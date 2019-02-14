Правда ли, что Сталин прислал жене Ленина отравленный торт

В юности дочь поручика Константина Крупского была застенчивой, но довольно миловидной барышней — нынешние блогеры даже находят внешнее сходство у супруги Ленина в 28 лет с голливудской суперзвездой Скарлет Йоханссон. Впрочем, в истории сохранился иной образ жены вождя мирового пролетариата.

ТОРТ СТАЛИНА

- Почему Сталин ненавидел Крупскую? За завещание Ленина? Или за то, что Сталин ничего не мог с ней сделать?

- Это все инсинуации 90-х.Они не подтверждены документами. Да, они друг к другу относились довольно холодно. Тут несколько факторов — грубость Сталина в начальный период их общения. И когда Ленин был болен, Сталин пытался максимально соблюдать рекомендации врачей и не пускать к нему «посторонних» и не тревожить сторонней информацией. Крупская лучше знала Ильича и понимала, что если Ленина лишить информации, то это убьёт его гораздо быстрее. На этом и возник конфликт. Второй конфликт был связан с тем, что в период борьбы с Троцким Крупская частично его поддержала. Сталин и Крупская — люди из иной исторической эпохи. Когда люди спорили. Когда было принято обсуждать принципиальные вопросы.

- Крупскую в 1930-м критиковал Каганович. А Лазарь Моисеевич-то почему Надежду Константиновну не взлюбил?

- Каганович был из команды Сталина. У них тогда была такая политика — чтоб у каждого был свой критикуемый. Показывать, что команда критикует. Бухарина критиковал Орджоникидзе, Каганович — Крупскую и так далее. Это была критика исключительно политическая — она никак не касалась работы Крупской в Наркомпросе. А ее заслуги в образовании бесспорны — от бесплатного питания в школах до пионерлагерей.

- Кстати, почему ей звание доктора наук присвоили только в 1936-м — причем за ее работу 1915 года?

- С начала 30-х начинается формирование академии наук. Крупская стала ее почетным членом. Но диссертации у нее не было - взяли ее работу 1915-го. А вообще ее работы составляют 11 томов. Она посчитала, что тот ее труд наиболее важен для развития советской педагогики. Недаром ее называли первый педагог-марксист. Крупская гордилась, что она смогла распространить марксизм на педагогику.

- Крупская предполагала выступить на 18-м съезде партии, но скоропостижно скончалась наутро после своего 70-летия. Есть данные, что именно она хотела сказать на съезде?

- Она была членом ЦК и ВЦИК — и выступала на всех съездах. Крупская собиралась выступать по вопросам педагогики и пионерской проблематике. Она понимала что происходит в государстве и что вопросы активной политической борьбы отходят на второй план. Кстати, на 14-см съезде она поддержала оппозицию Зиновьева и Каменева, позже признала ошибочность своих высказываний. И нет подтверждений, что она собиралась выступить с критикой Сталина на 18-м съезде.

- Она получила от Сталина именинный торт к юбилею 26 февраля 1939 года, а на следующий день умерла — потом стали говорить, что торт был отравлен.

- Первые слухи об «отравленном торте» появились в конце 80-х в демократических журналах, которые начали обличать советскую власть. В 1939-м об этом никто не говорил. Торт был подарком от Сталина. Но он не был прислан Крупской в Архангельское, где она отдыхала, а изготовлен прямо там. Никакой курьер его не доставлял — чтобы кто-то по дороге что-то подсыпал. И торт ели все гости —так отравились бы все! Официальная причина смерти — аппендицит. Крупская погрузнела к концу жизни. Обильная еда на юбилее дала осложнения, плюс стресс — обострение аппендицита.

И Сталину не было необходимости устранять ее — она вписалась полностью в общую государственную систему управления. Она отвечала за образование и воспитание. У нее не было поводов выступать против Сталина, как и Сталину выступать против нее. Или устранять.

