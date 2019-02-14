2019-02-14T09:11:10+03:00
Экономика

В Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Приморского края

Модератором дискуссии с Олегом Кожемяко станет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин [видеотрансляция с 18:15 мск.]
kp.ru
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Олег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого годаОлег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого годаФото: Александр ГЛУЗ
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В Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, модератором которого выступит главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. Дискуссия пройдет в кейс-зоне Российского инвестиционного форума. Прямая трансляция на сайте kp.ru начнется в 18:15 по московскому времени.

Как пояснили «КП» организаторы мероприятия, формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и планах на будущее. Участниками встречи станут представители бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

В кейс-зоне обычно проходят презентации инвестиционных проектов, а также обсуждение актуальных тем. Мероприятия проходят в неформальной обстановке. Задать вопрос и поучаствовать в дискуссии могут все участники, находящиеся в кейс-зоне.

Напомним, Олег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого года. До этого он был губернатором сначала Амурской области, а потом Сахалина. Главной темой Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году является реализация национальных проектов. В четверг пройдут основные мероприятия, в том числе пленарное заседание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. «Комсомольская правда» является генеральным информационным партнером форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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