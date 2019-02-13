2019-02-14T07:45:53+03:00
Политика

Слуцкий: Порошенко может выиграть выборы как самый удобный для Запада кандидат

Глава Комитета Госдумы по международным делам дал прогноз по следующему президенту Украины
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Леонид Слуцкий полагает, что вероятным победителем президентских выборов на Украине снова станет Петр ПорошенкоЛеонид Слуцкий полагает, что вероятным победителем президентских выборов на Украине снова станет Петр ПорошенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что вероятным победителем президентских выборов на Украине снова станет Петр Порошенко.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чьи прогнозы часто сбываются, предсказал его победу, а экс-президент Украины Виктор Янукович заверил, что честно победить нынешний глава государства не сумеет.

- Я, скорее, поддержу позицию Владимира Вольфовича. Он действительно дает очень точные прогнозы. Запад так сильно поддерживает Петра Порошенко: устраиваются информационные операции, провокации, как Керченский пролив, чтобы смоделировать увеличение электоральной поддержки Порошенко, - заявил в среду в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Отчасти можно согласиться и с Виктором Федоровичем. Ему глубоко неприятен нынешний президент Украины. Может быть, отчасти можно согласиться с тем, что Порошенко честно не факт что победит или победит с большим отрывом. Для него создают какие-то электоральные всплески, используют определенные чисто избирательные приемы. Недаром туда не приглашают российских наблюдателей, которые это могут запросто вскрыть.

При этом депутат отметил, что Западу сегодня выгодна победа именно Порошенко.

- Западу сегодня нужен Порошенко. Он идеален для тех, кто продолжает позиционировать Украину как территорию внешнего управления, каковой она сегодня, давайте смотреть правде в глаза, является. Поэтому победа Порошенко весьма и весьма вероятна. Хотя сделано все для видимости плюрализма, - заключил Слуцкий.

Втянет ли нас Запад в новую гонку вооружений или войну

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ИСТОЧНИК KP.RU

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