Светлана Ходченкова стала копией Виктории Бэкхэм

Звезда российского и даже голливудского кино Светлана Ходченкова может быть очень разной. 36-летняя актриса способна перевоплощаться в самые необычные образы. И все ей к лицу. Светлана Ходченкова была прекрасна в юности, когда играла у Говорухина в картине «Благословите женщину».

svetlana_khodchenkova Любимый кадр из последней рекламной кампании тонального средства

Затем изменилась, но стала не менее привлекательной. У Светланы огромная фильмография. Есть одна из центральных ролей в популярном американском боевике «Росомаха: Бессмертный». Ходченкова снялась в «Шпион, выйди вон!» с Олдманом, Камбербэтчем и Фертом.

svetlana_khodchenkova Завтра открывается часовая выставка в Базеле!

В России она невероятно востребована. Сейчас актриса снимается в очередном проекте. Выложила снимок в формате «ч/б» и удивила поклонников. На этом фото ее легко спутать с Викторией Бекхэм.

Экс-солистка Spice Girls, жена футболиста, известный модельер — икона стиля. 44-летняя Виктория Бекхэм давно покончила со своей певческой карьерой.

victoriabeckham Thank you to my beautiful husband and babies for making my day so special.

После того, как незабвенная британская группа воссоединилась, она единственная к ней не примкнула. Потому что статус не позволяет.

victoriabeckham So proud of @Evalongoria

Для мамы четверых детей, успешного дизайнера одежды и подруги королевских особ эта страница в ее биографии давно перевернута.

victoriabeckham Exciting afternoon wearing #VBSS18!

Вики подражают многие. Ее фото с шпагатом копировали мировые и российские знаменитости.

victoriabeckham It's amazing what you can do in culottes...

Кстати, Виктория никогда не улыбается для фото. Исключительно в кругу друзей и семьи, когда ее не видят посторонние.