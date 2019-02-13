Наш «Охотник» против американского «Хищника»

Что известно о тяжелом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) шестого поколения С-70 «Охотник-Б» из официальных и неофициальных источников?

В соцсетях появилось фото этого тяжелого ударного дрона, которое вызвало бурные дискуссии (и даже сомнения в реальности существования этого изделия). Его уже успели окрестить «убийцей американских истребителей F-22 («Хищник») и F-35. Разрабатывался он по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого (с 2011 года). Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. Сейчас готовится к первым испытательным полетам.

Еще в 2014 году об этом БПЛА проговорился директор дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), экс-главком ВВС России Владимир Михайлов: «Сейчас работы ведутся, мы делаем эту машину на «Сухом», называется «Охотник».

19 декабря 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко публично заявил, что «Охотник» выйдет на испытания в 2019 году: «Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника».

Тактико-технические характеристики «Охотника-Б» пока держатся в секрете, но кое-что уже просочилось (хотя разброс данных существенен).

Судя по фото, БПЛА сделан по схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности. Дальность полета - 5 - 6 тыс. километров. У него один двигатель. Вес - 20 - 25 тонн (включая почти 3 тонны ракет или бомб). Размах крыльев - 19 метров, длина - 14 метров. Максимальная скорость на малой высоте - 1,4 тыс. километров.

Предполагается, что наш «Охотник» будет работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57 и наносить удары по его команде.