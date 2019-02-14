История спасения Вани Фокина заставила миллионы людей поверить в чудо. А иначе как обьяснить, что 11-месячный кроха выжил, проведя 35 часов под завалами рухнувшей в Магнитогорске многоэтажки. И это на 25-градусном морозе. Злые языки, говорили что кроха останется инвалидом. И снова чудо! На этот раз его сотворили врачи. В НИИ детской неотложной хирургии имени Рошаля, куда ребенка доставили на самолете, мальчик провел 6 недель.

Долгожданное "здоров" врачи сказали в четверг, 14 февраля.

- Ваню спасали всей страной. Вот уже второй месяц все у меня спрашивают, как Ваня? Отвечаю! Хорошо. Он здоров, никаких хирургических вмешательств больше не требуется. Впереди у него долгая жизнь. Уверен, он станет хорошим человеком! - отметил главный врач клиники Леонид Рошаль.

Ваню Фокина выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Фото: Иван МАКЕЕВ

И лучшее подтверждение сказанному - это улыбка Вани. На руках у мамы в окружении толпы журналистов он бодр и весел. Кареглазый карапуз с интересом рассматривал незнакомцев и хватал пухлой младенческой ручкой микрофоны телевизионных камер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691863" frameborder="0"></iframe> Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.Иван МАКЕЕВ

Провожали Ваню с подарками и воздушными шариками. Спасатели пришли не с пустыми руками. Крохотного размера форма МЧС была сделана по спецзаказу. На груди, как у настоящих спасателей эмблема ведомства и имя: "Иван Фокин".

Для малыша сшили крохотную форму сотрудника МЧС.Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама мальчика не скрывала радостных эмоций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/685315" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

- Спасибо врачам. Они тут замечательные. И не только им. Всем, кто переживал, молился за Ванечку, - обратилась к врачам счастливая мама.

На память врачам Оля подарила благодарственное письмо с добрыми словами.

16 февраля Ваня Фокин отметит свой первый день рождения. Дома в Магнитогорске за накрытом столом его ждет папа, старший брат и бабушка с дедушкой. Семья уже получила ключи от новой трехкомнатной квартиры. Но пока жить будут у родителей Ольги.

- Новоселье отметим в марте. Ремонт делать не пришлось. Мебель тоже уже завезли. Осталось только вилки с ложками купить и можно жить, - расскалала "КП" Ольга Фокин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691864" frameborder="0"></iframe> Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.Иван МАКЕЕВ

КАК ЭТО БЫЛО

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