2019-02-14T11:49:27+03:00
Звезды

Светлана Ходченкова стала копией Виктории Бэкхэм

36-летняя актриса поражает сменой образов
Петр СИМОНОВ
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Актриса Светлана Ходченкова.Актриса Светлана Ходченкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда российского и даже голливудского кино Светлана Ходченкова может быть очень разной. 36-летняя актриса способна перевоплощаться в самые необычные образы. И все ей к лицу. Светлана Ходченкова была прекрасна в юности, когда играла у Говорухина в картине «Благословите женщину».

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Затем изменилась, но стала не менее привлекательной. У Светланы огромная фильмография. Есть одна из центральных ролей в популярном американском боевике «Росомаха: Бессмертный». Ходченкова снялась в «Шпион, выйди вон!» с Олдманом, Камбербэтчем и Фертом.

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В России она невероятно востребована. Сейчас актриса снимается в очередном проекте. Выложила снимок в формате «ч/б» и удивила поклонников. На этом фото ее легко спутать с Викторией Бекхэм.

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#shootingtime
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Экс-солистка Spice Girls, жена футболиста, известный модельер — икона стиля. 44-летняя Виктория Бекхэм давно покончила со своей певческой карьерой.

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Thank you to my beautiful husband and babies for making my day so special.
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После того, как незабвенная британская группа воссоединилась, она единственная к ней не примкнула. Потому что статус не позволяет.

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So proud of @Evalongoria
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Для мамы четверых детей, успешного дизайнера одежды и подруги королевских особ эта страница в ее биографии давно перевернута.

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Exciting afternoon wearing #VBSS18!
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Вики подражают многие. Ее фото с шпагатом копировали мировые и российские знаменитости.

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It's amazing what you can do in culottes...
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Кстати, Виктория никогда не улыбается для фото. Исключительно в кругу друзей и семьи, когда ее не видят посторонние.

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Happy Wednesday!!!
164298 отметок «Нравится»888 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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