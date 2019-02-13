2019-02-13T16:43:46+03:00
Общество

Модель и звезда шоу "Холостяк" Роза Герц пропала в Москве

Накануне исчезновения Роза Герц сняла видео и рассказала о подозрительных людях, которых она боится [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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О судьбе девушки ничего не известно с 30 январяО судьбе девушки ничего не известно с 30 январяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Участница шоу "Холостяк", модель, певица и просто красавица Анастасия Матронина, известная под псевдонимом Роза Герц, пропала в Москве. О судьбе девушки ничего не известно с 30 января. В этот день она вернулась в Москву из Дубая и как под землю провалилась. Как рассказывают подруги, в свою московскую квартиру в тот день она так и не вернулась. Не забрала девушка и собаку, которую на время путешествия оставила у знакомых.

- Ее телефон выключен. Никто не знает, где она и что с ней случилось, - рассказала "КП" подруга модели Милена Мизрахи.

Добавило тревоги за судьбу девушки последнее видео, которое она разместила в исчезающих "сториз" на своей станице в instsgram. Записано оно было на борту самолета Дубай-Москва. На английском языка Анастасия рассказала своим подписчикам о том, что познакомилась с очень влиятельными людьми, которых она боится. Это видео стало последним, что она опубликовала на своей странице.

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Последнее видео звезды шоу "Холостяк" Розы Герц перез исчезновением
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В социальных сетях коллеги и друзья девушки публикуют посты, в которых просят откликнуться всех, кто что-либо знает о судьбе Анастасии. Однако дальше онлайна поиск красавицы, похоже, пока не сдвинулся. В полиции Москвы о ее исчезновении ничего не знают.

Родственники девушки живут в Казахстане, однако подруги планируют в ближайшее время сами подать заявление о ее пропаже.

Анастасия Матронина известна как участница шестого выпуска шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Красавица в телевизионном проекте позиционировала себя как певица, но до финала так не дошла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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