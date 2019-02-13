Папа «пьяного мальчика» будет настаивать на эксгумации тела сына

Уже больше 4-месяцев в Щелковском городском суде слушается дело «О халатности» против экс-руководителя службы судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожного Михаила Клейменого. Это тот самый эксперт, который якобы обнаружил в крови погибшего 6-летнего ребенка Алеши Шимко алкоголь. Огромную дозу в 2,7 промилле. Разгорелся страшный скандал на всю Россию. Все дальнейшие события вокруг этой истории в народе окрестили «Делом пьяного мальчика».

Напомним хронологию событий.

23 апреля 2017 года 6-летний Алеша гулял во дворе своего дома с дедушкой. Катался на горке, играл с другими детьми. И когда они уже собрались домой, Алеша смело побежал к подъезду, пока дедушка катил его велосипед. И попал под машину. Сидевшая за рулем 33-летняя Ольга Алисова, жена члена ОПГ, неслась по двору с огромной скоростью. Да еще и по телефону разговаривала. Мальчик погиб на месте.

Апрель — май 2017. Дело о ДТП не возбуждается больше месяца. Обвинения Алисовой не предъявлены, она спокойно ходит на работу. Родители ребенка в недоумении ходят по инстанциям, пытаясь понять в чем же дело

6-летнего мальчика, которого насмерть сбила машина, следователи признали пьяным

Июнь 2017 - Отцу погибшего ребенка выдают посмертную судебно-медицинскую экспертизу, подписанную Михаилом Клейменовым. В ней черным по белому написано, что в момент смерти в крови ребенка был алкоголь. Убийственная доза, равная в пересчете на взрослого бутылке водки. То есть получалось так, что 6-летний малыш был в стельку пьян. В отчаянии Роман отдает бумагу журналистам. Разгорается скандал. Тут же заводится сначала одно уголовное дело, против виновницы ДТП Ольги Алисовой. А следом за ним и уголовное дело против эксперта Клейменого по статье 293 ч.1 УК РФ «Халатность».

В июне 2017 Михаил Клейменов согласился дать интервью журналистке «Комсомольской правды» Дине Карпицкой. Для этого он приехал в редакцию на радиопередачу. И хотя после были и другие эфиры и передачи в СМИ с участием эксперта, потерпевшая сторона просит приобщить к делу интервью на радио "КП".

Михаил Клейменов согласился дать интервью журналистке «Комсомольской правды» Дине КарпицкойФото: Иван МАКЕЕВ

Ноябрь 2017 — Городской суд города Железнодорожный выносит приговор Ольге Алисовой — 3 года колонии-поселения и моральная компенсация семье погибшего ребенка в 2,5 миллиона рублей. Сама виновница ДТП до последнего утверждают, что она не виновата. Ребенок был без присмотра и сам бросился под колеса. Апелляция оставляет приговор в силе.

Октябрь 2018 — Следствие по делу «О халатности» закончено. Документы передаются в суд города Железнодорожный, а после по ходатайству Романа Шимко переводятся в Щелковский городской суд. «В суде нашего города этого Клейменого каждая собака знает», - комментирует это решение Шимко. Начинается процесс против эксперта Михаила Клейменого. Следствие, а дело вели в Главном управлении СК РФ, установили, что в момент смерти ребенок не был пьян. И при проведении экспертизы Клейменов допустил халатность. Отец Алеши Роман Шимко же считает, что имеет место преступный сговор группы лиц — Алисовой, Клейменого и других пока ее не установленных лиц.

Городской суд города Железнодорожный выносит приговор Ольге Алисовой — 3 года колонии-поселенияФото: Агентство городских новостей "Москва"

Дело затягивают?

Скоро минет два года, как Алеши уже нет в живых, а разбирательства все идут и идут. И вот 13 февраля 2014 года в Щелковском суде состоялось очередное, уже 9-е по счету заседание по делу против Михаила Клейменого. В коридоре суда уже не так шумно, как было когда-то. Журналистов всего трое.

Первым к кабинету приходит сам подозреваемый Михаил Клейменов и его защитник, в прошлом следователь СК Железнодорожного Борис Асриян. Они о чем-то шепчутся в коридоре . Не о деле, о чем-то своем. Но Клейменов не выглядит при этом беззаботным.

- О, здравствуйте! — узнает он меня. - Вы журналист «Комсомолки» Дина Карпицкая. Вы как свидетель приехали?

- Почему как свидетель? Просто как корреспондент, - недоумеваю я.

- Так вас же Шимко в качестве свидетеля заявлял. - Открывает мне глаза на происходящее адвокат Клейменого. - Ходатайство соответствующее подавал еще в самом начале процесса. Но его пока оставили без рассмотрения.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко

Пока я выясняла свой статус у помощника судьи, подтянулись другие участники процесса, в основном все они — свидетели потерпевшей стороны. Клейменов с адвокатом уходят в дальний угол коридора. Последним у кабинета появляется Роман Шимко.

Все ждут привода Алисовой. Ее ждали еще на прошлом заседании. А телемоста из исправительной колонии в Саратовской области , где виновница ДТП отбывает наказания, ждали вообще на позапрошлом. Но Алисова решительно отказалась от видеосвязи и изъявила желание прибыть в зал суда лично.

- Ей выгодно сюда приехать, потому что день в СИЗО считается за три в колонии-поселении. Вот считайте, сколько она тут пробудет, столько ей скостят. Еще и с семьей повидается. - Заявил Роман Шимко «КП» еще до начала заседания. - А вопросов у нас к ней очень много. Я надеюсь этими вопросами мы все-таки выйдем на сговор группы лиц. Потому что все свидетели, которые уже выступали в суде со стороны обвинения — сотрудники Балашихинского УВД — говорят совсем разное. А еще два месяца мы уже ждем ответ на запрос о подлинности диплома Клейменого. Еще до Нового года его судья направила, а ответа нет и нет. Мы продолжаем настаивать на том, что диплом у Клейменого «липовый», он не заканчивал свой медицинский вуз. Такое чувство, что процесс специально затягивается. Если так пойдет дальше, то Клейменов совсем может уйти от наказания. Срок давности по такой статье всего 2 года. Скоро они истекают. Судья-то приговор зачитает, но так как сроки уже вышли, то все.

