«Я экономлю каждый пенни, а дочь Игоря воруют деньги с его карт»: Божена Рынска пошла войной на бывшую семью мужа

Божена Рынска не была бы Боженой, если бы как только дело коснулось ее денег, не пошла бы войной на тех, кто на них покушается. В этот раз на роль врага записали бывшую семью супруга скандальной журналистки Игоря Малашенко. Божена уверенно заявила, что бывшая супруга намеренно доводит ее мужа до смерти своим поведением. И если потребительское отношение экс-благоверной еще можно пережить, то как поступает с ее супругом его дочь стало для Малашенко последней каплей.

На личной странице она пожаловалась на то, что дочь мужа от предыдущего брака присвоила почти $26 тыс. с его карты, а экс-супруга — около $13,5 тыс. Также Малашенко не досчитался денег от сдачи общей с бывшей женой Еленой Пивоваровой квартиры в Нью-Йорке и узнал, что экс-супруга передала его переписку с детьми в суд.

«Я в последнее время из кожи лезу, чтобы что-то заработать. Я продала сборник эссе своих в издательство, я беру кучу рекламы. Я веду нашу с мужем домашнюю бухгалтерию и экономлю каждый пенни. И вдруг на этом фоне мы узнаем, что доченька профиршпилила 25 800$, а бывшая женушка - 13 474$ на перелеты с карты бывшего мужа утащила. В Лондоне для поездок в Оксфорд она заказывала себе лимузин сервис. Не Юбер, не оксфорд Трейн или автобус. в итоге 2 дня - 1000 фунтов. Не со своей карты, а с Игоревой. Также Игорь и бывшая жена сдают квартиру в NY, по соглашению прибыль должна делиться, Игорю там накапало $24 000 минимум. И эти деньги тоже были украдены, реально украдены. Игорь вошел в счет, а там пусто. Мы подали заявление в суд. То есть, бабло разворовывается и разворовывается, нагло, безнаказанно, по-хамски», - написала журналистка.

Рынска также заявила, что бывшей жене Малашенко выплачивает $15 тыс. ежемесячно по решению суда, а племянница экс-супруги 15 лет бесплатно жила в свободной квартире Малашенко. «Поступок дочери довел Игоря просто практически до смерти. Он чудовищно переживает, он страшно сдал, я не знаю, как я вообще с этим справлюсь. Для него то, что дети передают его письма им в суд, его личные письма, а потом еще растрачивают его деньги украдкой, тайком, стало просто жизнекрушением», — говорит Рынска.

По мнению Рынска, ее мужа «доводят до инсульта» намеренно с целью присвоения имущества. «Игоря убивают. Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев — мое второе имя», — пригрозила она.