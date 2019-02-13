Московских синиц обвинили в криминальных наклонностях

Наверное, именно так и ломаются шаблоны. Речь идёт о синицах. Об этих желтеньких пушистых комочках, которые летают по улицам стайками и радуют глаз городским прохожим. Оказывается, эти милые существа - хладнокровные и жестокие убийцы, готовые сожрать птицу из собственного отряда. В Сети гуляет видео, на котором видно, как свирепо и беспощадно синица терзает свою жертву. Возрастная маркировка у ролика - 18+.

Столичных синиц обвинили в криминальных наклонностях .

А тут ещё голландские учёные подливают масла в огонь. По их мнению, синицы ведут себя агрессивно из-за изменения климата. После тёплой зимы они вступают в конфликт с серыми мухоловками. Причина стара как мир - квартирный вопрос. Точнее, гнездовой. Пернатые мутузят друг друга, не желая уступать жилплощадь. Голландские светила обнаружили 80 трупов. И среди них ни одной синицы.

- Да они не убивают мухоловок, - обнадежил «КП» наш отечественный орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик. - Они убивают чечёток. Это более мелкая и слабая птица. Но так было всегда. Никакой связи с климатом здесь нет. Голландские учёные просто сотрясают воздух. И зарабатывают гранты на эти свои исследования.

Чечетка похожа на воробья, но её можно отличить по красной "шапочке".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коблик также убеждён, что на воробья синица тоже напасть не может. Потому что он для неё тяжеловес. Автор зловещего ролика неправильно его подписал. На видео убивают не воробья, а чечетку.

- Зря эти учёные наговаривают на синиц, - считает руководитель птичьего приюта в парке «Сокольники» Вадим Мишин. - Такое ощущение, что они во время исследования объелись галлюциногенных грибов. Шутка. Синицы - очень дружные и гостеприимные ребята. И я бы даже сказал, толерантные. Глянешь, на кустарник, а вместе с ними и воробьи, и пищухи... Никто никого не выгоняет. Ну да. Синицы могут быть плотоядными. И не прочь полакомиться салом или мясом. Но это не говорит о том, что они, как ястребы, охотятся каждый день на других птиц.

По словам Мишина, приплетать сюда климат - это вообще детский сад. От него зависит другое. Если весна придёт раньше, значит, и перелетные птицы вернутся быстрее. У них может быть больше вывода птенцов. Не два, например, как обычно. А три.

Если все-таки факт агрессии установлен, - говорит орнитолог, - нужно изучить птицу на предмет инфекции. Здоровая синица на воробья никогда не кинется. В противном случае у неё серьёзные нарушения в психике. Они запросто могут быть вызваны вирусом. Аналогия - бешенство. Это ведь тоже инфекция.

Напомним, что кормить синиц лучше всего сырыми семечками, несоленым салом, мелкими кусочками арахиса. По словам орнитологов, чем больше еды в кормушках, тем меньше вероятность, что птица будет буянить и нападать на себе подобных.