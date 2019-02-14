Связанные одним делом

Кооперация – путь к инвестиции

Кластеры – тесно связанная между собой группа предприятий, выпускающая сходную продукцию. Компании, входящие в кластер, как правило, расположены недалеко друг от друга. В нем кооперируются не менее десяти предприятий, по крайней мере одно из них выпускает конечный продукт. Как минимум 20 процентов товаров, производимых одним из предприятий кластера, используют другие его участники, что повышает конкурентоспособность этих товаров. И не только на местном рынке, что достигается, в частности, объединением кадрового потенциала предприятий.

Что важно, совместная деятельность и потребность в товарах каждой из компаний кластера значительно уменьшает риски. Транспортные расходы и время доставки необходимых деталей резко снижаются. Тем самым уменьшаются затраты на выпуск товаров – расходы на перевозку, оборудование и пр. Недаром производительность труда в кластерах выше средней, нежели в регионах, где они находятся.

И еще, не менее половины рабочих мест на предприятиях кластера – высокопроизводительные. Все это привлекает к сотрудничеству с кластерами крупных инвесторов.

Индикатор технологического развития регионов

Сегодня кластеры стали точками экономического роста ряда российских регионов. Например, это относится к промышленному электротехническому кластеру Псковской области. Участие в его создании принимал Александр Козловский, в настоящее время –

член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Александр Николаевич возглавляет также Экспертный совет по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства.

– Мы видим много успешных кластеров в стране, – говорит Александр Козловский. –

Вот в Псковской области кластер создали в апреле 2016 года на базе 12 промышленных предприятий, лидеров российского рынка электротехнического машиностроения. Якорное предприятие кластера производит конечную продукцию – широкую линейку импортозамещающих товаров.

За два года электротехнический кластер Псковской области увеличил объем выручки в 1,9 раза, численность персонала и количество высокопроизводительных рабочих мест выросли на 23%. Уровень кооперации в кластере составляет 66%. На его базе по программе Минпромторга также реализуется несколько проектов общей стоимостью порядка 2 миллиардов рублей. Вся выпускаемая кластером продукция является импортозамещающей. Значительную сумму вложений составляют и частные инвестиции.

– Отличной площадкой для развития бизнеса по производству автокомпонентов стал промышленный кластер Нижегородской области. Группа «ГАЗ» динамично развивается и расширяет присутствие на мировом рынке. С другой стороны, из-за санкций предприятия группы усиленно работают над локализацией производства, что открывает массу возможностей для развития производства автокомпонентов на территории области, –

рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Другой показательный пример – Ставропольский край. Здесь действуют сразу два кластера – Национальный аэрозольный кластер и Кластер электронных приборов, материалов и компонентов. Первый из них создан на базе АО «Арнест» – лидера российского рынка парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке. Предприятия кластера реализуют совместные проекты. Ожидаемый эффект от осуществления проектов – увеличение присутствия продукции на зарубежных рынках и рост объема экспортных поставок по долгосрочным контрактам (5 – 10 лет) с ведущими международными косметическими компаниями (Nivea, Unilever и др.) более чем в два раза – до 400 миллионов единиц аэрозольной продукции в год (150 миллионов евро ежегодно).

Еще пример. Кластер электронных приборов, материалов и компонентов создан на базе АО «Монокристалл» – крупнейшего мирового производителя синтетического сапфира для применения в электронной промышленности (44% мирового рынка синтетического сапфира по итогам 2017 г.).

В результате реализации проекта в России вскоре будет создано самое большое в мире серийное производство полированных пластин искусственного сапфира диаметром 6 дюймов, что позволит увеличить объем экспорта АО «Монокристалл» в два раза к концу 2020 года (не менее 40 миллионов долларов ежегодно).

На экспорт

– Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Минпромторгом России, Национальной инжиниринговой корпорацией и региональными органами власти выявляет десятки инвестиционных ниш в промышленных кластерах по всей стране для потенциальных инвесторов, – сообщил Андрей Шпиленко. – Каждый реализованный проект в таких нишах – это новые производства, рабочие места и увеличение доходной базы регионов.