РЕВНОСТЬ ЛЕНИНА

- Ленин всегда боялся потерять Крупскую — и когда она уплыла на агитационном пароходе по Каме летом 1919 он требовал: чтобы она скорее возвращалась с Урала?

- Об этом факте упоминается только в известной книге про кремлевских жен. В полном собрании сочинений такая переписка почему-то отсутствует. Да, на пароходе она отплыла по Каме. И комиссаром там был Молотов. И было специальное распоряжение Ленина всячески следить за здоровьем Крупской. И Молотов отчитывался об этом.

- А шел пароход по только что освобожденным территориям?

- Да, там особая ситуация была — пароход двигался по территориям, сразу вслед за их освобождением Красной Армией. Такое опасное предприятие. Ленин очень волновался за нее, но понимал, что Крупской тоже нужно какое-то свое дело. Она рвалась из Москвы. Должность секретаря при Ленине, конечно, была почетной, но ей и в бурлящий период хотелось себя проявить. В борьбе. Чем и привлекала Ленина — он ею очень дорожил и боялся потерять.

- Даже в 1911-м, в период отношений с Инессой Арманд?

- Известно, что в 1911, когда у Ленина были отношения с Арманд, Крупская ставила вопрос о разводе. И Ленин очень жестко ответил, что никогда ее не отпустит, потому что она - один из самых важных для него людей. Были отношения и дружеские, и партнерские, и любовные. Женщины, у которых нет возможности завести ребенка - они все переносят на мужчину. С ее стороны было полное обволакивание Ленина своим вниманием.

Сталин в Горках пытался отрезать больного Ленина от любых новостей, из-за чего и возник конфликт с Крупской.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЕЩИНЫ БЛИНЫ

- Есть мнение, что она было плохой хозяйкой.

- Вопрос не в этом. Когда мать Крупской приехала в Шушенское, Надежда была счастлива, что освобождена от бытовых вопросов. И сможет работать с Володей.

- Теща Ленина постоянно жила в их семье с 1898 в Шушенском и до своей смерти в 1915-м?

- Да, жила, и Крупская ей была безумно благодарна. И писала в своей автобиографии, что мама «была самым святым для меня человеком». Которая полностью сочувствовала революционной борьбе и необходимости помогать Володе. Тем, что Елизавета Васильевна взяла на себя все бытовые хлопоты, она дала возможность дочери быть для Ленина не просто супругой, но в первую очередь коллегой и борцом. Которая помогает ему в революционной деятельности. Ленин это очень ценил. И Крупская старалась в этой сфере быть более полезной, чем в вопросах быта.

- Крупская была беспомощна в быту?

- Нет, тут вопрос приоритетов. Она умела вести хозяйство. По отзывам людей из Шушенского и из европейских ссылок, хозяйкой она была неплохой. Да, два источника обронили свидетельства о ее неумении готовить — и это мнение закрепилось. Хотя в одном из писем Ленин хвалит борщ, который приготовила Наденька.

- Почему они венчались в Шушенском — ведь оба были атеистами?

- В Российской империи атеистический брак был невозможен. Понятия гражданского брака не существовало. И регистрационной книгой являлась книга в церкви. Они спокойно к этому отнеслись. Венчание для них было формальностью, брак — важен. При том оба позже вспоминали историю с медными кольцами. Ленин просил разрешения, чтобы выехать за пределы округа, где они отбывали ссылку. Он в жандармерию отправил просьбу выехать в Красноярск — купить подвенечное платье и кольца, но ему было отказано. И местный кузнец из двух медных пятаков выковал обручальные кольца. Они были дороги им. Крупская после смерти Ильича передала их в Центральный музей Ленина.

ЧУЖИЕ ДЕТИ

- В семья Ульяновых были холодны к Крупской, а Анна Ульянова открыто ее недолюбливала — из-за слухов о романе Надежды со ссыльным Виктором Курнатовским?

