В Подмосковье соседи избили женщину на седьмом месяце беременности

Конфликт между соседями в подмосковном поселке ВНИИСОК длится уже несколько лет. У героини нашей истории Ольги две маленькие дочки - одной пять лет, другой два года. И соседка снизу (кстати, тоже Ольга, поэтому будем называть ее просто по фамилии - Балычева) утверждает, что дети своим шумом мешают ей отдыхать.

Эта самая Балычева, по утверждению соседки, уже долгие годы ведет себя агрессивно и пытается насолить семье: она подкладывала иголки, сыпала соль. Когда новость о том, что Ольга ждет еще одну девочку, дошла до Балычевой, реакция не заставила себя долго ждать.

- Мы старались не обращать на нее внимания. У меня пожилые родители. Им вообще нельзя переживать. Мама всегда с ней здоровалась. Но эта женщина как с цепи сорвалась, - рассказала "КП" Ольга. – Две недели назад я прибиралась на лестнице и услышала, что моя мама этажом ниже встретилась с нашей горе-соседкой. Та стала обзывать мою маму и материться. Ну и я, конечно, спустилась заступиться.

Ольга вспоминает, что сделала замечание Балычевой и ее пожилой маме, которая в тот момент была с ней. Но это не возымело успеха, а, наоборот, разозлило соседей. Женщины набросились на беременную - которая, к слову, на тот момент уже была на седьмом месяце. Дело, к счастью, не дошло до переломов, но последствия могли быть хуже увечий. В суматохе потасовки Ольга даже не заметила, кто из двух женщин ударил ее по животу, но ощутила острую боль в этой области. Прибывшие медики обратили внимание, что по всему телу пострадавшей синяки, но главная беда – есть угроза преждевременных родов. Поэтому Ольгу в срочном порядке госпитализировали в перинатальный центр, чтобы ликвидировать угрозу.

- Ее матери лет семьдесят. Я и не могла подумать, что у женщины в столь почтенном возрасте столько сил и ненависти. Они стали избивать меня вдвоем. У меня по всему телу синяки. Разбили глаз, – вспоминает Ольга.

Заключение врачей.

Постановление о назначении медицинской экспертизы.

В центре девушка пролежала целых пять суток. Врачи провели комплексную терапию. И отвели угрозу преждевременных родов, но для Ольги история еще не закончилась. Еще в тот самый злосчастный день она вызвала полицию, чтобы они зафиксировали факт побоев. Сейчас идет экспертиза о характере травм и решается вопрос, возбуждать ли уголовное дело. Ольга же хочет добиться справедливости и наказания обидчицы - после случившегося женщина опасается последствий соседских войн.