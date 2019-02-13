Аэрофлот стал одним из самых пунктуальных авиаперевозчиков

Еще полтора года назад Аэрофлот в европейском рейтинге пунктуальности занимал 26-ю строчку. А сейчас по версии международного авиационного издания FlightGlobal он уступает только KLM.

Из интервью каналу Россия24 генерального директора авиакомпании Виталия Савельева можно сделать вывод, что одним из главных факторов, повлиявших на результат, стал повышенный контроль сотрудников компании за соблюдением правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа.

По словам Савельева, с этим был определенный бардак. Сотрудники компании закрывали глаза на критические опоздания пассажиров, на негабаритную ручную кладь. «А потом случайно выяснялось, что борт невозможно вовремя отправить, потому что вещи некуда складывать, и стюардессы с этим сделать ничего не могут,- посетовал Виталий Савельев, - И мы начали требовать исполнения наших же правил, которые размещены на сайте, и при покупке билетов доступны».

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, авиаперевозчик рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт не позднее чем за 2 часа до взлета. Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка на борт - строго за 20 минут до вылета. При этом компания рекомендует внимательнее и ответственнее относится к требованиям провоза багажа и ручной клади.

С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточил контроль за провозом ручной клади в Шереметьево и аэропортах всей своей маршрутной сети. При выходе на посадку работники, или агенты компании проверяют ручную кладь пассажиров по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если она не соответствует нормам Аэрофлота, пассажир должен ее сдать в багаж. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж. При этом компания не изменила нормы провоза ручной клади, а усилила контроль за их соблюдением.

В интервью Виталий Савельев отметил, что благодаря Аэрофлоту в отрасли авиаперевозок были приняты четыре закона, в числе них — закон о черных списках.

Кстати, на сегодняшний день в «черном списке» Аэрофлота состоят восемь человек. Подтверждение о запрете полетов получено через суд. Шесть человек находятся в стадии попадания в этот список. По мнению Виталия Савельева, закон недостаточно жесткий: если в Европе запрет на перевозку пассажиров из «черного списка» сохраняется пять лет, то у нас - один год. Глава Аэрофлота озвучил мнение большинства представителей авиаотрасли: оптимально было бы лишать права летать на три года.

Сейчас Аэрофлот ждет принятия новой инициативы Госдумой о размещении на борту самолетов средств сдерживания, таких, как пластиковые наручники и ремни.

- Как правило, дебоширят вовсе не хилые ребята. Их надо как-то сдерживать до появления полиции, поэтому надо закон ужесточать. Мы видим много примеров, когда пассажиры помогают стюардессам скрутить дебошира, потому что не хотят терпеть его выходки, - поделился мнением Виталий Савельев.

Впрочем, авиаперевозчикам доставляют хлопот не только дебоширы. Виталий Савельев охарактеризовал проблему термином, который ввело издание The Washington Post: «потребительский терроризм».

- Рынок авиаперевозок очень жесткий, мы все боремся за пассажира и пытаемся чем-то его привлечь: бонусами, дополнительными услугами… А некоторые люди начинают это по-своему трактовать, - рассказал Виталий Савельев, - В нашей практике был случай, когда одна семья садилась в эконом-класс на дальних рейсах и ломала подлокотники кресел. А потом требовала: или пересаживайте в бизнес-класс, или начисляйте мили. Такое не пройдет, потому что те, кто начинает скандал, сами понимают, что действуют неадекватно.