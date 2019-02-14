2019-02-14T13:13:59+03:00
Общество

«Я экономлю каждый пенни, а дочь Игоря воруют деньги с его карт»: Божена Рынска пошла войной на бывшую семью мужа

И как всегда решила не скрывать никаких деталей от общественности
Ольга АНТОНОВА
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Божена Рынска.Божена Рынска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Божена Рынска не была бы Боженой, если бы как только дело коснулось ее денег, не пошла бы войной на тех, кто на них покушается. В этот раз на роль врага записали бывшую семью супруга скандальной журналистки Игоря Малашенко. Божена уверенно заявила, что бывшая супруга намеренно доводит ее мужа до смерти своим поведением. И если потребительское отношение экс-благоверной еще можно пережить, то как поступает с ее супругом его дочь стало для Малашенко последней каплей.

На личной странице она пожаловалась на то, что дочь мужа от предыдущего брака присвоила почти $26 тыс. с его карты, а экс-супруга — около $13,5 тыс. Также Малашенко не досчитался денег от сдачи общей с бывшей женой Еленой Пивоваровой квартиры в Нью-Йорке и узнал, что экс-супруга передала его переписку с детьми в суд.

«Я в последнее время из кожи лезу, чтобы что-то заработать. Я продала сборник эссе своих в издательство, я беру кучу рекламы. Я веду нашу с мужем домашнюю бухгалтерию и экономлю каждый пенни. И вдруг на этом фоне мы узнаем, что доченька профиршпилила 25 800$, а бывшая женушка - 13 474$ на перелеты с карты бывшего мужа утащила. В Лондоне для поездок в Оксфорд она заказывала себе лимузин сервис. Не Юбер, не оксфорд Трейн или автобус. в итоге 2 дня - 1000 фунтов. Не со своей карты, а с Игоревой. Также Игорь и бывшая жена сдают квартиру в NY, по соглашению прибыль должна делиться, Игорю там накапало $24 000 минимум. И эти деньги тоже были украдены, реально украдены. Игорь вошел в счет, а там пусто. Мы подали заявление в суд. То есть, бабло разворовывается и разворовывается, нагло, безнаказанно, по-хамски», - написала журналистка.

Рынска также заявила, что бывшей жене Малашенко выплачивает $15 тыс. ежемесячно по решению суда, а племянница экс-супруги 15 лет бесплатно жила в свободной квартире Малашенко. «Поступок дочери довел Игоря просто практически до смерти. Он чудовищно переживает, он страшно сдал, я не знаю, как я вообще с этим справлюсь. Для него то, что дети передают его письма им в суд, его личные письма, а потом еще растрачивают его деньги украдкой, тайком, стало просто жизнекрушением», — говорит Рынска.

По мнению Рынска, ее мужа «доводят до инсульта» намеренно с целью присвоения имущества. «Игоря убивают. Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев — мое второе имя», — пригрозила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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