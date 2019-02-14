2019-02-14T04:03:58+03:00
Экономика

Столица инноваций

Москва стала одним из признанных лидеров по внедрению решений «Умного» города». Благодаря внедрению ноу-хау столица становится удобнее для жителей
Светлана ВОЛКОВА
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17 июля 2018 года. Мэр столицы Сергей Собянин выступает на Московском урбанистическом форуме в рамках тематической сессии «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации»17 июля 2018 года. Мэр столицы Сергей Собянин выступает на Московском урбанистическом форуме в рамках тематической сессии «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации»
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Мегаполис продолжает свое превращение в умный город. Этого удается достичь с помощью разработки и внедрения новейших технологий и крупных проектов в строительстве, медицине, образовании, IT-сфере.

Свое технологическое первенство Москва подтверждает не только в России, но и на мировом уровне. Столица стала одним из признанных лидеров по внедрению решений умного города. К примеру, по оказанию электронных услуг населению Москва заняла первое место в рейтинге ООН. При этом российский мегаполис обошел сорок мировых мегаполисов, включая Париж, Лондон, Токио и Нью-Йорк.

В ближайшие годы в столице продолжится развитие международного медицинского инновационного кластера в «Сколково». Первый клинико-диагностический корпус уже готов и оснащен современным оборудованием. Москвичи смогут лечиться здесь у специалистов ведущих медицинских клиник мира. При этом созданы все условия для обучения кадров и дальнейших трансфертов мировых технологий в московские клиники.

Образовательные проекты запустит уже в этом году школа-гигант на ЗИЛе. Здание станет экспериментальным учебным центром. Главная фишка школы – детский технопарк «Кванториум». После уроков ученики будут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы.

Умными станут и детские сады. Дошкольные корпуса становятся мобильными. Это здания-трансформеры, в которых можно двигать стены-перегородки и менять внутренние помещения в зависимости от распорядка дня детей.

Новые культурные площадки для москвичей открываются в каждом районе. К примеру, сейчас строители готовят новую сцену в театре «Уголок дедушки Дурова». Ее сделают в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места станут амфитеатром.

В 2019 году столичные власти займутся созданием московского инновационного кластера. Чтобы поддерживать высокий уровень цифровой инфраструктуры и услуг, нужно постоянно совершенствоваться. Кластер объединит технопарки, IT-компании, образовательные учреждения, научно-исследовательские институты и высокотехнологичные предприятия. Глобальная цель инновационного кластера – создать базу для прорывного развития всей страны.

Одной из таких стартовых точек для технологического лидерства уже можно назвать «Цифровое деловое пространство» в центре Москвы. Задача этой площадки – стать порталом для входа в инновационную инфраструктуру Москвы. Специалисты с помощью технологий искусственного интеллекта и нейросетей строят здесь программные модели для совершенствования городской цифровой среды – аналитические системы, алгоритмы работы с большими данными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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