2019-02-14T01:27:55+03:00
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Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Наталия Стеценко эмоционально осудила всех участников конфликта, но не видит в нем «состава преступления» [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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Президент «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко.Президент «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем.

Комментарий 73-летней Наталии Стеценко был опубликован в группах ЧГК в социальных сетях. «КП» приводит его полностью.

«Да, к сожалению, мне пришлось погрузиться в эту историю. Еще до публикации (видимо, до публикации заявления Ильи Бера. - Авт.) я беседовала по просьбе Ильи Бера, как с ним, так и с Александром Друзем и Виктором Сидневым.

Как говорится: «Показания разные». По утверждению А.Друзя, предложение поступило от Ильи Бера, но для меня это все неважно и второстепенно.

Есть люди, для которых погружаться в фекалии для установки диагноза является профессиональной необходимостью. Но это не моя профессия.

Денег ни А. Друзь, ни В. Сиднев, ни даже И. Бер не выигрывали, не получали. Так что состава преступления, на мой взгляд, тоже нет. Хотя это тоже не моя профессия.

Но меня здесь интересует совершенно другой вопрос.

Очень хороший повод поговорить о современном представлении: что есть добро? Что есть зло? И что есть честь?

2003 год.Вдова Владимира Ворошилова Наталья Стеценко (в центре), знатоки Александр Друзь и Никита Шангин на открытии памятника создателю "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову. Фото Константина Кижеля (ИТАР-ТАСС)

2003 год.Вдова Владимира Ворошилова Наталья Стеценко (в центре), знатоки Александр Друзь и Никита Шангин на открытии памятника создателю "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову. Фото Константина Кижеля (ИТАР-ТАСС)

Я, правда, не представляю, как можно убедить взрослого половозрелого мужчину, как можно убедить его в том, что если тебе предлагают нечестную сделку, ты должен сразу отреагировать на это достойно. Так, как положено любому взрослому человеку. Мужчине тем более.

Отреагировать — и закрыть этот вопрос. Закрыть! А не продолжать его развивать: звонить, записывать, предавать гласности!

Я не понимаю, как может профессиональный редактор вступить в сделку! Даже для провокации! При этом подставляя не только человека, с которым он не раз обедал за одним столом. Не только этого человека! Не одну уважаемую телепередачу, другую также уважаемую передачу, канал, на котором выходит в эфир!

Я этого не понимаю. Не понимаю ни этого человека, ни его поступков. Не проще ли было разобраться самому? Не понимаю ради чего? Ради дешёвой популярности? Желания привлечь внимание к своей особе? Для чего? Может, скоро выборы? Не погружалась в этот вопрос, но Илья вроде бы депутат какого-то района. Хочет пойти выше? Хочет внедрять свои представления о чести? Я пыталась с ним говорить об этом. Не поняли друг друга, видимо.

Могу сказать только одно. За 43 года работы на «Что? Где? Когда?» никто и никогда подобных предложений мне не делал. Хотела бы я посмотреть на такого человека. Думаю поэтому ни ко мне, ни к нашим редакторам с такими предложениями не обращались. Реакция прогнозируема!

Но… но с другой стороны не собираюсь становиться защитником А. Друзя и В. Сиднева. Так как тоже не понимаю.

Если тебя провоцируют на сомнительные поступки, разве взрослые, достойные, уважаемые люди не должны дать достойный ответ низости?

Грустно, господа! Грустно! И вы все неправы!

Хотелось бы вам всем раздать пощечины!

Но в силу моего возраста и пола вы же не сможете мне ответить. Разве не так?

А в моих представлениях о чести бить можно только тогда, когда тебе могут ответить...

Так что при встрече подарю вам всем по перчатке с надписью «Честь»!

Повесьте ее у себя в ванной! И когда ежедневно по утрам будете чистить зубы и брить бороду — поглядывайте на нее.

Ведь не повесите!

А меня от подобных историй освободите!

Я вам сказала все!

Имею честь, господа! И будьте бдительны!

Наталия Стеценко».

Таким образом, в своем комментарии Наталия Стеценко не сказала ничего о возможных санкциях в адрес магистров, ограничившись эмоциональным моральным порицанием. Также она подтвердила, что была в курсе щекотливой ситуации еще до заявления Ильи Бера, после которого и вспыхнул конфликт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Константин Эрнст: «Это личный конфликт»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также прокомментировал скандал.

«Мы разбираемся в этой ситуации с момента, когда узнали о ее существовании, - сообщил он агентству ТАСС. - Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей («Кто хочет стать миллионером?» производит компания «Красный квадрат», а «Что? Где? Когда?» - телекомпания «Игра». - Авт.). Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба знатоки и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу».

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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