2019-02-14T15:33:40+03:00
Наука

В NASA простились с Opportunity

Марсоход, сфотографировавший бревно на Марсе, не пережил пыльную бурю
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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На пыльной тропинке далекой планеты остались его следы.На пыльной тропинке далекой планеты остались его следы.
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13 февраля 2019 года в NASA предприняли последнюю попытку связаться с ровером Opportunity (Mars Exploration Rover Opportunity) – посылали ему "реанимирующие" сигналы посредством огромной антенны (70-meter Mars Station antenna at NASA's Goldstone Deep Space Complex in California). Но увы, ровер так и не ответил, не проснулся. И был официально признан вышедшим из строя.

Так Opportunity выглядел со стороны.

Так Opportunity выглядел со стороны.

Напомню, Opportunity заснул во время бушевавшей на Марсе пыльной бури. Она началась 30 мая 2018 года, охватила всю планету и продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи марсохода по сути оказались в темноте, энергии почти не вырабатывали. При этом температура окружающей среды упала ниже минус 30 градусов по Цельсию.

В день прибытия на Марс Opportunity снял собственную тень.

В день прибытия на Марс Opportunity снял собственную тень.

В сентябре 2018 года, когда буря утихла и марсианские небеса очистились от пыли, ученые NASA разглядели марсоход на снимках, которые передал на Землю орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity нашелся там, где заснул — в Долине Упорста (Perseverance Valley). С высоты более 200 километров он выглядел едва заметной точкой.

Останки Opportunity видны на снимке с орбиты

Останки Opportunity видны на снимке с орбиты

Буря не унесла ровер. Его даже не засыпало. Но Opportunity, похоже, замерз, его аккумуляторы критически разрядились, связь пропала. Последний контакт с ним состоялся 10 июня 2018 года.

Специалисты предприняли более тысячи попыток восстановить контакт с марсоходом - сигналы «Очнись» шли ему с Земли каждый день по несколько раз. Opportunity — ничего не отвечал. И в NASA решили, что он заснул вечным сном.

Opportunity — брат-близнец другого ровера Spirit. Оба прибыли на Марс в 2004 году. Предполагалось, что они проработают три-четыре месяца, проедут чуть больше километра. Но роверы оказались на редкость живучими. Spirit застрял в песке и в попытках выбраться окончательно сломался лишь в 2010 году, а Opportunity «протянул» еще 8 лет.

Spirit проехал по Марсу около 8 километров, Opportunity — более 40. Передал на Землю 217 тысяч снимков.

Путь, который проделал Opportunity.

Путь, который проделал Opportunity.

Энтузиастов из числа так называемых виртуальных археологов - тех, которые ищут нечто странное на снимках с других планет, ровер порадовал почти сразу. Сфотографировал бревно, до которого доехал на 115 день своего пребывания на Красной планете.

Объект, похожий на бревно: снимок с Марса.

Объект, похожий на бревно: снимок с Марса.

Взгляните, объект темного цвета очень похож на иссушенный солнцем и ветром древесный ствол. Видна характерная слоистая структура. На Земле полно таких бревен — выброшены на берег прибоем, валяются по песчаных пляжах. Но это-то — на снимке — точно с Марса.

Кстати, рядом с бревном — чуть ближе к нам — виден какой-то брусок. Увидев еще в 2004 году столь удивительные предметы, многие тогда решили: миссия удалась. Жизнь на Марсе была - это, как минимум.

Через 10 лет торжествовали и виртуальные биологи — разглядели гриб на серии снимков, переданных марсоходом в 2014 году. Подробнее об этом читайте Марсоход Opportunity сфотографировал плодовое тело инопланетянина?!

7 июля 2013 года, когда роверу исполнилось ровно 10 лет, NASA провело телеконференцию на которой объявило: когда-то на Марсе была вода. И не какая-нибудь, а пресная. Ее следы обнаружил Opportunity, взяв пробы окружающего его грунта. Их анализ показал, что марсоход наткнулся на глину, которая могла образоваться исключительно в присутствии большого количества пресной воды.

- Марсианскую воду можно было пить, - заверял тогда один из руководителей миссии Стив Скваерс (Steven W. Squyres).

Ныне на поверхности Марсе остался один способный передвигаться марсоход - «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity). Он колесит по соседней планете с 2012 года. Чувствует себя хорошо, шлет карточки.

Из стационарных аппаратов работает зонд InSight, который благополучно прибыл на Красную планету 26 ноября 2018 года. К исследованиям пока не приступил — занят тем, что осматривается и устанавливает научную аппаратуру.

- Благодаря таким новаторским миссиям, как Opportunity, настанет день, когда наши отважные астронавты пройдутся по Марсу, - сказал не церемонии прощания с марсоходом администратор NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine).

Место последнего упокоения Opportunity: кратер Эндевор, Долина Упорства.

Место последнего упокоения Opportunity: кратер Эндевор, Долина Упорства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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