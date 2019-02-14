Равшана Куркова призналась, что одевается в секонд- хендах

Звезда сериалов Первого канала Равшана Куркова кажется если и составляет себе образы то исключительно из последних дизайнерских коллекций. Однако, сама актриса на днях призналась, что может заглянуть и в винтажные магазины, и в старый, добрый секонд- хенд. Рассказывая в своем инстаграме про путешествие в США, девушка дала советы, где обязательно нужно побывать и что из увиденного понравилось ей больше всего. В Лос-Анджелесе она например заглянула в секонд- хенд, где купила себе комбинезон для йоги.

«Wasteland на Мелроуз — рай для любителей комиссионных/винтажных магазинов. Огромный выбор вещей (мужских и женских), попадаются по-настоящему классные экземпляры. Ценовая политика разная — есть и завышенные (в зависимости от бренда), и более чем демократичные» — рассказала Равшана.

И даже приложила к посту снимок своей покупки: «Этот (на фото) удобный, хорошо сшитый комбинезон для йоги (так я его назвала) неизвестной мне марки нашелся именно тут. Стоил он 38 долларов».

rav_shana Если у нас схожие вкусы, интересы и вы собираетесь (или когда-нибудь соберётесь) в ЛА, то кое-что из этого поста вам может пригодится. 1. Universal Studios мне понравился даже больше Диснейленда. Аттракцион Трансформеры - как билет в детство. Лучше приходить сюда в будний день (меньше очередей везде) и нужно закладывать часов 6 на то, чтобы все посмотреть. 2. В приложение Yelp можно узнать, где ближайшая заправка, аптека или какой из тайских (итальянских, американских, японских) ресторанов по соседству лучший, почитать отзывы о заведении, посмотреть меню и цены. Очень удобно. 3. Местный навигатор Waze не даст сбиться с пути. Без машины тут никак, а если Уберу вы предпочтете руль арендованного автомобиля - приложение станет вашим лучшим другом. Особенно тем, кто отправиться в путешествие до Сан-Франциско или Вегаса на машине. 4. Кстати, по дороге ЛА - Сан-Франциско (или наоборот) ни в коем случае не пропустите живописные и прекрасные места - Солванг, Монтерель и Кармель. Каждый из этих городов стоит того, чтобы задержаться там на пару дней. 5. AMC Theatres - всем киноманам посвящается! Скачиваете приложение, регистрируетесь, платите 20 долларов в месяц и бесплатно смотрите 3 любых фильма в неделю в любом из кинотеатров сети AMC. Удобно и дешевле, чем покупать каждый раз билет в кино. Обязательно сходите в Universal Cinema AMC - тут одни из самых удобных кресел в мире (они раскладываются так, что фильм можно смотреть почти лёжа). 6. Round table grill в Koreatown для любителей барбекю и seafood. Ресторан открылся недавно - отличный сервис, все свежее (краб, устрицы, креветки), порции огроменные - придёте на обед, а унесёте ещё с собой столько же на ужин. Нашли через Yelp. Тут вообще много вкуснейших ресторанов на любой вкус и кошелек. 7. Wasteland на Мелроуз - рай для любителей комиссионных / винтажных магазинов. Огромный выбор вещей (мужских и женских), попадаются по-настоящему классные экземпляры. Ценовая политика разная - есть и завышенные (в зависимости от бренда), и более чем демократичные. Этот (на фото) удобный, хорошо сшитый комбинезон для йоги (так я его назвала ) неизвестной мне марки нашелся именно тут. Стоил он 38 $. / Продолжение следует..

Дала Равшана и несколько советов по поводу самых живописных мест.

"По дороге в Сан-Франциско (или обратно) ни в коем случае не пропустите живописные и прекрасные места - Солванг, Монтерель и Кармель. Каждый из этих городов стоит того, чтобы задержаться там на пару дней. Мест для фото и видео съёмок тут огромное количество, улицы с талантливыми граффити, живописными домиками, крыши, классные пляжи, пирсы" — рассказала актриса.

Равшана путешествовала вместе с подругой Женей, активно занималась йогой и даже похудела.

Напомним, два года назад Равшана Куркова рассталась с 45-летним генеральным директором компании «Главкино» Ильей Бачуриным. Влюбленные встречались четыре года. Причина расставания так и осталась тайной для общественности. Говорили, что спустя несколько месяцев актриса закрутила роман с актером Станиславом Румянцевым. Говорили даже что влюбленные даже тайно поженились, но позже подтверждение эта новость не нашла.