2019-02-15T01:24:38+03:00
Политика

Генерал-полковник Борис Громов: Приказывая вывести войска из Афгана, маршалы извинялись

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода гигантской группировки Советской армии из Афганистана
Виктор БАРАНЕЦ
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Генерал-полковник Борис Громов в редакции "Комсомольской правды".Генерал-полковник Борис Громов в редакции "Комсомольской правды".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Этой сложнейшей операцией руководил Герой Советского Союза генерал Борис Всеволодович Громов, тогда - командующий 40-й армией. Накануне даты он зашел в «Комсомолку» и ответил на наши вопросы.

ПОЧЕМУ ИЗВИНЯЛИСЬ МАРШАЛЫ

- Борис Всеволодович, какой была численность нашей группировки на момент вывода из Афганистана?

- 142 тысячи человек.

- Когда вы впервые узнали, что надо готовиться к выводу?

- В начале 1987-го. Я служил тогда в Прикарпатье и уже в в третью командировку готовился в Афганистан. Мне позвонил первый зам начальника Генштаба генерал Варенников: «Есть важный разговор. Все при встрече расскажу». В Москве я был у Варенникова, начальника Генштаба маршала Ахромеева, министра обороны маршала Соколова. Они и сказали, что рассматривают меня на должность командующего 40-й армией. А задача - подготовить армию к выводу из Афганистана.

- И вы дали согласие?...

- Да. Они, - вы не поверите, - даже извинились передо мной за это предложение... Что редко бывает с такими руководителями.

- Но почему маршалы извинялись перед вами?

- Потому, что направляли меня в Афган на третий заход. Сказали: можете отказаться. Вы свое там отработали, у вас случилась трагедия - жена моя первая погибла там в авиакатастрофе... И они знали, что у меня еще двое детей… Но я согласился. Я уже хорошо знал Афганистан, все дороги, города, перевалы...

- Был ли письменный приказ о выводе войск?

- Нет, я получил задачу устно.

- В Генштабе сказали, как планировать вывод?

- Нет, Генштаб тогда на сей счет мне никаких указаний не давал.

- Все вам на откуп отдали?

- Естественно. Лучше нас обстановку никто не знал.

ЩЕДРЫЕ ШУРАВИ

- Как выполнялся план вывода?

- Мы начали потихонечку передавать наши военные городки, заставы, технику афганской армии. Вот для примера. Военный городок с казармами, мебелью, кроватями, тумбочками, даже с постельным бельем… Все, что положено передавали. А через неделю проверяли, как афганцы там живут…

- И?

- Ну, это особый народ – афганцы... Ничего не оставалось от казарм.

- А зачем мы все афганцам передавали? Хотя бы танки, машины можно было вывезти?

- Мы так показывали, что мы не убегаем. Что даже уходя, поддерживаем афганскую армию и народ. Но боевую технику оставляли в основном уже старую. Бронетранспортерам лет по 10 лет было… Нового ничего не оставляли…

- Вы говорили афганскому руководству, что собираетесь домой?

- Старались держать язык за зубами. Но разве какие-то «шевеления» войск по всему Афгану можно было скрыть? Афганцы, конечно, начали догадываться... А верхушка уже знала, потому что этот вопрос решался предварительно… В Москве.

Генерал-лейтенант Борис Громов - командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, июнь 1988 года. ФОТО Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Генерал-лейтенант Борис Громов - командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, июнь 1988 года. ФОТО Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

ПРОДУКТЫ ЗА ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

- Вы с Наджибуллой (президент Афганистана в 1987-92 годах) разговаривали?

- Конечно. Много раз. Руководство Афганистана было, мягко говоря, категорически против вывода наших войск. Они понимали, к чему это приведет... Наджибулла держал связь теснейшую с министром иностранных дел СССР Шеварднадзе. И он уговаривал Шеварднадзе, как мы знали, предпринять все, чтобы задержать вывод войск.

- Вы понимали, что после вывода наших войск - Наджибулла приговорен?

- Ну, конечно, было ощущение, что ему будет очень трудно. Хотя он человек волевой был, умный… Он хотел оставить хотя бы тысяч 30 наших в Афганистане.

- А как вы добились, что моджахеды не открывали по уходящим колоннам огонь?

- Мы про моджахедов знали очень много – про каждого, кто возглавлял бандформирования, и крупные, и малые. Знали всех абсолютно! Разведка работала очень хорошо. Перед нами была цель – вывести войска без потерь. И мы для этого делали все - даже привлекали этих главарей.

- Вели переговоры?

