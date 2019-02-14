2019-02-14T19:16:05+03:00
Туризм

10 городов, где романтики меньше, чем кажется

По случаю Дня влюбленных российские туристы назвали самые переоценненные по части романтики места в стране и за границей
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Париж безоговорчно на первом месте - ровно половина участников опроса призналась, чтобы были разочарованы французской столицейПариж безоговорчно на первом месте - ровно половина участников опроса призналась, чтобы были разочарованы французской столицейФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Стереотипы, созданные любовными романами, мелодрамами, где все заканчивается свадьбой, поэтами и соцсетями, часто приводят к разочарованиям. В реальности Эйфелева башня, каналы Венеции или белые ночи Санкт-Петербурга оказываются вовсе не такими романтичными, как на экране или в стихах.

По случаю Дня Святого Валентина туристический поисковик Skyscanner попросил российских путешественников назвать города, которые явно переоценены по части романтичности.

Париж безоговорчно на первом месте - ровно половина участников опроса призналась, чтобы были разочарованы французской столицей.

Следом в списке недотянувших до созданного в мечтах образа: Санкт-Петербург, Венеция, Нью-Йорк, Рим, Прага, Барселона, греческий остров Санторини, Стамбул и Москва.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Непраздничной статистикой поделился и поисковик Aviasales: в 2019 году россияне стали меньше путешествовать на 14 февраля. Что в общем-то неудивительно. Никаких длинных выходных нет, для большинства из нас это обычный зимний день. И все же: продажи авиабилетов на День влюбленных снизилсь на 5% по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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