2019-02-14T20:24:14+03:00
Туризм

Парочки летают в Сочи и Рим, а одиночки - в Братск и Ташкент

Оказывается, есть авиарейсы, где почти все пассажиры летят без своих вторых половинок! И наоборот
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Любая статистика условна, и эта не исключениеЛюбая статистика условна, и эта не исключениеФото: Олег ЗОЛОТО
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К Дню Святого Валентина можно относиться по-разному. В любом случае - он стал поводом для очень любопытного исследования, которые провели эксперты туристического сервиса Туту.ру. Они подсчитали, на каких рейсах по России и за границу путешествует больше всего пар, а куда пассажиры летают в одиночку. Не на 14 февраля, а вообще в течение года.

Как сравнивали? По информации о пассажирах в брони: если там двое, мужчина и женщина, и это явно не отец с дочерью и не дед с внучкой, - такие билеты попадали в копилку парочек. Понятно, что среди них есть и влюбленные, и супруги, и просто друзья, и коллеги, вместе летящие в командировку (и ничего личного). Но любая статистика условна, и эта не исключение. То же самое и с одинокими пассажирами: учитывались все бронирования, сделанные на одного человека.

Маршруты по России, куда летает больше всего пар (цифра показывает, сколько пар в среднем на каждом рейсе в этот город):

Сочи - 17%

Геленджик - 16%

Симферополь - 14%

Калиининград - 13%

Анапа - 11%

Минеральрные Воды - 11%

Петрозаводск - 9,5%

Нальчик - 9%

Горно-Алтайск - 9%

Санкт-Петербург - 9%

Зарубежные города, куда чаще всего летают парами:

Рим (Италия) - 24%

Бангкок (Таиланд) - 23%

Прага (Чехия) - 23%

Вена (Австрия) - 22%

Барселона (Испания) - 21,5%

Тиват (Черногория) - 21%

Дубай (ОАЭ) - 19,5%

Ницца (Франция) - 19%

Бургас (Болгария) - 18,5%

Батуми (Грузия) - 17,5%

И том, и в другом списке - популярные у туристов места, морские курорты, европейские столицы. А вот рейтинг самых "одиноких" рейсов выглядит совсем по-другому. Там маршруты явно не отпускные.

Российские города, куда большинство пассажиров летают в одиночку (на каждом рейсе лишь 1 - 3% пар): Братск, Грозный, Бугульма, Назрань, Усинск, Курган, Новый Уренгой.

Зарубежные авиарейсы, на которых больше всего путешествующих в одиночку: Ташкент, Бухара, Самарканд и Наманган в Узбекистане, Душанбе в Таджикистане, Ош в Киргизии, Усть-Каменогорск в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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