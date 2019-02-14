В NASA простились с Opportunity

13 февраля 2019 года в NASA предприняли последнюю попытку связаться с ровером Opportunity (Mars Exploration Rover Opportunity) – посылали ему "реанимирующие" сигналы посредством огромной антенны (70-meter Mars Station antenna at NASA's Goldstone Deep Space Complex in California). Но увы, ровер так и не ответил, не проснулся. И был официально признан вышедшим из строя.

Так Opportunity выглядел со стороны.

Напомню, Opportunity заснул во время бушевавшей на Марсе пыльной бури. Она началась 30 мая 2018 года, охватила всю планету и продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи марсохода по сути оказались в темноте, энергии почти не вырабатывали. При этом температура окружающей среды упала ниже минус 30 градусов по Цельсию.

В день прибытия на Марс Opportunity снял собственную тень.

В сентябре 2018 года, когда буря утихла и марсианские небеса очистились от пыли, ученые NASA разглядели марсоход на снимках, которые передал на Землю орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity нашелся там, где заснул — в Долине Упорста (Perseverance Valley). С высоты более 200 километров он выглядел едва заметной точкой.

Останки Opportunity видны на снимке с орбиты

Буря не унесла ровер. Его даже не засыпало. Но Opportunity, похоже, замерз, его аккумуляторы критически разрядились, связь пропала. Последний контакт с ним состоялся 10 июня 2018 года.

Специалисты предприняли более тысячи попыток восстановить контакт с марсоходом - сигналы «Очнись» шли ему с Земли каждый день по несколько раз. Opportunity — ничего не отвечал. И в NASA решили, что он заснул вечным сном.

Opportunity — брат-близнец другого ровера Spirit. Оба прибыли на Марс в 2004 году. Предполагалось, что они проработают три-четыре месяца, проедут чуть больше километра. Но роверы оказались на редкость живучими. Spirit застрял в песке и в попытках выбраться окончательно сломался лишь в 2010 году, а Opportunity «протянул» еще 8 лет.

Spirit проехал по Марсу около 8 километров, Opportunity — более 40. Передал на Землю 217 тысяч снимков.

Путь, который проделал Opportunity.

Энтузиастов из числа так называемых виртуальных археологов - тех, которые ищут нечто странное на снимках с других планет, ровер порадовал почти сразу. Сфотографировал бревно, до которого доехал на 115 день своего пребывания на Красной планете.

Объект, похожий на бревно: снимок с Марса.

Взгляните, объект темного цвета очень похож на иссушенный солнцем и ветром древесный ствол. Видна характерная слоистая структура. На Земле полно таких бревен — выброшены на берег прибоем, валяются по песчаных пляжах. Но это-то — на снимке — точно с Марса.

Кстати, рядом с бревном — чуть ближе к нам — виден какой-то брусок. Увидев еще в 2004 году столь удивительные предметы, многие тогда решили: миссия удалась. Жизнь на Марсе была - это, как минимум.

Через 10 лет торжествовали и виртуальные биологи — разглядели гриб на серии снимков, переданных марсоходом в 2014 году. Подробнее об этом читайте Марсоход Opportunity сфотографировал плодовое тело инопланетянина?!

7 июля 2013 года, когда роверу исполнилось ровно 10 лет, NASA провело телеконференцию на которой объявило: когда-то на Марсе была вода. И не какая-нибудь, а пресная. Ее следы обнаружил Opportunity, взяв пробы окружающего его грунта. Их анализ показал, что марсоход наткнулся на глину, которая могла образоваться исключительно в присутствии большого количества пресной воды.

- Марсианскую воду можно было пить, - заверял тогда один из руководителей миссии Стив Скваерс (Steven W. Squyres).

Ныне на поверхности Марсе остался один способный передвигаться марсоход - «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity). Он колесит по соседней планете с 2012 года. Чувствует себя хорошо, шлет карточки.

Из стационарных аппаратов работает зонд InSight, который благополучно прибыл на Красную планету 26 ноября 2018 года. К исследованиям пока не приступил — занят тем, что осматривается и устанавливает научную аппаратуру.

- Благодаря таким новаторским миссиям, как Opportunity, настанет день, когда наши отважные астронавты пройдутся по Марсу, - сказал не церемонии прощания с марсоходом администратор NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine).