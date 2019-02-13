Злопамятная Собчак матом указала Манучарову на воровство

Ксения Собчак резко ответила на обвинения в плагиате. Телеведущая матом указала Вячеславу Манучарову на воровство.

"Во-первых, я даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще «мануча» в пижаме, в постели с Николаем Цискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов", - едко написала в соцсети Ксения Собчак.

xenia_sobchak Ксения Собчак с матом отвергла обвинения в плагиате

Но, по словам телеведущей, "Манучаров сам вор" . "Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит", - дерзко отреагировала на инсинуации знаменитость.

Она матом указала телеведущему на то, что он украл формат программы. И тут же разместила ссылку на передачу Евгения Додолева, который, по мнению телеведущей, и придумал формат интервью в кровати. "Внимание!. Сам Манучаров ... (нецензурная брань) не то, что карты, а всю идею своей программы вот отсюда (ссылка прилагается), но Вульф безмолвствует", - предоставила доказательства своей правоты злопамятная Собчак.

Как писал сайт kp.ru, телеведущий Вячеслав Манучаров уличил Ксению Собчак в плагиате. Не так давно Собчак поддалась модному среди звезд веянию и запустила свое шоу на YouTube. Ее гостями уже стали футболист Федор Смолов, а также выходцы из КВН Семен Слепаков и Михаил Галустян. В ходе беседы с последними телеведущая предложила им карточки с портретами юмористов. Они-то и привлекли внимание Вячеслава Манучарова.

Он тоже ведет свое шоу на YouTube. Более того, Манучаров предлагает гостям аналогичные карточки на выбор. Именно поэтому Вячеслав узрел в действиях Ксении плагиат. "Дорогая @xenia_sobchak, куда можно подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с Вами, идея с картами очень крутая! У нас таких ещe много... Может, ещe что-нибудь приглянется", - поиздевался над гламурной блондинкой ведущий.