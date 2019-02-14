2019-02-13T22:12:28+03:00
Здоровье

Как выбрать надежный презерватив: рекомендации Роскачества

В День всех влюбленных самое время вспомнить про защиту. Краткий экскурс по кондомам от экспертов: все плюсы и минусы
Анна КУКАРЦЕВА
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Презерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько небольших упаковок, чтобы подобрать подходящие конкретно вамПрезерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько небольших упаковок, чтобы подобрать подходящие конкретно вамФото: EAST NEWS
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Презервативы стандартно отличаются не только цветом, запахом, текстурой и размерами, но и материалом. Как уверяют эксперты, правильно подобранные кондомы гарантируют не только комфорт, но и безопасность в любви. Ведь именно они защищают нас от ВИЧ, гепатитов и венерических заболеваний, передаваемых половым путем. Вид материала, из которого произведены изделия, указываются на маркировке. Давайте разбираться, какие же из них самые надежные.

1. Латексные: чем старше, тем надежнее

Наиболее распространены кондомы, сделанные из латекса. Большинство зарубежных и отечественных производителей используют именно этот материал. Перед тем как попасть в продажу, презервативы проходят сертификацию в несколько этапов. Сначала оценивается внешний вид, затем герметичность, а потом проверяют искусственным старением. Кстати, качество латексных изделий со временем становится даже лучше. Это так называемый эффект «дозревание» резины.

ВОЗ отмечает, что латексные презервативы защищают на 85% или более от передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем.

- Увы, стопроцентной защиты от инфицирования пока не существует, - разочаровывает нас Евгения Жукова, заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям. - Но при правильном использовании презервативы наиболее надежно защищают от ВИЧ-инфекции. Правила просты: покупать желательно в аптеках, проверять дату изготовления и срок годности, проверять целостность упаковки, открывать упаковку только пальцами, ни в коем случае не ногтями и не ножницами.

Плюсы латексных изделий: самые распространенные и прочные. Существует множество разновидностей на любой вкус, запах, размер, ощущение.

Минусы: контакт с веществом на маслянистой основе делает их менее прочными. Поэтому смазка на масляной основе или масло ослабляет защиту. Также латекс может вызывать аллергическую реакцию.

2. Полиизопрен, медицинский полиуретана: малоизученные и редкие

Плюсы: гипоаллергенны и сверхтонкие. Производители утверждают, что их прочность от этого никак не страдает.

Минусы: менее распространены на рынке и хуже изучены, чем латексные.

3. Кожа ягненка (lamb skin): против беременности, но не вирусов

Этот материал, видимо, дань прошлому, когда в качестве защиты использовали внутренности животных.

Плюсы: защита от беременности.

Минусы: очень плохо защищают от вирусов гепатита и ВИЧ. Также не спасают и от других, гораздо более распространенных инфекциий: хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, вирус папилломы человека.

- По статистике ВОЗ в год 357 млн. человек в мире заражаются одной из четырех ИППП: хламидиозом, гонореей, сифилисом и трихомониазом, - пояснил Степан Красняк, врач-уролог, научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Смотри на упаковку

На упаковке и этикетке должны быть штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия. Если они из Европы, то помечаются знаком соответствия «СЕ».

Обратите внимание на срок годности: он не должен превышать пяти лет, вне зависимости от производителя. Потом использовать барьерный контрацептив нельзя.

Вскрыв упаковку, сначала осмотрите индивидуальную упаковку презерватива, как бы не сжигала страсть. Если она повреждена, а тем более порезана или вскрыта, на ней есть подозрительные точки, проколы, значит, пользоваться таким презервативом небезопасно.

Осмотреть нужно и сам презерватив после вскрытия — он должен быть целым и правильной формы. «Важно всегда осуществлять визуальную проверку изделия – это тоже условие безопасности», - считают эксперты.

КСТАТИ

Не обманись с размерами

- Презерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько небольших упаковок, чтобы подобрать подходящие конкретно вам, - прокомментировала Евгения Жукова.

В России по ГОСТУ стандарт размеров на презервативы 178 (+/- 2) мм в длину и 54 мм в диаметре. Европейские стандарты практически не отличаются от наших. Меньше привычного нам стандарта могут быть презервативы азиатского производства, например, индонезийские. Но многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия.

- Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения (они обычно вкладываются в упаковку), может привести к его сползанию во время полового акта, что сведет на нет все его защитные свойства. Кроме того, это также может повысить риск незапланированной беременности, - предупреждает Степан Красняк.

ВАЖНО

От чего портятся презервативы

Есть вещи, которые снижают характеристики презервативов:

+ Прямые солнечные лучи,

+ высокая температура,

+ вазелин, кремы на жировой основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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