- Это так вам ваш адвокат говорит?

- А у меня теперь нет адвокатов. Я сам по себе теперь хожу на все заседания. Бумаги, ходатайства готовлю сам, и мне знакомые помогают. Допрашивает свидетелей тоже самостоятельно.

Вместо Алисовой допросили меня.

Так получилось, что на этом заседании вместо Ольги Алисовой свидетельские показания взяли у меня, корреспондента «Комсомольской правды». Когда всех стали приглашать в зал, меня не пустили.

- Останьтесь в коридоре. - Заявила помощница судьи. - Вы все-таки будете в деле свидетелем, потерпевший заявлял соответствующее ходатайство. Ждите, вас вызовут.

Через минут 20 после начала заседания меня и правда вызвали. Поставили на трибуну и стали расспрашивать подробности того, как так получилось, что Клейменов был у нас на радио «КП» и что говорил.

Больше всего вопросов ко мне было у Романа Шимко. Заявлял ли мне перед интервью Клейменов о том, что на него заведено уголовное дело. Как и где мы встретились? Называлось ли имя ребенка и дата его рождения? И прочие моменты. Чуть-чуть вопросов было у адвоката Клейменого, которого почему-то заинтересовала информационная политика и то, до сих пор ли «дело пьяного мальчика» интересует читателей. Самому же эксперту Клейменову нечего было мне сказать и не о чем спросить.

На том заседание и закончилось. А Алисову так и не привезли.

Шимко будет настаивать на эксгумации и собирает свидетелей против Клейменого

- Я дойду до ЕСПЧ. - Заявил, выйдя из зала суда журналистам Шимко. - И все-таки буду настаивать на эксгумации тела. Но не из-за алкоголя. Я на связи с мужчиной, у которого убили сына. Посмертную экспертизу проводил Клейменов. И уже после ее проведения выяснилось, что у погибшего подростка пропали некоторые органы. Отец мальчика настаивает на эксгумация, но СК ему отказывает. У меня примерно точно такая же ситуация, понимаете?

- То есть вы думаете, у Алеши что-то изъяли после смерти?

- Да, кости, например. Они же на вес золота, так как используются в стоматологии для имплантации. Я раньше не придавал этому факту значение, но сейчас вспомнил, что когда сына отпевали в церкви, я взял его за руку. И рука была такая легкая. Почему это вдруг? Мне СК в эксгумации тоже отказал. Но если честно, я не хочу, чтобы ее проводили наши отечественные специалисты, не доверяю никому. Да и как им можно доверять. Но я дойду до Европейского суда, добьюсь проведения экспертизы, только ее будут вести зарубежные специалисты.

Оказывается, этот таинственный отец погибшего подростка, не единственный свидетель, найденный Шимко. Еще один, точнее одна, уже была в зале суда и не один раз. Я ее видела перед заседанием, она сидела на скамейке и читала книжку на английском языке. После процесса она сама подошла ко мне

- Я тоже пострадала от экспертиз Клейменого. - Неожиданно заявила мне она. - Вера Анатольевна Величко, приятно познакомится.

Выясняется, что Вера Анатольевна лингвист, преподаватель, когда-то жила в Железнодорожном. И она, получила условный срок, как считает теперь, благодаря экспертизе Клейменого.

- Его давно уже надо посадить, - кипятиться женщина. - Я познакомилась, если можно так сказать, с работой Клейменова в 2012 году. Дело было так - рабочих , что делали у меня в квартире ванную комнату, задержал и препроводил в отделение участковый. Я вместе с сыном пришла узнать, что случилось. Но вместо объяснений сотрудник полиции стал выхватывать у меня телефон, попытался выгнать за дверь, а сына арестовать. В определенный момент полицейский просто силой начал толкать меня к выходу, я ухватилась за дверной косяк, а он со всей силы долбанул по руке железной дверью. Вот, - женщина показывает кривой указательный палец правой руки. - Я написала заявление в службу собственной безопасности МВД. Так установили, что тем полицейским превышены должностные полномочия. Назначили экспертизу. Проводил ее Михаил Клейменов. И что вы думаете, он пишет, что я свою травму получила за несколько дней до инцидента. А тот полицейский, якобы пострадал от моих действий. Я, якобы, избила его сумкой по голове и нанесла травмы. В итоге меня осудили меня, а не его, Дали на год условно. Куда я только не жаловалась, кому только не писала. Все бесполезно. Когда услышала про дело Алеши Шимко просто обалдела. Вот теперь хожу в суды.

Однако, Веру Анатольевну пока так и не допросили. В отличие от меня.

Уже на улице я спросила у Романа, как в целом дела у него? У жены?

- Да как. Нормально. Живем, работаем. Сына воспитываем, - отвернулся. Помолчал. - Мне уже приходят какие-то деньги от Алисовой. Накопилась небольшая сумма. Я вот на днях поеду в наш онкоцентр, найду какого-нибудь малыша, которому для лечения деньги нужны и буду ему помогать. Мой Алеша погиб, а другой ребенок пусть вылечится и живет.

Следующее заседание назначено на 20 февраля. На него уже точно должны будут доставить Алисову. Таким образом впервые с момента смерть 6-летнего Алеши Шимко соберутся в одной комнате все ключевые участники «дела пьяного мальчика».

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