- Мы вытаскивали их к себе. Говорили им о выводе, уже ничего не тая. Они, в принципе, даже и график уже знали. И всех их предупредили – позволите себе, не дай бог, напасть на наши колонны, для вас это будет смертельно. Сил у нас много…

- А правда, что моджахеды просили у вас продукты? Мол, тогда не будем стрелять…

- Да, они через нашего посла в Афгане просили продукты, зная, что у нас много осталось и риса, и муки… Мы все это преподносили, как дар от нас. Естественно, с условием, чтобы себя хорошо вели при выводе…

- Соблюдали душманы эти условия?

- В основном да.

Архивный снимок, афганские моджахеды у подбитого советского вертолета. Фото: REUTERS

Архивный снимок, афганские моджахеды у подбитого советского вертолета.Фото: REUTERS

ГЛАЗА В ГЛАЗА С МАСУДОМ

- Вы тогда встречались с Ахмад Шахом Масудом? (легендарный полевой командир по прозвищу Панджшерский лев).

- Да, было.

- И о чем говорили?

- Под его началом было самое крупное войско. С этим нельзя было не считаться. Мы встретились перед входом в Паншерское ущелье. Я был один, со мной только водитель. И Масуд один был, тоже с водителем. Это было прямо на дороге.

- А как вы его понимали без переводчика?

- Вот водители и были переводчиками.

- О чем разговор был?

- Я ему сказал, что нам предстоит вывод через его «владения». Он говорит – да, знаю, вы же не скрываете это. Я - его попросил взять на себя охрану дороги. Он слово держал железно.

Хотя в самом начале им ставили задачу из Пакистана (там сидели многие главари моджахедов) сорвать вывод. Но они собрались в Пешаваре, все взвесили и поняли, что для них это будет убийственно. Им бы не поздоровилось – это точно.

УДАР НА ПРОЩАНЬЕ

- Вам с Горбачевым говорить приходилось?

- Я один раз - по телефону, буквально пять минут. Он позвонил и спросил, как дела, туда-сюда… Это было в начале вывода.

- Это правда, что из Москвы советовали на финише вывода дать залпы по моджахедам?

- Когда некоторые большие начальники далеко от Афганистана, у них чешутся руки хоть как-то поучаствовать в таких делах... Да, они предлагали нанести удар на прощанье... Ну, надо же отомстить, ударить обязательно…

- Кто был инициатором?

- Решительнее всех проводил эту задумку не кто иной, как господин Шеварднадзе.

- И приказ был такой?

- Эти люди убедили Политбюро, персонально Горбачева, разукрасив все в красках, что как только наши главные силы подойдут к перевалу Саланг, духи обязательно удар нанесут. И разгромят уходящие войска наши. И потому нужен упреждающий удар.

- И как вы на это реагировали?

- Мы стояли намертво и говорили, что этого нельзя допустить. Это ж будет море крови. Естественно, прекратится вывод войск. Кому это выгодно? Кто это хочет? Матери все знают, жены и дети, что выйдут их отцы, мужья… они даже числа знали. Приезжали многие на границу, встречали… и вдруг такое.

- Этот приказ из Москвы все же был выполнен?

- Удары были нанесены.

- И куда же?

- У нас же в Афганистане разведчики хорошо знали, где душманские формирования… А где их нет. Разведчики золотые были.

- Но били-то по бандитам или по пустым горам?

- Мы делали так, чтобы поменьше было крови... Причем, к нанесению ударов привлекали и дальнюю авиацию с территории Советского Союза.

- Говорят, в этих авианалетах участвовал Дудаев?

- Не могу сказать, он ли лично участвовал, но дивизия, которой он командовал, наносила эти удары. Базировалась она в Прибалтике.

МАКСИМКА

- У меня до сих стоят в глазах знаменитые кадры, когда вы выходите со стороны Афгана по мосту, а вам навстречу бежит сын.

- Да, было.

- Раскройте секрет, как он там появился?

- Это секрет и для меня был. Честно, абсолютно.

1989 год. Генерал-лейтенант Борис Громов и его сын Максим покидают Афганистан. ФОТО Ходжаев И., Юсупов Борис/Фотохроника ТАСС

1989 год. Генерал-лейтенант Борис Громов и его сын Максим покидают Афганистан. ФОТО Ходжаев И., Юсупов Борис/Фотохроника ТАСС

- Кто вам такой сюрприз сделал?

- Мои дети в то время жили в Саратове, у отца и мамы моей первой жены. Вот старший, который меня встречал, Максим, там учился, ему 12-13 лет было. И в Саратове была замечательная женщина, корреспондент, ее командировали от саратовского телевидения на вывод. И у нее мысль появилась - взять с собой Максима.

- Вы фамилию ее помните?

