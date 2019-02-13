Россия подарит КНДР 16 эшелонов с зерном

У Северной Кореи есть ядерное оружие, но с хлебом в последнее время трудности. В прошлом году случился неурожай, самой закрытой стране мира грозят перебои с зерном. Вот Пхеньян и попросил и Москву предоставить 50 тысяч тонн пшеницы. В виде гуманитарной помощи, то есть бесплатно.

— Это очень небольшой объём: за сезон РФ экспортирует около 50 миллионов тонн зерна. Так что никакой проблемы организовать такую поставку нет, — сказал нам вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Скорее всего, для этого возьмут зерно из госрезервов, хотя окончательное решение, конечно, за Правительством РФ. Отправят такую поставку в Пхеньян как обычно — по железной дороге (Россия имеет с КНДР прямое ж/д-сообщение — прим. ред.).

Учитывая, что один такой состав — это примерно три тысячи тонн пшеницы, получается, что всего Москва отправит корейским товарищам примерно 16 эшелонов.

— У нас ещё с советских времён традиционно хорошие отношения с Пхеньяном. Такие шаги очень важны для КНДР, которая находится под западными санкциями и нуждается в поставках продовольствия. Надо понимать менталитет корейского народа, они умеют быть благодарными за подобную помощь, — сообщила нам политолог, доцент Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Лариса Распутная. — В ответ мы можем ожидать подвижек Пхеньяна по важным для нас проектам — например, строительству Транскорейской железной дороги между Северной и Южной Кореями, чтобы последняя смогла поставлять грузы в Европу через наш Транссиб и БАМ, благодаря чему Россия сможет получить доходы как страна-транзитёр.