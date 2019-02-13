Жестокие компьютерные игры не делают подростков агрессивными в реальной жизни

Среди родителей глубоко укоренилось убеждение, что современные компьютерные игры-боевики делают из детей ужасных монстров. Сюжеты таких игр, как Grand Theft Auto, где игроки по ходу сюжета угоняют автомобили, давят пешеходов, грабят банки и убивают стражей порядка, приводят взрослых в состояние шока. А есть еще огромное количество шутеров (от английского shooter - стрелок), где уровень жестокости просто зашкаливает. Многие «аналоговые» граждане считают, что именно поэтому представители «цифрового» поколения в один прекрасный момент встают из-за игровой приставки и вроде бы без всякой на то причины отправляются громить родную школу или стрелять в одноклассников. Но так ли это на самом деле? Этот вопрос решили выяснить (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474) Эндрю Пржыбыльски из Института интернета Оксфодского университета и психолог Нетта Вейнстейн из университета Кардиффа.

- Вопрос о том, стимулируют ли жестокие компьютерные игры агрессивное поведение молодых людей, является критически важным, - говорит Эндрю Пржыбыльски. - Мы не до конца понимаем, какими могут быть последствия для общества. Научных данных на этот счет практически не существует. Поэтому экспертные и контролирующие органы разных стран выносили суждения руководствуясь не научными истинами, а своим собственным представлением о прекрасном. Например, Американская психологическая ассоциация выступает за ограничение времени, которое подростки проводят за компьютерными играми. А правительства Австралии и Швеции не видят в этом никакого повода для беспокойства. Несмотря на опасения родителей и политиков, наше исследование не подтвердило популярную мысль о то, что насилие в видеоиграх и жестокость в жизни каким-то образом связаны.

Эндрю и Нетта изучали поведение 1004 британских подростков в возрасте 14-15 лет и параллельно опрашивали их родителей или опекунов. Молодых людей в течении месяца просили рассказывать, в какие игры они играют. На основании этих рассказов были составлены рейтинги детей в зависимости от того, насколько кровожадными были их игры. В то же время родителей просили вести дневник, где они отмечали проявление агрессивного поведения со стороны своих отпрысков. В итоге все эти данные были тщательно проанализированы и выяснилось, что не существует никакой связи между количеством времени, которое дети «зависают» в играх типа Grand Theft Auto или Call of Duty и жестокими поступками или грубыми выходками геймеров. Иными словами компьютерные «стрелялки» не делают из детей хладнокровных убийц, жаждущих насилия. Впрочем, авторы уточняют, что это всего лишь второе исследование в мире на эту тему. И этот вопрос еще нуждается в тщательном изучении.

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