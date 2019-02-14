«Тридцать три года на одной кровати»: Александр Буйнов показал красавицу-жену, которую всегда скрывал от поклонниц

Александр Буйнов был женат три раза, но как сам признавался не раз в интервью журналистам, настоящее счастье обрел лишь в третьем браке с Юлией Гутман. И видимо, руководствуясь принципом, что счастье любит тишину, долгое время не показывал свою супругу прессе. Даже, когда пара собиралась в больших звездных компаниях, благоверная известного певца старалась не попасть в кадр на видео и фотографиях. Мол, ни к чему это, у нас муж – звезда. Но в День святого Валентина исполнитель песни «Бамбук» решил публично признаться своей супруги в любви, опубликовав совместное фото с ней.

«Тридцать три года на одной кровати. С Днем влюбленных! Не, ну не все гладко было,и взлеты и падения, но всегда помогала любовь!Аленка, трогательная моя(обожаю ее трогать)! Всем целоваться сегодня много, вкусно, желательно мужчинам с женщинами! С добрым утром!

P.S.Кто-то возразит,мол,главное-это духовность,высокие отношения, как у Ленина с Крупской...,но когда кончаются тактильные ощущения любовь умирает, да и руки-то куда девать?!»- разоткровенничался певец.

buinovofficial Тридцать три года на одной кровати...,с Днем влюбленных!

Напомним, Буйнов познакомился в Еленой Гутман, которая тогда работала врачом-косметологом в своей гримерке, куда красивую блондинку привела подруга. Сначала парочка просто общалась, потом закрутила роман, который перерос в крепкий брак. Александр считает супругу своим личным ангелом-хранителем, которого ему подарил Всевышний. Тем более, что Елена уже много лет является директором артиста. Детей у семьи Буйновых нет, но супруга хорошо общается с Юлей, дочерью Буйнова от первого брака.