- Да, родня Ленина сначала холодно отнеслась к Надежде. Но это скорее связано с тем, что они рассчитывали, что брак для Володи станет стимулом для более спокойной жизни. А Крупская, наоборот, усугубляла. Позже отношение изменилось. Факт общения с Курнатовским - был. Но это патриархальный взгляд — что замужняя женщина не должна общаться с другими мужчинами. С другой стороны — иная среда революционеров, которые выступали за эмансипацию женщин и за ее право находиться где угодно. Да, она была на похоронах Курнатовского за рубежом. И была у них одна единственная прогулка в Шушенском. Какая там измена — без длительного ухаживания это не являлось нормой.

- На похоронах Арманд в 1920 году Ильич плакал, а Крупская детей Инессы взяла в семью. Почему она пошла на это?

- 1920-й — это период дикой напряженности в жизни Ленина. И терять в такой период было тяжело. Вопрос по детям Арманд решался совместно. Инициатором была Крупская. Так было принято у революционеров тогда. Сын Артема (Сергеева) рос в семье Сталина. Детей Фрунзе взяли в семью Ворошилова. Приемные дети были в семьях Молотова и Кагановича. Они жили большо революционной общиной. Потому Крупская и взяла детей Арманд .

- Крупская была застенчива — как она смогла заставить себя выступать в 1917 на революционных митингах?

- Из-за застенчивости отец даже ее перевел в частную гимназию Оболенских. Надежда преодолевать этот недостаток стала уже после смерти отца. Она за плату учила детей богатых. А вечером ехала в Нарвский район, где занималась с рабочими. Там и становилась оратором. А в годы ссылки вынуждена была организовывать работу рабочей школы под Парижем. А в 1917-м выступали все. Молотов, который был заикой. Ильич, который картавил. Выступала и Крупская. Она умела убеждать.

- Почему в 30-х она боролась против сказок, требовала запретить книги Чуковского и даже некоторые книги Гайдара?

- А то, что она основала 12 музеев и 10 вузов сейчас уже никто не вспоминает? Крупская основала два издательства «Детская литература» и «Малыш». Ее взгляды на детскую литературу основывались на том, что главное — развитие ребенка. Она считала книгу бессмысленной, если в ней нет развивающего элемента. Книга «Чьи следы в лесу» в США вряд ли имела бы успех, а у нас была издана 18 миллионным тиражом. Когда политика книгоиздания для детей только формировалась, Крупская действительно жестко боролась с вопросами сказочности. В дальнейшем снизила накал критики. С ее подачи издали сказки братьев Гримм, Шарля Перро. Но в период коллективизации и индустриализации, когда надо было создавать нового человека, заточенного не на крестьянскую архаику, нужна была новая литература. Советский учебник победил немецкую сказку. Сказки Бажова победили сказки Гофмана.

- Главной трагедией ее жизни стал преждевременный уход Ленина или отсутствие детей?

- И то, и другое. Ленин поглощал большую часть ее жизни. Для советской педагогики уход Ленина из жизни Крупской оказался благом. Она всю свою энергию переключила на педагогику, организацию пионерского движения. Но для нее это была трагедия, второй акт, когда она перешла в систему одиночества. Она никогда не говорила о том, что огорчена отсутствием детей. Но тема была для нее острая.

- Как ее называл Ильич дома?

- Наденька. Иногда, в штуку, селедкой. Или минога. Из-за базедовой болезни.

- Кого больше любила Крупская — Ленина или революцию?

- Такой вопрос для нее никогда не стоял. Она любила революционера Владимира Ленина. Только благодаря любви Ленина и Крупской Октябрьская революция стала возможной.

Как Ильич Крупскую защищал

«Уважаемый т. Сталин!

Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но, тем не менее, этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

(Из записки В. Ленина И. Сталину от 5 марта 1923 года.)

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