В 2018 году Минпром поддержал проекты развития девяти кластеров на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей. Объем субсидий промышленных кластеров на 2019 – 2022 годы, утвержденных конкурсной комиссией министерства по отбору совместных проектов участников, составил 4,7 мил-

лиарда рублей. Комиссия одобрила 17 проектов. При этом объем внебюджетных инвестиций в данные проекты достигнет в ближайшие годы почти 14 миллиардов.

Минпромторг намерен заметно увеличить поддержку кластеров, готовых наладить выпуск продукции на экспорт. К примеру, включенный в

2019 году в реестр кластер «Композиты без границ» планирует к 2025 году в четыре раза увеличить выпуск углеродного волокна и материалов, доведя их потребление до двух процентов от общемирового. Осуществление новых проектов позволит создать свыше

3,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Формирование промышленных кластеров – один из эффективных инструментов вовлечения малого и среднего бизнеса, научно-образовательных учреждений в кооперационные цепочки крупных промышленных предприятий. Мы оцениваем создание промышленных кластеров, а фактически формирование поставщиков 2-го и 3-го уровня на базе крупных производителей конечной продукции как один из наиболее эффективных способов формирования точек роста экономик регионов, а также обеспечения социально-экономической стабильности в моногородах.

КЛАСТЕРЫ

1. Воронежская область

Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования

2. Псковская область

Электротехнический кластер

3. Московская область, Тверская область

Кластер метровагоностроения

4. Московская область

Кластер «Фрязино»

5. Челябинская область

Приборостроительный кластер

6. Архангельская область

Кластер «ПоморИнноваЛес»

7. Республика Мордовия

Кластер волоконной

оптики и оптоэлектроники

8. Липецкая область

Кластер «Липецкмаш»

9. Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика

Национальный

аэрозольный кластер

10. Республика Татарстан

Пищевой кластер

11. Омская область

Агробиотехнологический кластер

12. Самарская область

Кластер автомобильной промышленности

13. Республика Бурятия

Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения

14. Пермский край

Промышленный фармацевтический кластер

15. Пензенская область

Промышленный кластер «БиоМед»

16. Омская область

Нефтехимический промышленный кластер

17. Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область

Промышленный кластер «Фотоника»

18. Республика Коми

Лесопромышленный кластер

19. Республика Татарстан

Кластер строительных технологий и материалов

20. Республика Татарстан

Строительный кластер

21. Чувашская Республика

Электротехнический кластер

22. Республика Татарстан

Машиностроительный кластер

23. Нижегородская область

Промышленный кластер Нижегородской области

24. Алтайский край

Барнаульский промышленный химический кластер

25. Ростовская область

Волгодонский кластер

атомного машиностроения

26. Алтайский край

Алтайский кластер

аграрного машиностроения

27. Республика Татарстан

Промышленный кластер медицинского инструмента и медицинской техники

28. Кировская область

Биотехнологический кластер

29. Удмуртская Республика

Кластер производства нефтегазового оборудования

30. Санкт-Петербург

Кластер производителей электронно-вычислительной техники

31. Челябинская область

Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин

32. Ростовская область

Промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения

33. Республика Татарстан

Камский машиностроительный промышленный кластер

34. Курская область

Научно-производственный электротехнический кластер Курской области

35. Пермский край

Кластер сельскохозяйственного машиностроения Пермского края

36. Московская область, Саратовская область, Республика Татарстан

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ»

37. Санкт-Петербург

Кластер «Сжиженный природный газ. Оборудование и технологии»

38. Ставропольский край, Белгородская область

Кластер электронных приборов, материалов и компонентов

39. г. Москва,

Ивановская область

Промышленный кластер ядерной и фотодинамической медицины

40. Ульяновская область

Автомобильный промышленный кластер Ульяновской области

41. Краснодарский край

Промышленный кластер Краснодарского края «Кубань»

42. Воронежская область, Липецкая область

Межрегиональный насосостроительный кластер