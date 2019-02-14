Этот праздник почему-то регулярно кому-нибудь не нравится. Тому, вероятно, кто не влюблен.

Тут на днях блюститель коллективной нравственности депутат Милонов назвал (как цитирует его агентство городских новостей «Москва») 14 февраля «днем распродажи нижнего белья»)… Как обидно!

Дискуссия по поводу Дня святого Валентина возникает не первый раз: то православная церковь его осудит, то ислам, то чиновники из Минобра. А его все равно празднуют!

Ну, а как не праздновать: февраль, чернила налиты, плакать уже нет сил, до первого официально разрешенного проявления романтических чувств (23 февраля) еще 8 дней, до второго (8 марта) и того больше, целых три недели, ласточек с весною ждать только в апреле. А тут: намекай, загадочно улыбайся, тайно рисуй сердечки на почтовом ящике, угощай противоположный пол шоколадками, и жди, кто тебе подарит «валентинку». Ей-Богу, если бы такой день знали во времена нашего советского детства, личная жизнь у многих сложилась бы иначе.

Ну, как быть тем, кто влюблен безответно? – строго спросят активные критики, добавив при этом, что не православный это вовсе праздник, а католический, и монах Валентин к нашей культуре не имеет никакого отношения.

На этот счет есть сразу несколько ответов.

Первый: для того, чтобы праздновать валентинов день, совершенно необязательно влюбляться. Влюбленность – дар, который настигает человека всего несколько раз за жизнь, а 14 февраля наступает каждый год. В Эстонии, где я с этим праздником в свое время и познакомилась, к этому вопросу подошли очень гуманно: День всех влюбленных просто-напросто переименовали в День друзей! Не совсем точно, конечно, по сути, но радостно по содержанию. Ты совершенно не чувствуешь себя ущемленным, покупая коробку с печеньем в виде сердечек и отправляясь не на романтический ужин, а в общую компанию, если тебе не с кем провести этот вечер. Ну и что? Сердце можно делить и с друзьями, не так ли?

Второй: есть праздники и ПРАЗДНИКИ. Первые ни приживаются – как, например, День народного единства. Будем откровенны: его никто и не отмечает, за праздничным столом чаще вспоминают про седьмое ноября, а не про четвертое. Праздновать победу Октябрьской Революции, конечно, тоже особых причин нет – но ее, тем не менее, празднуют, пусть и на три дня раньше привычного. Объясняется все просто: приятнее выпить за своего конкретного деда-коммуниста, чем за абстрактных Минина с Пожарским, тем более, что до Урала, Сибири и Дальнего Востока поляки все равно не дошли.

По большому счету, 12 июня тоже на лучший повод для того, чтобы поднимать бокалы – зачем, скажите на милость, праздновать годовщину российского суверенитета, закончившегося потерей исторических территорий? Но их поднимают, чисто из патриотических соображений. Что само по себе странно, потому что повторить настоящий, искренний патриотизм, который приходит в наши дома 9 мая, все равно невозможно. Отменяй День Победы - не отменяй - его все равно будут праздновать. В Прибалтике и некоторых других республиках, приписавших себя к Европе, его безуспешно пытаются заставить забыть уже четверть века. Все бесполезно. И это правильно! Но если на какой-нибудь волне перемен День России вдруг перенесут на другую дату, все заметят только отсутствие лишнего выходного для шашлыка. И только.

Третий: надо признать, два других влюбленных, «нашенских» (Феврония с Петром), какими бы они не были хорошими, святого Валентина заменить не смогли. Потому что День семьи и верности – праздник придуманный, без традиций. Там уже совсем другая история: лето, отпуск, рыбалка, Иван Купала. И в голову, честно говоря, не придет зажечь камин, сварить глинтвейна, испечь кекс в виде большого сердца и помечтать о принце на белом коне, если он еще не приехал. Вот если бы по поводу дня семьи в середине лета сделали выходной, чтобы семья его провела вместе - тогда еще можно было бы о чем-то говорить. А без него все разговоры о любви без любви бессмысленны. Как и дискуссии о переносе празднования православного Рождества: за сто лет мы уже привыкли к тому, что у нас все в двойном размере, хотя это и нелогично. Ну и пусть: умом Россию, как известно, все равно не понять. Можно даже не проводить референдум: за Старый Новый год проголосуют сто процентов жителей страны. И за два Рождества. И за два сочельника.

Поэтому: руки прочь от Дня святого Валентина! Пусть остается жить с нами.