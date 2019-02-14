Светлана Ходченкова стала копией Виктории Бэкхэм
Звезда российского и даже голливудского кино Светлана Ходченкова может быть очень разной. 36-летняя актриса способна перевоплощаться в самые необычные образы. И все ей к лицу. Светлана Ходченкова была прекрасна в юности, когда играла у Говорухина в картине «Благословите женщину».
Затем изменилась, но стала не менее привлекательной. У Светланы огромная фильмография. Есть одна из центральных ролей в популярном американском боевике «Росомаха: Бессмертный». Ходченкова снялась в «Шпион, выйди вон!» с Олдманом, Камбербэтчем и Фертом.
В России она невероятно востребована. Сейчас актриса снимается в очередном проекте. Выложила снимок в формате «ч/б» и удивила поклонников. На этом фото ее легко спутать с Викторией Бекхэм.
Экс-солистка Spice Girls, жена футболиста, известный модельер — икона стиля. 44-летняя Виктория Бекхэм давно покончила со своей певческой карьерой.
После того, как незабвенная британская группа воссоединилась, она единственная к ней не примкнула. Потому что статус не позволяет.
Для мамы четверых детей, успешного дизайнера одежды и подруги королевских особ эта страница в ее биографии давно перевернута.
Вики подражают многие. Ее фото с шпагатом копировали мировые и российские знаменитости.
Кстати, Виктория никогда не улыбается для фото. Исключительно в кругу друзей и семьи, когда ее не видят посторонние.
ИСТОЧНИК KP.RU