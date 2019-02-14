На День святого Валентина мужчины будут дарить подарки своей собаке, а на женах экономить

«Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», – видимо, этим принципом руководствуются мужчины, решая, что подарить своим женам.

Судя по презентам, которая сильная половина человечество планирует преподнести супругам, выходить замуж невыгодно.

Портал SuperJob выяснил, что на подарки своим девушкам мужчины тратят больше, чем на подарки женам: 3 тыс. и 2,6 тыс. руб., соответственно. Женское отношение вступление в брак не изменяет. И женихи, и мужья получают презенты примерно на одинаковую сумму – в районе 1,7 тыс. руб.

Самые щедрые мужчины - москвичи в возрасте от 35 до 44 лет. Они готовы раскошелиться в праздничный день в среднем на 3,2 тыс. руб. А вот мужчины старше 45 лет начинают любить не женщин, а экономию. Их подарочный бюджет всего 2,4 тыс. руб. У женщин примерно то же самое: с возрастом они начинают больше считать деньги.

Поздравлять близких с Днем всех влюбленных планирует 43% россиян. Причем, поздравлять будут не только любимых, но и детей, родителей, коллег, бывших и даже свою собаку. Женщины чаще мужчин говорили социологам, что ничего дарить не будут.

В Голландии в День святого Валентина женщина может подойти к понравившемуся мужчине и предложить на ней жениться. В Германии святой Валентин считается покровителем психбольных.