- К сожалению уже нет, обманывать не буду… Они приехали на границу с Афганистаном, где мост Дружбы. И когда нам уже завтра выходить, 15-го, все войска были уже на той стороне, я один остался на афганской. Со мной бронетранспортер с экипажем, все. И вот мне звонят с нашей стороны: вы завтра в обморок не упадите. Будет сюрприз. Я говорю – какой? Сказали «а», говорите и «б»! В общем, сдали мне потихоньку, что будет сын встречать. Я уже готов был внутренне. Но когда перешел уже, спрыгнул с бронетранспортера, и он ко мне побежал... Все равно в горле перехватило, слова не мог сказать…

- В тот день вы сказали: «За моей спиной не осталось ни одного солдата». А потом оказалось, что на том берегу пограничники наши были...

- Я сказал, что за моей спиной не осталось ни одного солдата 40-й армии. Пограничники были, но они не входили в 40-ю армию.

Борис Громов покидает Афганистан через мост, соединяющий афганский город Хайратон и советский Термез, 15 февраля 1989 года. Фото из личного архива.

Борис Громов покидает Афганистан через мост, соединяющий афганский город Хайратон и советский Термез, 15 февраля 1989 года. Фото из личного архива.

ВОЙНА ПО «ОШИБКЕ»

- Сегодня Госдуме некоторые депутаты призвали признать ошибкой ввод наших войск в Афганистан…

- Это уже не первый раз. Во-первых, это говорят те, кто в Афганистане ни разу не был. А во-вторых, сейчас легко судить – ошибка или не ошибка. Вот я уже прекрасно понимаю, что можно было обойтись и без ввода огромной армии. И то, что говорили тогда лидеры Афганистана, Тараки и Амин, напирая на то, что им тяжело, надо помочь, ввести армию – хотя Советский Союз и так помогал им вооружением… Я думаю, тогда Политбюро ЦК КПСС пошло на поводу. Было введено в заблуждение…

- Говорили, что в Афганистане уже высадился батальон США. Доходили до вас такие слухи?

- Вот и Тараки, и Амин на это и напирали. На самом деле, как оказалось, у американцев тоже была операция подготовлена - с тем, чтобы затолкать СССР в Афганистан. Это не мои выдумки, об этом написал директор в то время ЦРУ. Получается, и Тараки, и Амин в этом участвовали.

- Ввод наших войск, по сути, был идеологическим решением, да?

- Да, на 100%. Все, кто принимал это решение и готовил его для Политбюро и Брежнева, они понимали, что потери неизбежны, что расходы колоссальные будут. Но тащить туда всю технику просто не было никакого резона! Можно было, не вводя войска, управлять процессом с территории Советского Союза. Группами спецназа, авиацией... Армия афганская была в наших руках, советники там всегда были наши. Мы, собственно, и содержали эту армию афганскую. Зачем туда повели такую громадину, я до сих пор не могу понять.

- А были тогда в военной верхушке СССР люди, которые противились этому решению?

- Скажу больше. Все Минобороны и Генштаб были против ввода. Категорически. Говорили это на совещаниях в Кремле.

- Получается, что из-за того решения Политбюро мы зря потеряли 13,5 тысяч наших людей в Афганистане, да?

- Да. 13 884 человека. Это только потери 40-й армии. А со всеми вместе, с советниками и так далее – почти 15 тысяч… Наши солдаты и офицеры показали себя с самой лучшей стороны. Но у меня до сих пор неприятный осадок от того, как встречали нас на Родине...

Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988 года, а полностью завершился 15 февраля 1989 года. Фото: REUTERS

Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988 года, а полностью завершился 15 февраля 1989 года.Фото: REUTERS

- Что, из Москвы там никого не было?

- Я имею в виду из Политбюро, ЦК КПСС... Ну, хотя бы звонок был бы перед выводом или сразу после. Скажем, от генсекретаря ЦК КПСС… Это все-таки событие в жизни страны – армия не сама пошла в Афганистан, вы же ее туда направили. А потом словно забыли. Вот только с приходом Путина – я говорю это не потому, что он сейчас президент, а я вообще такие вещи говорю искренне, – начало меняться в лучшую сторону. Вспомнили, что есть 40-я армия, Путин всегда приходил и поздравлял нас 15 февраля. Изменилось отношение и ко всем, кто воевал там.

- Что в этот день скажете своим бывшим подчиненным, как командующий 40-й армии?

- С удовольствием скажу своим братьям, друзьям, всем, кто был там 30 лет назад… Огромное спасибо вам. Я вас всегда помню, всех. Берегу эту память свято. Здоровья вам, вашим близким, и чтобы все у вас было хорошо!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Война в Афганистане продлилась почти десять лет - с 25 декабря 1979 года, когда в страну был введен «ограниченный контингент советских войск», и по 15 февраля 1989 года, когда Афганистан покинул последний советский солдат. В боевых действиях за этот период участвовали 546 255 военнослужащих, более 200 тысяч были награждены орденами и медалями, 71 стал Героем Советского Союза. Безвозвратные потери (погибли или умерли от ран и болезней) составили 13 833 человека, стали инвалидами 6669 человек, числятся в розыске как без вести пропавшие 330 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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