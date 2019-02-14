Кроме мракобесия, никаких чудес

Раньше, когда Вера Алентова появлялась на экране в фильме «Москва слезам не верит», мы могли сразу распознать ее нестоличность, и по одному походу героини Ирины Муравьевой в Ленинскую библиотеку с ней тоже все было ясно. Но сегодня девушка из глубинки выглядит на экране так. Увидено в сериале «Гадалка» на Первом.

Провинциалка очень хорошо ухаживает за ресницами. Похоже, красиво прокрасила их, ресницы, на всю жизнь, ибо просыпается и в макияже, и без свидетельств испорченности этого макияжа. Она живет в роскошном доме. Носит элегантную одежду - возможно, недорогую, но очень мило подобранную. Я даже тупо скажу, цитируя модные журналы, - к луку. И я не уверена, что она знает про другой лук, репчатый. И сестра у нее тоже соответствующая.

- Ну кто я здесь? - говорит сестренка, распивая какой-то напиток на фоне хороших интерьеров и пейзажей за огромными окнами. - Простой аудитор в региональном офисе. А там Москва. Совсем другие возможности, и зарплата совсем другая.

Барышни! О чем вы? Другие возможности и зарплата? А тут «простой аудитор» живет в маленьком городе так, как не может себе позволить жить в столице и совсем не простой аудитор? И она едет навстречу смерти за другими возможностями? А сестра Люся, главная героиня, работающая то ли медсестрой в больнице, то ли врачом, тоже так мило зарабатывает на жизнь, что их дом больше напоминает шале в Куршевеле.

В общем, «простого аудитора» убивают, у Люси начинаются видения, и она срочно едет искать убийцу. Все в страданиях, и денег на дорогу не хватает, и автобус сломался. И дома вполне старенькие иногда в кадр попадают, но в целом картинка не соответствует ни глубинке, ни захолустью, ни произносимому тексту. Особенно прекрасны моменты, когда зеленоглазая героиня, терзаемая своими видениями, внезапно просыпается и тревожно смотрит вдаль, как любая аналогичная «гадалка» на пространствах от голливудщины до болливудщины. И эта гламурная усредненность, когда даже среднерусский пейзаж умело следует девизу «не надо грязи!», лично меня начинает пугать. Все время хочется закричать: «Царь-то не настоящий», - но я с этим борюсь.

Ведь есть же Пореченков. Опер, который не верит гадалкам, но вынужден с ними сотрудничать (где-то мы это видели? Ах, да, на Пятом канале в сериале «Майор и магия»). Только потом ты неизбежно встречаешь в рекламной паузе того же Пореченкова. Он зовет участвовать в лотерее и пить молочные напитки.

Да, царь, пожалуй, не настоящий.