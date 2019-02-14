На постсоветском пространстве появился первый политический «зэк»

«Постреволюционная» Армения под руководством Никола Пашиняна добилась того, чего не смогла сделать ни одна власть ни в одной стране на постсоветском пространстве - в Ереване появился первый политический заключенный, пусть он пока и находится под следствием. Именно так многие эксперты расценивают содержание в СИЗО бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

В вину экс-президенту, руководившему республикой с 1998-го по 2008-й годы ставят подавление массовых беспорядков в марте 2008-го, в ходе которых были человеческие жертвы. Со сменой власти в прошлом году эти действия Кочаряна стали квалифицировать как свержение конституционного строя. Хотя первый президент Нагорного Карабаха и второй президент Армении Кочарян именно его и старался сохранить своими действиями. Характерно, что арестованного 28 июля 2018-го Кочаряна суд освободил из-под стражи уже 13 августа, но в декабре он был снова задержан. А на днях ему добавили обвинение еще и по статье за получение взятки, которую он якобы получил в том же 2008-м от некоей предпринимательницы, чтобы он «не мешал» ее торговле с арабами. Вчера Апелляционный суд отклонил все ходатайства Кочаряна и постановил продлить его содержание под стражей.

- С приходом Пашиняна к власти, трактовки прошлых событий поменялись на 180 градусов, и начались преследования прежних властей. Опасность здесь в прецеденте, ибо не исключено, что через некоторое время, с падением рейтинга Пашиняна, резко вырастет рейтинг прежних властей, и в первую очередь Роберта Кочаряна, - заявил «Комсомолке» известный армянский политолог, директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян и объяснил мотивы происходящего. - Нынешний премьер Армении (Пашинян - авт.) выступал в 2008-м с крайне радикальных позиций, более того, был активным участником тех событий, за что и был осужден прежней властью, а после полутора лет отсидки амнистирован. Что же касается обвинения Кочаряна, то оно уже в стадии разложения. Ибо абсурдность этих обвинений очевидна. Потому и власти решили запастись новыми обвинениями. Но, оказалось,что оно также имеет очень слабую почву, ибо даже главная фигурантка сегодня заявила, что никогда не говорила, что давала взятки Кочаряну.