2019-02-13T17:49:45+03:00
Звезды

Злопамятная Собчак матом указала Манучарову на воровство

Телеведущая в ответ обвинила актера, в детстве снимавшегося в передаче "Ералаш", в плагиате
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Собчак поддалась модному среди звезд веянию и запустила свое шоу на YouTubeСобчак поддалась модному среди звезд веянию и запустила свое шоу на YouTubeФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ксения Собчак резко ответила на обвинения в плагиате. Телеведущая матом указала Вячеславу Манучарову на воровство.

"Во-первых, я даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще «мануча» в пижаме, в постели с Николаем Цискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов", - едко написала в соцсети Ксения Собчак.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Ксения Собчак с матом отвергла обвинения в плагиате
39715 отметок «Нравится»601 комментариевInstagram

Но, по словам телеведущей, "Манучаров сам вор" . "Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит", - дерзко отреагировала на инсинуации знаменитость.

Она матом указала телеведущему на то, что он украл формат программы. И тут же разместила ссылку на передачу Евгения Додолева, который, по мнению телеведущей, и придумал формат интервью в кровати. "Внимание!. Сам Манучаров ... (нецензурная брань) не то, что карты, а всю идею своей программы вот отсюда (ссылка прилагается), но Вульф безмолвствует", - предоставила доказательства своей правоты злопамятная Собчак.

Как писал сайт kp.ru, телеведущий Вячеслав Манучаров уличил Ксению Собчак в плагиате. Не так давно Собчак поддалась модному среди звезд веянию и запустила свое шоу на YouTube. Ее гостями уже стали футболист Федор Смолов, а также выходцы из КВН Семен Слепаков и Михаил Галустян. В ходе беседы с последними телеведущая предложила им карточки с портретами юмористов. Они-то и привлекли внимание Вячеслава Манучарова.

Он тоже ведет свое шоу на YouTube. Более того, Манучаров предлагает гостям аналогичные карточки на выбор. Именно поэтому Вячеслав узрел в действиях Ксении плагиат. "Дорогая @xenia_sobchak, куда можно подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с Вами, идея с картами очень крутая! У нас таких ещe много... Может, ещe что-нибудь приглянется", - поиздевался над гламурной блондинкой ведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity