трудно быть равнодушным к моему цвету волос... И поэтому иногда это помогает мне устроиться на работу, а иногда, без сомнения, мешает".

Майкл С. Холл ("Декстер")

Майкл С. Холл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рыжеволосый серийный убийца Декстер в исполнении актера Майкла Холла 8 лет боролся с такими же, как он, маньяками, расчленяя их и скрываясь за кодексом отца. За это время Декстер успел влюбить в себя многих фанатов, его именем даже называли рыжих кошек и собак, а московская группа "Кровосток" посвятила Декстеру несколько строк.

Был период, когда Майкл остался совсем без волос. Он долгое время боролся с раком, и любимая многими рыжая шевелюра заметно поредела. К счастью, актер сумел победить болезнь.

Сара Рафферти ("Форс-мажоры")

Сара Рафферти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая известная героиня американской актрисы Сары Рафферти - настоящая рыжая бестия Донна Полсен из сериала "Форс-мажоры". Донна - секретарша и лучшая подруга Харви Спектра.

Всем воздыхателям Сары пришлось уйти ни с чем, ведь актриса с 2001 года счастлива в браке.

Руперт Гринт ("Большой куш")

Руперт Гринт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, Руперт известен по большей части не как сериальный актер, а в основном по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Но франшиза о Гарри подошла к своему логическому концу, и теперь молодой британец с огненной копной волос играет в сериале "Большой куш", телеремейке одноименного культового фильма.

Эдди Редмэйн ("Солпы Земли")

Эдди Редмэйн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это сейчас Редмэйна узнают все от мала до велика по роли Ньюта Саламандера из "Фантастических тварей". А начинал рыжий Эдичка в сериалах - "Елизавета I", "Столпы земли". Впрочем, уже тогда актеру прочили славу и успешную кинокарьеру. Он доказал это, получив "Оскара" в 2015 году за роль в фильме "Вселенная Стивена Хоккинга".

Марсия Кросс ("Отчаянные домохозяйки")

Марсия Кросс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее Бри Ван де Камп из популярного сериала 2000-х "Отчаянные домохозяйки" - убежденная перфекционистка и идеальная жена. Бри, наверное, самая отчаянная из "Отчаянных домохозяек".

Однако, оказалось, что сама Марсия не такая, как ее героиня. Киношной славе она предпочла семейное благополучие. Сегодня рыжеволосая красавица воспитывает двух дочерей Иден и Саванну и не торопится возвращаться на съемочную площадку.

Роуз Лесли ("Игра престолов")

Роуз Лесли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сексуальная рыжая "одичалая" Игритт разбила сердце Джону Сноу в сериале "Игра престолов". А после еще раз, уже за кадром. Свадьба актеров Роуз и Кита состоялась в 2018 году.

Кристина Хендрикс ("Безумцы")

Кристина Хендрикс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие мужчины, да что там, и женщины, смотрели сериал "Безумцы" только из-за Джоан Харрис. Каждое ее появление вызывало бурю эмоций. Однако, как это часто бывает, такое внимание имеет и обратную сторону. Недавно рыжый "дьявол" Кристина Хендрикс пожаловалась, что ее достали постоянные разговоры об аппетитных формах.

Кэмерон Монахэн ("Бесстыдники", "Готэм")

Кэмерон Монахэн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"А это тот рыжий из "Бесстыдников", говорили о Кэмероне сериаломаны. Действительно, этот сериал прославил молодого актера. Однако вскоре он сумел избавиться от "звания" актер одной роли, сыграв в фантастическом боевике "Готэм" не абы кого, а самого Джокера, которого в разные времена исполняли Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.

Чак Норрис ("Крутой Уокер")

"Чак Норрис, Норис Чак хорош и без нунчак!" Ни один рейтинг рыжих актеров не может обойтись без Чака Норриса. Знаменитый сериал "Крутой Уокер" принес ему мировую славу. Все его смотрели в 1990-х, буквально прильнув к экранам. Норрис сыграл техасского рейнджера Корделла Уокера, отличающегося крутизной и способностью уладить любое дело ударом ногой с разворота.

Чак Норрис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шутки про крутость Чака не заканчиваются даже сегодня. Вот некоторые из свежих:

Чак принял решение поддержать Трампа, после чего пришлось разыграть цирк с выборами.

Никто не понимает юмора Чака, потому что все, кто слышат его шутки, сразу умирают от смеха.

Чак Норрис запретил Роскомнадзор.