«Цветы, чулки и кино»: Эксперты подсчитали, сколько стоит отметить День святого Валентина в России

Принято считать, что на день святого Валентина мужчина просто обязан потратиться. Ведь все траты в эту дату будут приравнены к доказательствам настоящей любви.

А тем временем, эксперты подошли к расходам на 14 февраля с калькулятором, подсчитав, сколько составит средний чек в регионах и в Москве. Оказалось, что в России на праздник влюбленных к нему причастные готовы потратить 3,3 тысячи рублей, а вот в столице эта сумма возрастает до семи тысяч рублей, - подсчитал для РИА Новости производитель онлайн-касс "Эвотор".

В основном, в этот день подскакивает ценник на букеты цветов, примерно на 3-5%. Также чуть дороже стоят билеты в кино, ну а девушки тратятся на сопутствующие мелочи: красивое белье, чулки, маникюр, укладку. Мужчины же в основном, отвечают за создание романтичной атмосферы, например, заказывает столик в ресторане.

Для анализа "Эвотор" использовал данные средних чеков с порядка 100 тысяч терминалов, установленных в магазинах, кафе, цветочных лавках и салонах красоты за период с начала 2019 года. Так, средний чек в столичных кафе и ресторанах с одним бокалом вина или шампанского равен почти 2,2 тысячи на двоих, по России в целом - 950 рублей на двоих.

Цветы в Москве обойдутся в 1,5 тысячи рублей, по России в среднем придется заплатить около 790 рублей за букет. Средний чек на шоколад и конфеты составит 260 рублей и 190 рублей для Москвы и других городов страны соответственно.

Поход в салон красоты будет стоить 2,2 тысячи рублей для москвичей и 980 рублей для жителей региональных городов в целом. За женскую бижутерию в Москве придется отдать почти 520 рублей, в регионах - 240 рублей. Мужские пена для бритья, гель и дезодорант выйдут дешевле - 330 рублей в Москве и 125 рублей в других городах страны.